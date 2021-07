NBA News: Raptors und Magic offenbar mit Interesse an Nr.3-Pick der Cavaliers

Die Toronto Raptors und Orlando Magic haben den Cleveland Cavaliers offenbar ein Angebot unterbreitet, um sich den dritten Pick der Cavs im anstehenden Draft am 29. Juli zu sichern. Dies berichtet Kevin O'Connor von The Ringer.

Demnach gebe es innerhalb der Association generell großes Interesse am Auswahlrecht des Teams aus Ohio, unter anderem vom genannten Duo. Die Magic halten die Picks an fünfter und achter Position, während die Raptors nach jetzigem Stand an vierter Stelle picken dürfen.

Wurde der Draft zu Beginn als Top-5-heavy mit Cade Cunningham, Jalen Green, Evan Mobley, Jalen Suggs und Jonathan Kuminga eingeschätzt, hat sich dieses Bild mittlerweile gewandelt. Das Trio Cunningham, Green und Mobley stehe deutlich vor dem Rest, weshalb ein Sprung in diese Region so verlockend sei, so O'Connor.

Sollte Toronto letztlich doch an vierter Stelle an der Reihe sein, sei es keineswegs sicher, dass Gonzaga-Guard Suggs gezogen werden würde. Stattdessen stelle auch Scottie Barnes, Forward von Florida State, eine ernsthafte Option dar.

Auch darüber hinaus ist Bewegung innerhalb der Lottery nicht ausgeschlossen. Die Rockets, Pelicans, Thunder und Cavs haben laut ESPN Interesse am ersten Pick, den die Detroit Pistons innehaben und sich an dieser Stelle Cunningham sichern könnten. Es gebe allerdings lediglich "Annäherungsversuche". Auch der 7. und 14. Pick der Warriors könnte im Gegenzug für einen Starspieler (wie Bradley Beal) zu haben sein, gleiches gelte für den 13. Pick der Pacers.

NBA Draft 2021: Die Reihenfolge in der Top 10