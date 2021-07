NBA Finals - Die Stimmen zu Phoenix Suns vs. Milwaukee Bucks, Spiel 1: "Das ist in unserem Fleisch und Blut"

Starker Auftakt der Phoenix Suns in die NBA Finals 2021! Nach dem 118:105-Erfolg in Spiel 1 gegen die Bucks erhält vor allem das Backcourt-Duo Devin Booker und Chris Paul viel Lob. Giannis Antetokounmpo nimmt seine Knieverletzung nicht als Ausrede für die Pleite. Die Stimmen zum Spiel.

NBA Finals: Die Stimmen der Phoenix Suns nach Spiel 1

Chris Paul (Suns-Guard) über ...:

... seinen durchwachsenen Start: "Ich habe ein paar Würfe verfehlt. Book (Devin Booker, Anm. d. Red.) kam gut in Fahrt, er hatte 12 Punkte im ersten Viertel. Unser Team ist nicht nur von einem Spieler abhängig. Mikal (Bridges, Anm. d. Red.) könnte heiß laufen oder Jae (Crowder), es könnte der Tag von D.A. sein. Wir zehren das ganze Spiel über voneinander und versuchen einfach, zu gewinnen."

... das gefährliche Pick'n'Roll der Suns: "Wir spielen eine Menge Basketball, wir kennen uns also. Ich habe heute ein paar Fußball- und Hockey-Spiele gesehen und dachte mir: 'Verdammt, woher wissen, die, wo sie den Ball hinspielen müssen?' So geht es denen bei uns bestimmt auch. Wir machen das so oft und wir haben jede mögliche Verteidigung gesehen, das ist in unser Fleisch und Blut übergegangen."

... über den Gameplan der Suns: "Wir spielen eine Menge Basketball, wir schauen viel Basketball und unsere Coaches haben uns auf verschiedene Dinge vorbereitet. Wir haben schon zweimal gegen sie gespielt. Wir haben uns auf ein Spiel mit Giannis und ein Spiel ohne Giannis vorbereitet. Sie werden vor Spiel 2 sicherlich Änderungen vornehmen und wir werden das ebenfalls machen."

© getty Chris Paul (r.) und Devin Booker führen die Suns zum Auftaktsieg in den NBA Finals.

Devin Booker (Suns-Guard) über ...

... Chris Paul: "Chris Paul, er ist ein laufender Bucket. Er ist der großartigste Anführer, der dieses Spiel jemals gespielt hat. Aber er ist auch immer für einen Korb gut. Das habe ich schon in den fünf, sechs Jahren gelernt, in denen ich gegen ihn gespielt habe. Es gibt keinen Scounting Report, der sagt, dass Chris Paul nicht scoren kann. [...] Man kann Chris niemals abschreiben, er ist ein First Ballot Hall of Famer. Er bringt das Team voran, er ist ein Anführer. Er bringt das Team auf das nächste Level."

... Pauls Scoring: "Das gibt uns Selbstvertrauen. Wir stehen in der Defense unseren Mann und alles, was wir in der Offense bekommen, ist ein Plus. Wenn wir den Ball zu Chris geben, er in eine Isolation geht gegen ein Team, das von Eins bis Fünf alles switcht, dann sind wir in einer guten Position."

... seine ersten Finals: "Ich war sehr aufgeregt. Aber wir als Team bekommen kaum Schmetterlinge im Bauch, denn wir wissen, dass unser Bruder uns den Rücken freihält. Das nimmt eine Menge Druck von dir. Du kannst rausgehen und einfach dein Spiel spielen."

Monty Williams (Suns-Coach) über ...

... die Leistung von Chris Paul: "Wenn er so in Fahrt kommt, dann müssen wir einfach nur das Spiel breitmachen und ihn machen lassen. Er hat immer die richtigen Plays gemacht. Sie haben viel geswitcht und wir müssen dann Platz schaffen und schneller spielen, wenn er abseits des Balles ist. Aber wenn er in diesem Modus ist, dann zehren wir davon. Er versteht es einfach, wie man scort und weiß gleichzeitig auch, wie er jeden seiner Mitspieler einsetzen kann. Er hat heute seinen Vorteil aus ihrer Switch-Defense gezogen."

... über die Entwicklung von Deandre Ayton: "Ich freue mich einfach, dass er so gut spielt und dass er Einfluss auf das Spiel auf verschiedene Arten nimmt - nicht nur in der Offense. In der Defense macht er oft unsere Fehler wett. Normalerweise brauchen junge Bigs viel länger, aber es hat ihm sehr geholfen, mit Chris und Devin zusammenzuspielen und wie viel Arbeit er investiert. Er ist ein talentierter Spieler."

