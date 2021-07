NBA Finals, Phoenix Suns News und Gerüchte: Chris Paul verteidigt verkürzte Saison trotz Verletzungen

Chris Paul hat in seiner Funktion als Präsident der Spielergewerkschaft NBPA erklärt, wie die komprimierte Saison 2020/21 zustande kam. Suns-Coach Monty Williams sprach von der offensiven Stärke der Milwaukee Bucks und Deandre Ayton offenbarte eine mögliche Taktik gegen Giannis Antetokounmpo. Hier findet Ihr alle News und Gerüchte zu den Phoenix Suns.

NBPA-Präsident Chris Paul: "Es wird immer eine Konversation geben"

Die Liste an verletzten Superstars wurde im bisherigen Verlauf der Postseason immer länger und spätestens dann zum entscheidenden Thema in der Liga, als LeBron James die 72-Spiele-Saison nach minimaler Pause zur vorjährigen Playoff-Bubble scharf kritisierte. Auf Twitter schimpfte James, dass er die Verletzungen schon vorausgesagt habe, aber niemand auf ihn gehört habe.

Paul widersprach in erster Linie dem zweiten Teil der Aussagen, auch wenn er nicht direkt auf die Äußerungen seines guten Freunds James einging. "Eine Sache ist klar zwischen der Liga und den Spielern: Es wird immer eine Konversation geben", sagte CP3 im Rahmen des Finals-Medientags am Montag: "Bei allen Entscheidungen die getroffen werden, ob gespielt wird oder nicht, sind die Spieler involviert."

Paul erkannte im Zuge dessen an, dass nicht für jedes der über 400 NBPA-Mitglieder die perfekte Lösung gefunden werden kann. "Was gut für den einen Spieler ist, muss nicht immer gut für einen anderen Spieler sein, aber es war schon immer eine Konversation und wird es auch weiter sein." Abschließend zu dem Thema betonte Paul: "Spieler können unzufrieden sein, aber wir haben alle die gleichen Möglichkeiten uns an diesen Gesprächen zu beteiligen."

NBA Finals: Paul verspürt keinen Druck, sondern Dankbarkeit

"Es ist immer noch Basketball", sagte Paul auf die Frage, wie es sich anfühle, erstmals in den NBA Finals zu stehen. "Es ist dennoch komisch, dass keine anderen Spiele laufen. Ich schaue gewöhnlich jeden Tag, das ist der nervigste Teil bisher. Aber ich spiele lieber, als dass ich es nicht tue."

Druck verspüre Paul mit seinen 36 Jahren aber nicht, stattdessen sei er dankbar, dass er noch einmal die Chance auf einen Titel bekomme. "Es geht um Balance. Ich glaube, unser Team weiß, wenn es nicht fokussieren muss und wann wir den Moment genießen können."

NBA Finals: Monty Williams warnt vor Bucks-Offense - mit oder ohne Giannis

Die wohl wichtigste Frage vor den NBA Finals ist, an wie vielen Spielen Antetokounmpo teilnehmen kann und wie er sie trotz seiner Verletzung beeinflussen wird. "Ihr Zug zum Korb war bisher sehr konstant, auch ohne Giannis, aber es ist eine etwas andere Art und Weise mit Attacken von Jrue (Holiday) und Drives von (Brook) Lopez", erklärte Williams, Head Coach der Suns.

"Das ist etwas, was wir respektieren müssen. Mit Giannis im Spiel sowieso, wie er in Fastbreaks, bei Isolationen oder Pick'n'Rolls, besonders mit (Khris) Middleton in die Zone kommt", führte Williams aus: "Ohne Giannis haben sie eine andere Methode, in die Zone zu kommen, gehen dann aber auch mit allen Spielern auf offensive Rebounds. Sie haben nicht aufgehört zu spielen, wie sie spielen wollen."

Der zweifache MVP Antetokounmpo dominierte in den zwei Spielen der Regular Season gegen die Suns mit durchschnittlich 40 Punkten bei einer Wurfquote von 60 Prozent aus dem Feld, dennoch entkam Phoenix mit einem 125:124-Sieg im Februar und einem 128:127-Triumph im April - knapper geht es nicht.

Suns, News: Deandre Ayton bereitet sich auf Antetokounmpo vor

Deandre Ayton ist einer der aufstrebenden Stars der bisherigen Playoffs, ein Matchup gegen einen fitten Antetokounmpo wäre jedoch seine bisher schwierigste Aufgabe. Genau darauf bereite sich der 22-Jährige jedoch vor. "Es geht hauptsächlich darum, seiner physischen Spielweise entgegenzutreten und ihm einen Kampf zu liefern", kündigte Ayton in der ESPN-Show The Jump an.

"Man darf der Herausforderung nicht ausweichen", sagte der Suns-Center weiter: "So wie er Fouls ziehen kann, muss ich der erste Mann in der Defense sein und ihm eine Mauer zeigen. Letztendlich will man zwischen ihm und dem Ball bleiben."

Suns vs. Bucks: Die Finals im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung 1 7. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN 2 9. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN 3 12. Juli 2 Uhr Bucks Suns DAZN 4 15. Juli 3 Uhr Bucks Suns DAZN 5* 18. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN 6* 21. Juli 3 Uhr Bucks Suns DAZN 7* 23. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN

*=falls erforderlich