NBA - Brooklyn Nets nach den Free-Agency-Deals: Die Unbesiegbaren werden noch unbesiegbarer

Im Gegensatz zu anderen Teams ist es um die Brooklyn Nets am wilden Tag 1 der Free Agency ziemlich ruhig gewesen, das änderte sich danach aber schlagartig. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten verstärkte sich die Franchise Stück für Stück und landete womöglich eine der besten Verpflichtungen der Transferperiode.

"Wir sind mit der Luxussteuer verheiratet", sagte Nets-Besitzer Joe Tsai bei der Vorstellung der beiden Erstrundenpicks Cam Thomas und Day'Ron Sharpe süffisant und machte damit ein für alle mal klar, was das einzige Ziel der New Yorker ist (und sein kann) - gewinnen! Und dafür sind dem Milliardär keine Kosten zu hoch.

Mit Patty Mills schloss sich einer der begehrtesten Free Agents der Big Three um Durant, Kyrie und Harden an und kann jetzt schon als einer der Steals des Sommers bezeichnet werden. Medienberichten zufolge entschied sich der langjährige Spurs-Veteran bewusst gegen die Lakers und für die Nets.

Während die Lakers ihn wirklich dringend benötigt hätten, ist er für die Nets nicht viel mehr als "nice to have". Das soll nicht die Fähigkeiten des Australiers schmälern, sondern vielmehr die Klasse Brooklyns unterstreichen. Wie wir aus der vergangenen Saison bereits wissen, sind die Nets in der Spitze so stark besetzt wie kein anderes Team der Liga.

Der 30-jährige Mills, der bei den Olympischen Spielen in Tokio mal wieder richtig stark aufspielte, wird vor allem in der regulären Spielzeit elementar für die Nets werden. Und für James Harden.

Brooklyn Nets: Mills soll die Stars entlasten

In der vergangenen Saison starteten die Nets das zweite Viertel oft mit Harden als einzigem Teil der Big Three auf dem Court und einem Haufen Bankspieler um ihn herum. Die Folge waren unzählige Iso-Ball-Situationen, wie wir sie auch Hardens Rockets-Zeiten nur zur Genüge kennen. Aufgrund des fehlenden Spacings war diese Taktik aber meist nur bedingt erfolgsversprechend. Mills kann hier Abhilfe schaffen.

Der Guard liefert gutes Shooting (41,3 Prozent catch-and-shoot-Dreier vergangene Saison) und weiß, wie man zweites Units anführt. Das tat er in der legendären Spurs-Ära um Tim Duncan, Tony Parker und Manu Ginobili mit Bravour. Mills ermöglicht es den Nets dadurch, ihren drei Superstars mehr gemeinsame Zeit auf der Bank und dementsprechend auch auf dem Feld zu geben.

Mills wird natürlich nicht der Closer sein, wie er es für die Boomers schon unzählige Male gezeigt hat, sondern soll den Stars den Rücken freihalten. Die kleine Guard-Rotation der Nets zwang Irving und Harden in der vergangenen Spielzeit dazu, auch in der Regular Season viele Minuten abzuspulen, was am Ende in Verletzungen und dem verpassten Titel mündete. Damit soll nun Schluss sein.

Hinzu kommen Attribute wie Kampfgeist und Playoff-Erfahrung, die Mills schon in San Antonio zum Fan-Liebling gemacht haben.

Schlappe 29,2 Millionen Dollar Luxussteuer lässt sich Besitzer Tsai dies kosten.

© getty Patty Mills wird kommende Saison für die Brooklyn Nets auflaufen.

Brooklyn Nets: Das teuerste Team der Franchise-Geschichte

Dem war aber nicht genug, mit den Verlängerungen von Bruce Brown und Blake Griffin machte die Franchise zwei ganz wichtige Personalien der Vorsaison dingfest. Brown war die große Nets-Überraschung und gab Coach Steve Nash viele wichtige Minuten - dazu auch in einer ungewohnten Rolle als Center (er ist 1,93 m groß!).

