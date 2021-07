NBA Finals, News: Giannis Antetokounmpo stärkt Jrue Holiday den Rücken - Torrey Craig nicht schwerer verletzt

Giannis Antetokounmpo hat nach den beiden Pleiten zum Auftakt der Finals gegen Phoenix weiter Vertrauen in seine Mitspieler. Um den Slump von Jrue Holiday macht sich der Grieche keine Sorgen. Bei Phoenix atmet man wegen Torrey Craig wohl auf.

NBA Finals, Bucks: Giannis mit Unterstützung für Holiday

In Spiel 2 spielte Jrue Holiday gegen Chris Paul teils famose Defense, im Angriff lief es für den Point Guard jedoch weiter suboptimal. Über die beiden Spiele gegen Phoenix hat Holiday bisher nur 27 Zähler erzielt - und das bei 11/35 aus dem Feld, was 31,4 Prozent entspricht.

Der zweifache MVP macht sich deswegen aber keine Sorgen. "Ich weiß, dass er zur Stelle sein wird, wenn wir ihn am meisten brauchen", sagte Antetokounmpo nach Spiel 2. "Er ist ein toller Spieler, hat ein tolles Jahr absolviert und wird weiterhin wichtig für dieses Team sein."

Die Bucks, die vor allem von der Produktion ihrer Starter leben, verloren die ersten beiden Spiele, auch weil die Big Three um Antetokounmpo, Khris Middleton und eben Holiday bisher nicht konstant spielen konnte. "Du musst aggressiv bleiben", appellierte Giannis. "Egal, was um dich herum passiert, du darfst dich nicht beirren lassen."

NBA Finals, Suns: Craig nicht schwerer verletzt

In Spiel 1 riss sich Dario Saric das Kreuzband, in Spiel 2 verletzte sich Torrey Craig bei einem Zusammenprall mit Giannis Antetokounmpo am Knie. Der Forward hat aber Glück im Unglück, gemäß Adrian Wojnarowski (ESPN) entstand im rechten Knie kein struktureller Schaden. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Freitag.

Craig musste kurz vor dem Ende des dritten Viertels mit Hilfe des medizinischen Stabs in die Kabine gebracht werden, dennoch ist es möglich, dass der frühere Bucks-Spieler in der Serie noch einmal spielen kann. Auf dem Injury Report ist Craig als "Day-to-Day" gelistet.

In diesen Playoffs absolvierte Craig als Bankspieler bisher 18 Spiele, in denen er im Schnitt 12,5 Minuten eingesetzt wurde. Dabei gelangen ihm 4,3 Punkte und 3,2 Rebounds bei 45,2 Prozent aus der Distanz. Besonders wertvoll ist Craig für die Suns aber vornehmlich für seine Defense.

NBA Finals: Die Serie im Überblick - Stand: 2-0

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Resultat/TV 1 7. Juli 3 Uhr Suns Bucks 118:105 2 9. Juli 3 Uhr Suns Bucks 118:108 3 12. Juli 2 Uhr Bucks Suns DAZN 4 15. Juli 3 Uhr Bucks Suns DAZN 5* 18. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN 6* 21. Juli 3 Uhr Bucks Suns DAZN 7* 23. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN

*falls erforderlich