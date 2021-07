NBA Finals: Giannis Antetokounmpo nach nächstem 40-Punkte-Spiel: “Ich bin nicht Michael Jordan”

Giannis Antetokounmpo hat die Milwaukee Bucks in Spiel 3 der NBA Finals mit seinem zweiten 41-Punkte-Spiel in Folge am Leben gehalten und den Rückstand in der Serie auf 1-2 verkürzt. Einen Vergleich mit Michael Jordan lehnte der zweimalige MVP im Nachgang ab.

Mit 41 Punkten, 13 Rebounds und 6 Assists gab Antetokounmpo bei dem dominanten 120:100-Sieg seines Teams den Ton an. Im Anschluss gab der 26-Jährige zu, dass die Bucks unter keinen Umständen einen 0-3-Rückstand riskieren wollten; einen solchen hat in den Finals noch nie ein Team aufgeholt.

"Wir wussten, was für ein Spiel das heute werden würde. Wir wussten, dass wir guten Basketball spielen und so hart wie möglich auftreten mussten", sagte Antetokounmpo. "Ich habe einfach versucht, aggressiv zu sein, die richtigen Plays zu machen und einen Ballbesitz nach dem anderen anzugehen."

Die beiden Niederlagen in Phoenix hätten ihn nicht zu sehr beschäftigt, führte Giannis weiter aus, jedoch sei es zwingend notwendig, dass Milwaukee in Spiel 4 (Do., 3 Uhr) mit der gleichen Intensität auftritt.

Noten: Endlich Hilfe für Giannis - ein Suns-Star ist ein Totalausfall © getty 1/21 Die Milwaukee Bucks sind zurück! Mit dem 120:100-Sieg in Spiel 3 der Finals verkürzen die Bucks auf 1-2 - vor allem dank des erneut überragenden Giannis Antetokounmpo. Der Grieche erinnert an Shaq - ein Suns-Star ist dagegen ein Totalausfall. Die Noten. © getty 2/21 BUCKS - JRUE HOLIDAY (Starting Point Guard): Der Start war vielversprechend, zwischenzeitlich offensiv aber erneut mit Problemen. Im dritten Viertel (4 Dreier) hielt er dann die Suns auf Abstand, defensiv ebenfalls stark - Note: 1,5 © getty 3/21 KHRIS MIDDLETON (Starting Shooting Guard): Nicht nur Holiday, auch Middleton lieferte endlich Unterstützung für Giannis. Streute vor allem in der ersten Halbzeit einige wichtige Buckets bei - Note: 2 © getty 4/21 P.J. TUCKER (Starting Small Forward): Seine Energie half den Bucks im starken zweiten Viertel, in dem er am offensiven Brett ackerte und einen Dreier versenkte. Ansonsten mit 5 Fouls auffällig - Note: 3,5 © getty 5/21 GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Starting Power Forward): Besser geht es kaum! Wer auf Shaqs Spuren wandelt, der kann nicht viel falsch gemacht haben. In direkter Korbnähe versenkte er 13/14 FG, der Greek Freak war einfach nicht zu stoppen - Note: 1 © getty 6/21 BROOK LOPEZ (Starting Center): Der Big Man machte seine Sache wieder einmal ordentlich. Verzeichnete 11 Punkte in 21 Minuten, wurde zugunsten eines Small-Ball-Lineups zwischenzeitlich rausgenommen - Note: 3 © getty 7/21 JEFF TEAGUE (Backup Guard): Durfte ganze 14 Minuten ran, obwohl er dieses Mal auch offensiv kaum etwas Positives beizutragen wusste. 0/4 aus dem Feld, dazu teils fragwürdige Entscheidungen, als er Giannis mit dem Mismatch ignorierte - Note: 4 © getty 8/21 PAT CONNAUGHTON (Backup Forward): Machte defensiv seine Sache auch gegen CP3 teils ordentlich, bedeutender war aber seine Hilfe auf der anderen Seite. 8 Punkte, 2/4 Dreier und 4 Assists, mehr können die Bucks nicht erwarten - Note: 3 © getty 9/21 BOBBY PORTIS (Backup Center): Abgesehen von Giannis und Holiday markierte der Backup-Big das beste Plus/Minus der Hausherren. Auch seine Arbeit an den Brettern (4 von 8 Rebounds in der Offensive) machte sich für Milwaukee bezahlt - Note: 2,5 © getty 10/21 BRYN FORBES (Backup Guard): Die Bucks benötigen in den wenigen Minuten, die er auf dem Court steht, in erster Linie Shooting - das konnte er in Spiel 3 nicht liefern (0/2 Dreier). Gut, dass er nur 4 Minuten spielte - Note: ohne Bewertung © getty 11/21 THANSIS ANTETOKOUNMPO (Backup Forward): Gegen Ende des ersten Viertels durfte der Bruder von Giannis für wenige Sekunden ran, ansonsten sah er den Court nur noch in der Garbage Time - Note: ohne Bewertung © getty 12/21 SUNS - CHRIS PAUL (Starting Point Guard): Der Point God konnte dem Spiel nicht wie zuletzt seinen Stempel aufdrücken. Nach einem guten Start tauchte er etwas ab, letztlich konnte er die Partie nicht mehr umbiegen - Note: 3 © getty 13/21 DEVIN BOOKER (Starting Shooting Guard): Rabenschwarzer Abend für Booker. Nach seinem 31-Punkte-Auftritt in Spiel 2 suchte er in Milwaukee vergeblich nach seinem Touch (3/14 FG, 1/7 Dreier). Spielte im vierten Viertel gar nicht mehr - Note: 5 © getty 14/21 MIKAL BRIDGES (Starting Small Forward): Abgesehen von einer kurzen Phase im dritten Viertel, als er alle seine 4 Zähler aufs Scoreboard brachte, kam viel zu wenig vom Flügelspieler. Konnte an seine starken Auftritte in Phoenix nicht anknüpfen - Note: 4,5 © getty 15/21 JAE CROWDER (Starting Power Forward): In Sachen Shooting war er der einzige Lichtblick der Gäste. Während die Kollegen kaum ein Scheunentor trafen, versenkte Crowder 6/7 3FG. Dafür hatte er defensiv Giannis nichts entgegenzusetzen - Note: 2,5 © getty 16/21 DEANDRE AYTON (Starting Center): Die dominante Figur der Anfangsminuten, 12 seiner 18 Punkte erzielte er im ersten Viertel. Dann kamen allerdings die Foulprobleme. Ohne ihren Center waren die Suns machtlos - Note: 2,5 © getty 17/21 CAMERON PAYNE (Backup Guard): Es ist definitiv noch nicht die Serie des 26-Jährigen. Er kam nie in einen offensiven Rhythmus (7 Punkte, 3/10 FG), dazu das schlechteste Plus/Minus aller Suns-Akteure (-18) - Note: 4 © getty 18/21 CAMERON JOHNSON (Backup Forward): Sein Monster-Slam über Tucker sowie 10 Zähler allein im dritten Viertel gaben Phoenix neues Leben, generell mit einigen guten Aktionen - Note: 2,5 © getty 19/21 TORREY CRAIG (Backup Forward): Trotz seines lädierten Knies aus Spiel 2 stand er zur Verfügung, weder offensiv noch defensiv konnte er aber wirklich etwas beitragen - Note: 4 © getty 20/21 FRANK KAMINSKY (Backup Center): Durch die Ayton-Foulprobleme und ausgedehnte Garbage Time bekam er so viele Minuten wie noch nie in diesen Playoffs. Einen positiven Effekt hatte er aber nicht - Note: 5 © getty 21/21 ABDEL NADER (Backup Forward): Ein Großteil seiner Minuten kam in der Garbage Time, in den ersten drei Vierteln stand er nur 45 Sekunden auf dem Parkett. Auch im Schlussabschnitt brachte er nichts Zählbares aufs Scoreboard - Note: ohne Bewertung