Die zweite große Überraschung war Griffin, der per Buyout aus Detroit geholt wurde und dem jeglicher Nutzen für eine Franchise mit Championship-Ambitionen im Grunde schon vor seiner Verpflichtung abgesprochen wurde. Doch der Ex-Superstar strafte seine Kritiker Lügen, konnte auf einmal wieder dunken und traf unglaubliche 43,3 Prozent seiner Catch-and-shoot-Dreier.

Um den Abgang von "Uncle" Jeff Green abzufangen, kam dazu Karate-Meister (er besitzt den schwarzen Gürtel!) James Johnson aus New Orleans. Der 34-Jährige wird vornehmlich in der Defensive gebraucht und soll den kräftigen Forwards hinterherjagen, die der mittlerweile stark besetzte Osten so zu bieten hat.

Alle NBA-Deals: Heat halten Ex-All-Star - Warriors fädeln Trade ein © getty 1/100 Tag 3 der Free Agency brachte nicht so viel Action wie die Tage davor, dafür gab es zwei Trades, einige interessante Verlängerungen und auch aus deutscher Sicht eine erfreuliche Nachricht. © getty 2/100 TAG 3: Zunächst blicken wir auf alle Wechsel des Tages. Der Übersicht halber erfolgt die Sortierung nach dem Alphabet. Auch Sign-and-Trades und normale Trades werden hier aufgeführt, danach folgen die Wechsel. © getty 3/100 WECHSEL - TONY BRADLEY (Center, 23) wechselt von den Oklahoma City Thunder zu den Chicago Bulls - Vertrag: 2 Jahre, 3,8 Mio. Dollar © getty 4/100 SPENCER DINWIDDIE (Guard, 28) wechselt von den Brooklyn Nets zu den Washington Wizards - Vertrag: 3 Jahre, 62 Mio. Dollar © getty 5/100 CHANDLER HUTCHISON (Forward, 25) wird von den Washington Wizards zu den San Antonio Spurs getradet. © getty 6/100 ENES KANTER (Center, 29) wechselt von den Portland Trail Blazers zu den Boston Celtics - Vertrag: 1 Jahr, 2,6 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Press 7/100 ERIC PASCHALL (Forward, 24) wird von den Golden State Warriors zu den Utah Jazz getradet © getty 8/100 KEMBA WALKER (Guard, 31) verlässt die Oklahoma City Thunder und wird sich nach Buyout den New York Knicks anschließen - Vertrag: 2 Jahre, rund 17 Mio. Dollar © getty 9/100 VERLÄNGERUNGEN - JOHN COLLINS (Forward, 23) bleibt bei den Atlanta Hawks - Vertrag: 5 Jahre, 125 Mio. Dollar © getty 10/100 TERENCE DAVIS (Guard, 24) bleibt bei den Sacramento Kings - Vertrag: 2 Jahre, 8 Mio. Dollar © getty 11/100 VICTOR OLADIPO (Guard, 29) bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 1 Jahr, 2,4 Mio. Dollar © getty 12/100 MORITZ WAGNER (Center, 24) bleibt bei den Orlando Magic - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 13/100 RAUL NETO (Point Guard, 29), bleibt bei den Washington Wizards - Vertrag: 1 Jahr, 2,2 Millionen Dollar © getty 14/100 SABEN LEE (Point Guard, 22) bleibt bei den Detroit Pistons - Vertrag: 3 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 15/100 DANNY GREEN (Shooting Guard/Small Forward, 34) bleibt bei den Philadelphia 76ers - Vertrag: 2 Jahre, 20 Millionen Dollar © getty 16/100 TAG 2: Deutlich mehr war dagegen an Tag 2 los. Gleiches Spiel, erst die Wechsel, dann die Verlängerungen. © getty 17/100 WECHSEL - CARMELO ANTHONY (Forward, 37) wechselt von den Portland Trail Blazers zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 18/100 NEMANJA BJELICA (Forward, 33) wechselt von den Miami Heat zu den Golden State Warriors - Vertrag: 1 Jahr, Veteranenminimum © getty 19/100 DEMAR DEROZAN (Guard, 32) wechselt von den San Antonio Spurs zu den Chicago Bulls - Vertrag: 3 Jahre, 85 Mio. Dollar © getty 20/100 ANDRE DRUMMOND (Center, 27) wechselt