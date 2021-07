NBA Finals - Giannis Antetokounmpo mahnt vor möglichen Titelgewinn der Milwaukee Bucks

Den Milwaukee Bucks fehlt nur noch ein Sieg zur ersten Meisterschaft seit 50 Jahren. Giannis Antetokounmpo ist sich dem vor Spiel 6 gegen die Phoenix Suns bewusst, mahnt jedoch im Vorfeld.

"Es ist nicht einfach, nicht an sowas zu denken, aber nun ist der Zeitpunkt, zu welchem man besonders diszipliniert sein muss", sagte Antetokounmpo auf seiner Pressekonferenz am Montag. "Genau das versuche ich. Ich will mich so diszipliniert wie möglich geben. Ich will nicht zu aufgeregt sein, das darf mir nicht passieren."

Antetokounmpo war bisher der dominante Spieler der Finals-Serie und hatte eine großen Anteil daran, dass die Bucks drei Spiele in Folge gewannen und dadurch einen 0-2-Serienrückstand umbogen. Der zweifache MVP legte in den fünf Spielen im Schnitt 32,2 Punkte, 13,0 Rebounds und 5,6 Assists auf. Zudem lieferte Antetokounmpo mit dem Block gegen Deandre Ayton in Spiel 4 und seinem Alley Oop zum Sieg in Game 5 bereits zwei ikonische Plays.

Das alles ist aber Makulatur, wenn die Bucks nun nicht den Sack zu machen. "Wir haben als Team in diesem Jahr darauf geachtet, dass wir Erfolge und Niederlagen nicht überbewerten. Wir waren fokussiert, haben versucht, gute Angewohnheiten zu etablieren", erklärte Giannis. "Coach, Khris [Middleton], Jrue [Holiday] und auch ich haben diese Mentalität, das färbt auf das Team ab.

Der Grieche wurde aber nicht müde zu betonen, dass er so oder so stolz auf diese Truppe sei, egal ob sie die Championship gewinnen oder nicht. Das dürften auch die Fans sein, die wieder zahlreich im "Deer District" vor der Halle erscheinen werden. Wie das Team bekannt gab, werden im Bereich vor dem Fiserv Forum bis zu 65.000 Fans zugelassen sein.

NBA Finals: Die Serie im Überblick - Stand: 2-3

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Resultat/TV 1 7. Juli 3 Uhr Suns Bucks 118:105 2 9. Juli 3 Uhr Suns Bucks 118:108 3 12. Juli 2 Uhr Bucks Suns 120:100 4 15. Juli 3 Uhr Bucks Suns 109:103 5 18. Juli 3 Uhr Suns Bucks 119:123 6 21. Juli 3 Uhr Bucks Suns DAZN 7* 23. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN

*falls erforderlich