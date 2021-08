NBA, News: Brooklyn Nets holen Patty Mills von den San Antonio Spurs und halten Bruce Brown

Die Brooklyn Nets haben sich mit Patty Mills verstärkt. Der Australier verlässt damit die San Antonio Spurs nach fast zehn Jahren. Die Nets verstärkten sich aber auch noch weiter.

Laut Adrian Wojnarowski von ESPN unterschreibt Mills für zwei Jahre in Brooklyn und wird in diesem Zeitraum rund 12 Millionen Dollar einstreichen. Nach der kommenden Saison kann der Australier aber wieder aus seinem Vertrag aussteigen.

Der 32-Jährige war unter anderem auch von den Los Angeles Lakers und den Golden State Warriors heftig umworben worden, entschied sich letztlich aber für die Brooklyn Nets. Mills absolvierte insgesamt 665 Spiele für die San Antonio Spurs, in denen er durchschnittlich 8,9 Punkte auflegte. Er war der letzte verbleibende Akteur der Meistermannschaft von 2014.

In Brooklyn dürfte der Australier wie in San Antonio von der Bank kommen, im Vorjahr zählte Mills mit durchschnittlich 10,8 Punkten bei einer Dreierquote von 37,5 Prozent zu den besseren Bankspielern der Liga.

Brooklyn Nets halten Bruce Brown

Der Guard war aber an Tag zwei der Free Agency nicht der einzige Neue bei den Nets. Brooklyn sicherte sich auch die Dienste von Forward James Johnson, der für ein Jahr von den New Orleans Pelicans zum Veteranen-Minimum verpflichtet wurde.

Dazu wird auch Bruce Brown in der kommenden Saison wieder das Jersey der Nets überstreifen. Der 24-Jährige nahm die Qualifying Offer über 4,7 Millionen Dollar an und wird damit erst im kommenden Jahr Free Agent. Brown hat nun das Recht, jeden Trade zu blocken.

Brown war 2020 via Trade von den Detroit Pistons gekommen und entpuppte sich als die große Überraschung der Saison. Zeitweise agierte der Guard als Center der Nets und kam in 65 Spielen zum Einsatz. In durchschnittlich 22,3 Minuten legte Brown 8,8 Punkte und 5,4 Rebounds auf.

Das aktuelle Depth Chart der Brooklyn Nets