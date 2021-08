NBA, News: Carmelo Anthony und Malik Monk wechseln zu den Los Angeles Lakers - Dennis Schröder muss weiter warten

Die Los Angeles Lakers haben mit Carmelo Anthony und Malik Monk zwei weitere Spieler unter Vertrag genommen. Bei Dennis Schröder gibt es dagegen weiter keinen neuen Stand.

Gemäß Adrian Wojnarowski (ESPN) unterschreibt Anthony für ein Jahr bei den Lakers, gleiches gilt für Monk, der in Charlotte nicht einmal die Qualifying Offer angeboten bekam und deswegen sofort Unrestricted Free Agent wurde.

Anthony hat derzeit die zehntmeisten Punkte aller Zeiten in der NBA verbucht und war wie LeBron James im schon jetzt legendären Draft 2003, als Melo an Position drei hinter LeBron und Darko Milicic zu den Denver Nuggets ging. James und Anthony verbindet seither eine Freundschaft, die beiden spielten aber auch schon zu High-School-Zeiten gegeneinander.

In der vergangenen Saison kam Anthony bei den Portland Trail Blazers die meiste Zeit von der Bank, dies wird auch seine Rolle bei den Lakers sein. Der 37-Jährige legte im Schnitt 13,4 Punkte in gerade einmal 24,5 Minuten auf und traf den Dreier mit 40,9 Prozent so gut wie noch nie zuvor in seiner Karriere.

Lakers: Dennis Schröder weiter in der Warteschleife

Neben Anthony kam auch Monk, der mit 22 Jahren nun der aktuell jüngste Spieler im Kader ist. Der Shooting Guard war nach einigen Eskapaden in den Jahren zuvor bei den Hornets in Ungnade gefallen und erhielt darum kein neues Angebot, obwohl er 2020/21 die beste Saison seiner Karriere spielte. Monk legte in 42 Spielen im Schnitt 11,7 Punkte auf und traf dabei starke 40,1 Prozent von der Dreierlinie.

Eine Einigung konnten diie Lakers auch mit Talen Horton-Tucker treffen. Der 20-Jährige, der Restricted Free Agent war, bleibt für 3 Jahre und 32 Millionen Dollar in Tinseltown und soll gemäß Adrian Wojnarowski in der kommenden Saison einen großen Schritt in seiner Entwicklung machen und mehr Minuten sehen.

Keinen neuen Stand gibt es hingegen in Sachen Dennis Schröder. Der Deutsche befindet sich weiterhin in der Warteschleife und ist bislang einer der großen Verlierer dieser Free Agency. Die Lakers könnten Schröder weiter bezahlen, sie halten die Bird Rights am Point Guard und könnten deswegen über den Cap gehen.

Das aktuelle Depth Chart der Los Angeles Lakers