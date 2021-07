NBA News: Wegen Ben Simmons - Danny Green übt Kritik an Fans der Philadelphia 76ers

Die Philadelphia 76ers sind nach einer starken Regular Season enttäuschend in der zweiten Playoff-Runde ausgeschieden. Zum Ende der Serie gegen die Atlanta Hawks hin wurde das Team auch von den heimischen Fans ausgebuht - dafür hat Veteran Danny Green diese Fans nun kritisiert.

Green, der im Sommer Free Agent wird, sagte im "Takeoff with John Clark" Podcast, dass die Buhrufe insbesondere Ben Simmons beeinträchtigt hätten. "Mit Sicherheit. Es hat einen Effekt auf uns alle, und das ist etwas, das sich in dieser Stadt ändern muss. Ich liebe unsere Fans, aber sie dürfen sich nicht abwenden, wenn die Dinge nicht gut laufen", sagte Green.

"Das ist die eine Sache, mit der ich nicht übereinstimme oder die mir missfällt. Sie müssen uns unterstützen, egal wie es läuft. Wir sind der 1-Seed in der Eastern Conference, spielen immer noch gut, und in einigen Spielen buhen sie uns trotzdem aus - das ist ein Teil der Kultur hier und ein Mittel, um ihren Support zu zeigen. Aber hinter jemanden wie Ben müssen sie sich stellen."

Simmons wurde insbesondere in der Hawks-Serie zum Fokus der Kritik in Philadelphia, da der Australier zum wiederholten Male als Scorer kein Faktor war und am Ende insgesamt nur 31 Prozent seiner Freiwürfe in den Playoffs traf. Gegen Atlanta verspielten die hoch favorisierten Sixers mehrere Führungen in den letzten Spielen.

Danny Green: "Wir sind keine Tiere im Zoo"

Im Anschluss wurden nicht nur in Philadelphia etliche Stimmen laut, die einen Trade von Simmons forderten. Der 34-jährige Green zeigte ein gewisses Verständnis für den Ärger, betonte aber, dass der Kern aus Simmons und Joel Embiid noch immer jung sei und einen Titel holen könne.

"Viel Frustration über die Jahre, das verstehe ich. Wir hatten eine goldene Gelegenheit in diesem Jahr, aber es wird noch einige Möglichkeiten geben mit den Jungs, die hier sind. Aber genießt es auch", sagte Green. "Wir sind auch Menschen. Wir sind keine Tiere im Zoo, für die man da ist, wenn es gerade passt. Ich liebe die Stadt Philly und die Fans. Es ist in dem einen Jahr, das ich hier verbracht habe, eine echte Erfahrung gewesen."

Green gewann in seiner Karriere drei Meisterschaften, jeweils eine mit den San Antonio Spurs, den Toronto Raptors und im vergangenen Jahr den Los Angeles Lakers. In der noch laufenden Postseason kostete ihn eine Wadenverletzung die letzten vier Spiele der Conference Semifinals.