NBA Draft, Gerüchte: Cavs, Rockets, Pelicans und Thunder wohl an Trade für Nr.1-Pick interessiert

Mehrere Teams haben offenbar Interesse an einem Trade für den Nr.1-Pick im diesjährigen Draft, darunter angeblich die Cavalivers, Rockets, Pelicans und Thunder. Ob sich die Pistons die Chance auf Cade Cunningham entgehen lassen, darf aber angezweifelt werden.

Wie ESPNs Draft-Experte Jonathan Givony berichtet, sollen Cleveland, Houston, New Orleans, Oklahoma City und weitere Teams zumindest einmal "Annäherungsversuche" unternehmen, um herauszufinden, was es als Gegenwert brauchen würde, um die Pistons von einem Trade des Top-Picks zu überzeugen.

Detroit hält den Nr.1-Pick im NBA Draft 2021, dahinter folgen die Rockets und Cavs. Die als weitere Interessenten gehandelten Thunder haben den Nr.6-Pick, Nr.16 sowie Nr.18 in der Hinterhand plus zahlreiche zukünftige Picks. Die Pelicans stehen im diesjährigen Draft derzeit an Position 10.

Die Gespräche zwischen den Teams befänden sich laut Givony allerdings erst in einem Frühstadium, ein möglicher Trade würde wohl erst kurz vor dem Draft am 29. Juli über die Bühne gehen - wenn überhaupt.

Denn als wahrscheinlichstes Szenario gilt offenbar weiterhin, dass die Pistons den Nr.1-Pick behalten und damit Top-Prospect Cade Cunningham holen. Sollte Detroit doch nach unten traden, um zusätzliche Assets an Land zu ziehen, könnten sie womöglich Big Man Evan Mobley von USC ins Visier nehmen.

NBA Draft 2021: Die Reihenfolge in der ersten Runde