von den Los Angeles Lakers zu den Philadelphia 76ers - Vertrag: 1 Jahr, Minimum-Vertrag © getty 21/100 BRYN FORBES (Guard, 28) wechselt von den Milwaukee Bucks zu den San Antonio Spurs - Vertrag: Konditionen noch unbekannt © getty 22/100 RUDY GAY (Forward, 34) wechselt von den San Antonio Spurs zu den Utah Jazz - Vertrag: 2 Jahre, 12,1 Mio. Dollar © getty 23/100 RODNEY HOOD (Forward, 28) wechselt von den Toronto Raptors zu den Milwaukee Bucks - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 24/100 JAMES JOHNSON (Forward, 34) wechselt von den New Orleans Pelicans zu den Brooklyn Nets - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 25/100 JOCK LANDALE (Center, 25) wechselt von den Melbourne United (NBL) zu den San Antonio Spurs - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 26/100 ROBIN LOPEZ (Center, 33) wechselt von den Washington Wizards zu den Orlando Magic - Vertrag: 1 Jahr, 5 Mio. Dollar © getty 27/100 PATTY MILLS (Guard, 32) wechselt von den San Antonio Spurs zu den Brooklyn Nets - Vertrag: 2 Jahre, 12 Mio. Dollar © getty 28/100 MALIK MONK (Guard, 22) wechselt von den Charlotte Hornets zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 29/100 MARKIEFF MORRIS (Forward, 31) wechselt von den Los Angeles Lakers zu den Miami Heat - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 30/100 GEORGES NIANG (Forward, 28) wechselt von den Utah Jazz zu den Philadelphia 76ers - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 31/100 KENDRICK NUNN (Guard, 26) wechselt von den Miami Heat zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © imago images / Schüler 32/100 ISH SMITH (Guard, 33) wechselt von den Washington Wizards zu den Charlotte Hornets - Vertrag: 2 Jahre, 9 Mio. Dollar © getty 33/100 TONY SNELL (Forward, 29) wechselt von den Atlanta Hawks zu den Portland Trail Blazers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 34/100 KEIFER SYKES (Guard, 27) wechselt von den South East Melbourne Phoenix (NBL) zu den Indiana Pacers - Vertrag: Details noch unbekannt © getty 35/100 HASSAN WHITESIDE (Center, 32) wechselt von den Sacramento Kings zu den Utah Jazz - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 36/100 VERLÄNGERUNGEN - BRUCE BROWN (Guard, 24) bleibt bei den Brooklyn Nets - Vertrag: 1 Jahr, 4,7 Mio. Dollar © getty 37/100 STEPHEN CURRY (Warriors, 33) verlängert seinen Vertrag vorzeitig bei den Golden State Warriors - 4 Jahre, 215 Mio. Dollar © getty 38/100 TAJ GIBSON (Center, 36) bleibt bei den New York Knicks - Vertrag: 1 Jahr, 2,7 Mio. Dollar © getty 39/100 TALEN HORTON-TUCKER (Guard, 20) bleibt bei den Los Angeles Lakers - Vertrag: 3 Jahre, 32 Mio. Dollar © getty 40/100 ABDEL NADER (Forward, 27) bleibt bei den Phoenix Suns - Vertrag: 2 Jahre, 4,2 Mio. Dollar © getty 41/100 TAG 1: Der richtige Wahnsinn passierte aber gleich zum Auftakt, hier noch einmal alle Wechsel, wie schon zuvor ist alles alphabetisch angeordnet. © getty 42/100 TREVOR ARIZA (Forward, 36) wechselt von den Miami Heat zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 43/100 LONZO BALL (23, Point Guard) wechselt von den New Orleans Pelicans zu den Chicago Bulls - Vertrag: 4 Jahre, 85 Mio. Dollar © getty 44/100 KENT BAZEMORE (Forward, 32) wechselt von den Golden State Warriors zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 45/100 STERLING BROWN (26, Forward) wechselt von den Houston Rockets zu den Dallas Mavericks - Vertrag: 2 Jahre, 6,2 Mio. Dollar © getty 