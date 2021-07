NBA Finals - Bucks-Star Giannis Antetokounmpo trotz Rückstand gelassen: "Du musst locker bleiben"

Die Bucks kehren zwar mit einem 0-2-Rückstand in den Finals nach Milwaukee zurück, Giannis Antetokounmpo zeigte sich vor Spiel 3 aber betont gelassen. Chris Paul bezeichnete das Spiel für die Suns dagegen als "Must-Win".

NBA Finals: Bucks trotz Rückstand gelassen

Die Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo stehen vor Spiel 3 der NBA Finals in der Nacht auf Montag (ab 2 Uhr live auf DAZN) in Anbetracht des 0-2-Rückstands eigentlich enorm unter Druck. Auf der Pressekonferenz am Samstag wies der Grieche diesen Druck aber von sich.

"Ich weiß natürlich, dass das die Finals sind", sagte Antetokounmpo. "Wir wissen, was wir tun müssen. Aber am Ende des Tages, musst du locker bleiben. Man darf sich nicht einreden: 'Oh, das sind die Finals. Du musst dies und das machen, es gibt so viel Druck.' Nein, das ist nur Basketball."

"Es ist leichter gesagt als getan, aber du musst die Sache so angehen. Du musst gelassen bleiben, locker spielen und eine lockere Atmosphäre beibehalten", so Giannis. Der 26-Jährige unterstrich seine lockere Herangehensweise mit ein paar Witzen mit den Journalisten. Er sei nur auf der Pressekonferenz, um keine Geldstrafe zu erhalten, scherzte er.

Khris Middleton betonte derweil, dass sein Team die Situation mit einem 0-2-Rückstand in einer Playoff-Serie bestens kenne, gegen die Brooklyn Nets hatten die Bucks die Serie noch gedreht. "Viele Leute hatten gedacht, dass unsere Saison damit vorbei gewesen wäre. Wir haben trotzdem an uns geglaubt und in einem hässlichen Spiel einen Weg gefunden, zu gewinnen. Manchmal ist es nicht schön, aber wir müssen einfach versuchen, ein Spiel nach dem anderen zu gewinnen."

NBA Finals: Chris Paul bezeichnet Spiel 3 als "Must-Win"

Der lockeren Art von Antetokounmpo stand am Samstag ein deutlich ernsterer Chris Paul auf Seiten der Suns gegenüber: "Für uns steht morgen das wichtigste Spiel des Jahres an", erklärte der Point God. "Das ist ein Must-Win für uns. Wir müssen mit der richtigen Einstellung rauskommen. Sie spielen zuhause vor ihren Fans, aber wir müssen wir selbst sein."

Sollte Phoenix gewinnen und mit 3-0 in Führung gehen, ist den Suns der erste Titel der Franchise-Geschichte wohl kaum mehr zu nehmen. In der Geschichte der NBA Playoffs gelang noch nie einem Team ein Comeback nach einem 0-3-Rückstand.

Die Bucks haben sich in dieser Postseason vor eigenem Publikum aber kaum Schwächen erlaubt. Milwaukee steht bei sieben Siegen und nur einer Niederlage in Playoff-Heimspielen. "Wir müssen das hungrigere Team sein", gab Paul die Marschroute für Spiel 3 vor. "Und das werden wir auch sein."

NBA Finals: Einsatz Suns-Forward Craig offen

Bereits am Freitag gab es erste Entwarnung bezüglich der Verletzung von Suns-Forward Torrey Craig, der sich bei einem Zusammenprall mit Antetokounmpo in Spiel 2 zumindest keinen strukturellen Schaden im rechten Knie zuzog. Ob er für Spiel 3 fit wird, ist allerdings noch offen. Offiziell wird er als Day-to-Day gelistet.

"Seine Tests kamen sauber zurück, aber er hat immer noch Schmerzen", sagte Head Coach Monty Williams. "Ich kann zu seiner Verfügbarkeit also nicht viel sagen. Wir werden am Samstag eine leichte Trainingseinheit haben und ihn ein wenig testen. Am Sonntag werden wir dann mehr wissen und uns entsprechend vorbereiten."

Sollte Craig ausfallen, nannte Williams Cam Johnson und Abdel Nader als Optionen, die möglicherweise größere Rollen übernehmen sollen. Johnson legt in den Finals im Schnitt 9 Punkte in 19,5 Minuten auf, Nader kam in den ersten beiden Spielen nur auf eine Minute Einsatzzeit. Die Suns müssen zudem auch auf Dario Saric (Kreuzbandriss) verzichten.

NBA Finals: Die Serie im Überblick - Stand: 2-0

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Resultat/TV 1 7. Juli 3 Uhr Suns Bucks 118:105 2 9. Juli 3 Uhr Suns Bucks 118:108 3 12. Juli 2 Uhr Bucks Suns DAZN 4 15. Juli 3 Uhr Bucks Suns DAZN 5* 18. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN 6* 21. Juli 3 Uhr Bucks Suns DAZN 7* 23. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN

*falls erforderlich