Noten: Suns sind mehr als CP3 & Booker - zu viele Bucks-Schwachstellen © getty 1/20 Die Suns haben in beeindruckender Manier Spiel 1 für sich entschieden. Beim 118:105 glänzt der Backcourt - aber auch andere. Antetokounmpo dagegen ist bei seiner Rückkehr zu sehr auf sich allein gestellt. © getty 2/20 SUNS - CHRIS PAUL (Starting Point Guard): Ein Viertel lang unauffällig, dann war es eine reine Point-God-Performance. Traf seine Jumper, auch wieder von Downtown, und "glänzte" wie so oft auch als Störenfried und Playmaker. Note: 1. © getty 3/20 DEVIN BOOKER (Starting Shooting Guard): Gab vor allem zu Beginn mit seiner Aggressivität den Ton an und kaschierte mit 10/10 Freebies, dass der Dreier nicht fallen wollte (1/8). Rundum trotzdem ein exzellentes Finals-Debüt - Note: 1,5. © getty 4/20 MIKAL BRIDGES (Starting Small Forward): Starke Defense gegen Middleton, dazu bewegte er sich auch offensiv gut und riss so immer wieder Lücken. Der Wurf fiel nicht exzellent (5/13), trotzdem war Bridges eindeutig ein positiver Faktor - Note: 2. © getty 5/20 JAE CROWDER (Starting Power Forward): Verteidigte ebenfalls stark, trotzdem klar der schwächste Suns-Starter in dieser Partie. Als einziger Spieler mit Finals-Erfahrung vergab Crowder jeden seiner acht Würfe - Note: 3,5. © getty 6/20 DEANDRE AYTON (Starting Center): Die große Coming-Out-Party des Centers in der Postseason geht weiter! Schrammte um einen Rebound an einem 20-20-Spiel in seinem Finals-Debüt vorbei. Starken Ringschutz gab es dazu - Note: 1. © getty 7/20 CAMERON PAYNE (Backup Guard): Auch Payne setzte gegen die Bucks-Defense einige Nadelstiche und traf dazu seine Dreier. Diesmal fast ausschließlich Vollstrecker, das Playmaking übernahmen Paul oder Booker - Note: 3. © getty 8/20 TORREY CRAIG (Backup Forward): Defensiv machte Craig es ordentlich, auch wenn er in nur zehn Minuten gleich 3 Fouls kassierte. Offensiv abgesehen von einem Putback kein Faktor - Note: 3,5. © getty 9/20 CAMERON JOHNSON (Backup Forward): Teilweise richtig starke Defense, sogar gegen Giannis in Isolation gelang ihm ein Steal. Vorne bleibt er ein elitärer Schütze, vor allem aus der Ecke. Note: 2. © getty 10/20 DARIO SARIC (Backup Center): Bitteres Finals-Debüt für den Kroaten, der sich nach 144 Sekunden im Spiel am rechten Knie verletzte und nach dem ersten Viertel nicht mehr zurückkehren konnte - Note: ohne Bewertung. © getty 11/20 FRANK KAMINSKY (Backup Center): Wurde nach der Saric-Verletzung für vier Minuten "ausprobiert", hatte defensiv jedoch gleich Probleme. Am Ende verzichtete Williams daher auf einen Backup-Center - Note: ohne Bewertung. © getty 12/20 BUCKS - JRUE HOLIDAY (Starting Point Guard): Kein guter Auftritt des Bucks-Spielmachers. Er wollte es zeitweise erzwingen, nahm dabei aber viele schlechte Würfe und ließ einfache Leger liegen. Defensiv war er kaum ein Faktor - Note: 4,5. © getty 13/20 KHRIS MIDDLETON (Starting Shooting Guard): Hielt mit 11 Zählern im dritten Viertel etwas dagegen und war der beste Scorer der Bucks (27 PTS). In Halbzeit eins war die Wurfauswahl dürftig, dennoch eine solide Vorstellung von Middleton - Note: 2,5. © getty 14/20 P.J. TUCKER (Starting Small Forward): Begann gegen CP3, um nach Switches Ayton vom Korb fernzuhalten, das gelang jedoch kaum, weil es dem Ex-Rockets-Spieler an Länge fehlte. Seine Kettenhund-Defense war kaum ein Faktor - Note: 4. © getty 15/20 GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Starting Power Forward): Begann stark, von einem schmerzenden Knie war wenig zu sehen. Zeitweise aus dem Spiel, doch auf der Fünf die beste Bucks-Option. Hatte als einziger Bucks-Starter ein positives Plus-Minus (+1) - Note: 3. © getty 16/20 BROOK LOPEZ (Starting Center): Die defensiven Mängel überdeckten ein wenig, dass er lange die beste Bucks-Option im Angriff war. Hinten gegen CP3 und Booker chancenlos, im vierten Viertel nur auf der Bank - Note: 4. © getty 17/20 JEFF TEAGUE (Starting Guard): Der Veteran kam überraschend schon im ersten Viertel auf den Court und traf seinen einzigen Wurf, einen Dreier. Fiel zumindest nicht großartig negativ auf - Note: 3,5. © getty 18/20 PAT CONNAUGHTON (Backup Forward): Offensiv sah der Swingman durch seine Aktivität und den Dreier gut aus, defensiv wurde er von den Suns zeitweise allerdings mit Erfolg gejagt. 28 Minuten sind wohl etwas viel - Note: 3,5. © getty 19/20 BOBBY PORTIS (Backup Center): Der Held aus der Atlanta-Serie kam diesmal wieder von der Bank und hatte ebenfalls einen schweren Stand gegen die Midrange-Könige der Suns - Note: 4. © getty 20/20 BRYN FORBES (Backup Guard): Wie so oft: Seine Dreier halfen dem Spacing der Bucks, er traf 2/4. Defensiv aber ein enormer Schwachpunkt. Dass Budenholzer ihn kurz gemeinsam mit Teague und Connaughton spielen ließ, grenzte schon an Wahnsinn - Note: 3,5.