46/100 REGGIE BULLOCK (30, Forward) wechselt von den New York Knicks zu den Dallas Mavericks - Vertrag: 3 Jahre, 30,5 Mio. Dollar © getty 47/100 ALEX CARUSO (Point Guard, 27) wechselt von den Los Angeles Lakers zu den Chicago Bulls - Vertrag: 4 Jahre, 37 Mio. Dollar © getty 48/100 ZACH COLLINS (23, Center) wechselt von den Portland Trail Blazers zu den San Antonio Spurs - Vertrag: 3 Jahre, 22 Mio. Dollar © getty 49/100 TORREY CRAIG (30, Small Forward) wechselt von den Phoenix Suns zu den Indiana Pacers - Vertrag: 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 50/100 GORGUI DIENG (Center, 31) wechselt von den San Antonio Spurs zu den Atlanta Hawks - Vertrag: 1 Jahr, 4 Mio. Dollar © getty 51/100 WAYNE ELLINGTON (Forward, 33) wechselt von den Detroit Pistons zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 52/100 EVAN FOURNIER (Shooting Guard, 28) wechselt von den Boston Celtics zu den New York Knicks - Vertrag: 4 Jahre, 78 Mio. Dollar © getty 53/100 DEVONTE' GRAHAM (Guard, 26) wechselt von den Charlotte Hornets zu den New Orleans Pelicans - Vertrag: 4 Jahre, 47 Mio. Dollar © getty 54/100 JEFF GREEN (35, Forward) wechselt von den Brooklyn Nets zu den Denver Nuggets - Vertrag: 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 55/100 DWIGHT HOWARD (Center, 35) wechselt von den Philadelphia 76ers zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 56/100 ALEX LEN (28, Center) wechselt von den Washington Wizards zu den Sacramento Kings - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 57/100 KYLE LOWRY (35, Point Guard) wechselt von den Toronto Raptors zu den Miami Heat - Vertrag: 3 Jahre, 90 Mio. Dollar © imago images / Agencia EFE 58/100 TREY LYLES (Forward, 25) wechselt von den San Antonio Spurs zu den Detroit Pistons - Vertrag: 2 Jahre, 5 Mio. Dollar © getty 59/100 DOUG MCDERMOTT (29, Forward) wechselt von den Indiana Pacers zu den San Antonio Spurs - Vertrag: 3 Jahre, 42 Mio. Dollar © getty 60/100 JAVALE MCGEE (Center, 33) wechselt von den Denver Nuggets zu den Phoenix Suns - Vertrag: 1 Jahr, 5 Mio. Dollar © getty 61/100 BEN MCLEMORE (Small Forward, 28) wechselt von den Los Angeles Lakers zu den Portland Trail Blazers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 62/100 SEMI OJELEYE (Forward, 25) wechselt von den Boston Celtics zu den Milwaukee Bucks - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 63/100 KELLY OLYNYK (30, Center) wechselt von den Houston Rockets zu den Detroit Pistons - Vertrag: 3 Jahre, 37 Mio. Dollar © getty 64/100 OTTO PORTER JR. (Forward, 28) wechselt von den Orlando Magic zu den Golden State Warriors - Vertrag: 1 Jahr, Veteranenminimum © getty 65/100 GARRETT TEMPLE (35, Guard) wechselt von den Chicago Bulls zu den New Orleans Pelicans - Vertrag: 3 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 66/100 DANIEL THEIS (Power Forward/Center, 29) wechselt von den Chicago Bulls zu den Houston Rockets - Vertrag: 4 Jahre, 36 Mio. Dollar © getty 67/100 P.J. TUCKER (Forward, 36) wechselt von den Milwaukee Bucks zu den Miami Heat - Vertrag: 2 Jahre, 15 Mio. Dollar © getty 68/100 CODY ZELLER (Center, 28) wechselt von den Charlotte Hornets zu den Portland Trail Blazers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 69/100 Weiter geht es mit den Vertragsverlängerungen von Tag 1. Auch hier: Die Deals sind alphabetisch sortiert. © getty 70/100 JARRETT ALLEN (23, Center) bleibt bei den Cleveland Cavaliers - Vertrag: 5 Jahre, 100 