Giannis Antetokounmpo: "Es ist jetzt alles mental"

"Wir müssen es bringen, um eine Chance auf den Titel zu haben", sagte Antetokounmpo. "Wir müssen zusammen spielen. Wir müssen an unsere Fähigkeiten glauben und aggressiv bleiben. Es ist jetzt alles mental."

Antetokounmpo hatte sich erst vor etwas mehr als einer Woche das Knie überdehnt und damit die letzten beiden Spiele der Eastern Conference Finals gegen die Atlanta Hawks verpasst. Nun hat er zum zweiten Mal in Folge 41 Punkte aufgelegt, obwohl er laut Eigenaussage noch nicht wieder bei 100 Prozent ist.

Die Frage, ob nun der Rekord von Michael Jordan in Gefahr sei, der 1993 in den Finals viermal in Folge mindestens 40 Punkte aufgelegt hatte, wischte der Greek Freak jedoch weg. "Ich bin nicht Michael Jordan. Mir geht es jetzt nur darum, das nächste Spiel zu holen. Wir wollen unseren Job erledigen."

NBA Finals: Die Serie im Überblick - Stand: 2-1

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Resultat/TV 1 7. Juli 3 Uhr Suns Bucks 118:105 2 9. Juli 3 Uhr Suns Bucks 118:108 3 12. Juli 2 Uhr Bucks Suns 120:100 4 15. Juli 3 Uhr Bucks Suns DAZN 5 18. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN 6* 21. Juli 3 Uhr Bucks Suns DAZN 7* 23. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN

*falls erforderlich