NBA Finals: Die Stimmen der Milwaukee Bucks nach Spiel 1

Giannis Antetokounmpo (Bucks-Forward) über ...

... sein Comeback nach Verletzungspause: "Die letzte Woche war hart, ich habe mein Bestes gegeben, um zurückzukommen. Ich habe 24 Stunden pro Tag an meinem Knie gearbeitet. Der medizinische Stab hat mich freigegeben, mein Knie war stabil. Ich habe keine Schmerzen verspürt, ich habe mich gut gefühlt."

... seine Freiwürfe und die Reaktion der Suns-Fans: "Das wird mich wohl den Rest meiner Karriere verfolgen. Ich muss das annehmen und daraus einen Spaß machen. Ich fokussiere mich einfach auf meine Freiwurf-Routine, meine Technik und meinen Körper. Natürlich merkt man das, wenn 20.000 Fans laut zählen. Ich weiß, dass das nicht aufhören wird, aber ich fokussiere mich nur auf mich selbst."

... seine ersten Finals: "Das hat sich gut angefühlt. Die Jacke zu tragen mit dem Finals-Logo drauf ... natürlich haben wir nicht den Sieg geholt, aber es ist toll, hier zu sein. Ich werde diese Spiele genießen. Man darf sowas nie als selbstverständlich ansehen. Wir haben das ganze Jahr über für diese Chance gearbeitet, jetzt werden wir weiterarbeiten."

... Veränderungen vor Spiel 2: "Ich habe mir das Video noch nicht angesehen. Wir müssen uns hinsetzen und das Spiel mit dem Coaching Staff nochmal schauen und dann werden wir sehen, was das Team und ich besser machen kann. Wir müssen es Paul und Booker so schwierig wie möglich machen, aber sie sind großartige Spieler."

Khris Middleton (Bucks-Forward) über ...

... die Rückkehr von Giannis: "Er sah ziemlich gut aus heute. Die meiste Zeit über sah er wie er selbst aus, er ist zum Korb gezogen, hat den Kontakt gesucht, hat gedunkt. Wir wissen, dass das nicht einfach ist, nach der Verletzung, die er hatte. Ich glaube nicht, dass er bei 100 Prozent ist, aber er ist nah dran und gibt alles für uns."

... die weitere Serie: "Wir wissen, dass es nicht einfach wird. Wir wissen, dass es hart wird und dass es Zeiten geben wird, in denen wir hinten liegen werden in dieser Serie. Aber es ist noch lange nicht vorbei. Wir müssen weitermachen und einfach weiterspielen."

Mike Budenholzer (Bucks-Coach) über ...

... die Suns-Offensive: "Ihr Pick'n'Roll ist schwer zu verteidigen. Wir müssen einfach besser spielen. Wir werden uns das Tape anschauen, damit wir Wege finden, wie wir ihren Rhythmus durchbrechen können. Chris Paul darf nicht so einfach in seine Lieblingsspots kommen."

... seine Message ans Team vor Spiel 2: "Wir können besser spielen, nach diesem Mantra leben wir: einfach besser werden. Diese Truppe setzt dies Tag für Tag um. Wenn man Spiel 1 verliert, dann muss man sich einfach hinsetzen und schauen, wo man besser werden kann. Wir müssen besser in Transition sein und besser im Halbfeld verteidigen."