Mio. Dollar © getty 71/100 WILL BARTON (30, Guard) bleibt bei den Denver Nuggets - Vertrag: 2 Jahre, 32 Mio. Dollar © getty 72/100 NICOLAS BATUM (Forward, 32) bleibt bei den L.A. Clippers - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 73/100 ALEC BURKS (30, Guard) bleibt bei den New York Knicks - Vertrag: 3 Jahre, 30 Mio. Dollar © getty 74/100 MIKE CONLEY (33, Point Guard) bleibt bei den Utah Jazz - Vertrag: 3 Jahre, 72,5 Mio. Dollar © getty 75/100 DEWAYNE DEDMON (Center, 31) bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 76/100 JAMYCHAL GREEN (31, Forward) bleibt bei den Denver Nuggets - Vertrag: 2 Jahre, 17 Mio. Dollar © getty 77/100 BLAKE GRIFFIN (Power Forward, 32) bleibt bei den Brooklyn Nets - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 78/100 TIM HARDAWAY JR. (29, Guard) bleibt bei den Dallas Mavericks - Vertrag: 4 Jahre, 74 Mio. Dollar © getty 79/100 MOE HARKLESS (28, Forward) bleibt bei den Sacramento Kings - Vertrag: 2 Jahre, 9 Mio. Dollar © getty 80/100 SOLOMON HILL (30, Forward) bleibt bei den Atlanta Hawks - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 81/100 RICHAUN HOLMES (Center, 27) bleibt bei den Sacramento Kings - Vertrag: 4 Jahre, 55 Mio. Dollar © getty 82/100 CORY JOSEPH (Guard, 29) bleibt bei den Detroit Pistons - Vertrag: 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Wire 83/100 FURKAN KORKMAZ (24, Guard) bleibt bei den Philadelphia 76ers - Vertrag: 3 Jahre, 15 Mio. Dollar © getty 84/100 BOBAN MARJANOVIC (32, Center) bleibt bei den Dallas Mavericks - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 85/100 T.J. MCCONNELL (29, Point Guard) bleibt bei den Indiana Pacers - Vertrag: 4 Jahre, 35,2 Mio. Dollar © getty 86/100 MIKE MUSCALA (30, Center) bleibt bei den Oklahoma City Thunder - Vertrag: 2 Jahre, 7 Mio. Dollar © getty 87/100 NERLENS NOEL (27, Center) bleibt bei den New York Knicks - Vertrag: 3 Jahre, 32 Mio. Dollar © getty 88/100 DAVID NWABA (28, Forward) bleibt bei den Houston Rockets - Vertrag: 3 Jahre, 15 Mio. Dollar © getty 89/100 CHRIS PAUL (36, Point Guard) bleibt bei den Phoenix Suns - Vertrag: 4 Jahre, 120 Mio. Dollar © getty 90/100 CAMERON PAYNE (26, Guard) bleibt bei den Phoenix Suns - Vertrag: 3 Jahre, 19 Millionen Dollar © getty 91/100 BOBBY PORTIS (26, Center) bleibt bei den Milwaukee Bucks - Vertrag: 2 Jahre, 9 Mio. Dollar © getty 92/100 NORMAN POWELL (Guard, 28) bleibt bei den Portland Trail Blazers - Vertrag: 5 Jahre, 90 Mio. Dollar © getty 93/100 AUSTIN RIVERS (Guard, 29) bleibt bei den Denver Nuggets - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 94/100 DUNCAN ROBINSON (26, Forward) bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 5 Jahre, 90 Mio. Dollar © getty 95/100 DERRICK ROSE (Point Guard, 32) bleibt bei den New York Knicks - Vertrag: 3 Jahre, 43 Mio. Dollar © getty 96/100 MAX STRUS (Forward, 25) bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 97/100 GARY TRENT JR. (22, Guard) bleibt bei den Portland Trail Blazers - Vertrag: 3 Jahre, 54 Mio. Dollar © getty 98/100 GABE VINCENT (25, Forward) bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 2 Jahre, 3,5 Mio. Dollar © getty 99/100 SHAI GILGEOUS-ALEXANDER (Guard, 23) verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bei den Oklahoma City Thunder - 5 Jahre, 172 Mio. Dollar © getty 100/100 TRAE YOUNG (Point Guard, 22) verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bei den Atlanta Hawks - 5 Jahre, 207 Mio. Dollar

Im Zuge des Deals um Landry Shamet kam auch noch Jevon Carter aus Phoenix nach Brooklyn, der in der Regular Season für einige gute Minuten auf den Guard-Positionen zu gebrauchen ist.

Spannend sind auch die beiden Rookies Thomas und Sharpe. Thomas kommt mit dem Ruf als "Walking Bucket" vom College (LSU) und hat das Potenzial, einer der besseren Schützen der Liga zu werden. Der lange Sharpe (2,11m) wird mit starken Rebounding-Fähigkeiten für Präsenz unter den Körben sorgen, dazu hat er auch ein feines Händchen.

Wie gesagt, billig wird der ganze Spaß aber natürlich nicht. Laut Finanz-Guru Bobby Marks (ESPN) zahlen die Nets mit dem aktuellen Kader 121,8 Millionen Dollar Luxussteuer und kommen damit auf Gehaltskosten von rund 300 Millionen Dollar! Damit wären sie das teuerste Team der Franchise-Geschichte, Ex-Besitzer Mikhail Prokhorov zahlte 2014 nur 90,6 Millionen Dollar. Übrigens sind die Warriors immer noch teurer, zwischen 181 und 197 Millionen Dollar Luxussteuern werden für das Star-Team um Curry fällig.

Brooklyn Nets: Wer besiegt die Unbesiegbaren?

Es gab allerdings auch Abgänge. Shamet wurde nach Phoenix verschifft, Green ging nach Denver und Spencer Dinwiddie wird in einem historischen Fünf-Team-Trade nach Washington gehen. Durch das Sign-and-Trade sind für die Nets aber noch zwei Zweitrundenpicks und eine Trade-Exception rausgesprungen.

Rein sportlich ist neben Green vor allem Dinwiddie ein Verlust. Aufgrund seiner langen Verletzung in der Vorsaison ist aber auch klar, dass die Nets gut ohne ihn auskommen. Viel interessanter ist die Trade-Exception in Höhe von 11,5 Millionen Dollar.

Durch ihre Finanzsituation können die Nets nur von Cap Space träumen, weshalb diese Option an der Trade Deadline noch viel wert sein könnte. Sollte Brooklyn kommende Saison wieder in Reichweite der Championship sein, es ist davon auszugehen, könnten sie auf dem Buyout-Markt dem Kader den letzten Schliff verpassen. Durch ihre Star-Power sind sie bekanntlich ein gern gesehenes Ziel für titelhungrige Veteranen.

Das sollte der Konkurrenz Sorgen bereiten, genau wie die Tatsache, dass die Nets durch die Verpflichtung von Mills noch stärker geworden sind. Wenn man dann noch in Betracht zieht, dass die Nets vergangene Saison in der ersten Playoff-Runde mit voller Kapelle einen historischen Wert von 1,28 Punkten pro Ballbesitz gegen die Celtics auflegten und den späteren Meister aus Milwaukee ohne Kyrie und mit einem einbeinigen Harden am Rande eines Ausscheidens hatten, ist die Ausgangssituation klar: Der Titel geht in der neuen Saison nur über Brooklyn.

Brooklyn Nets: Das aktuelle Depth Chart