NBA Draft 2021, Gerüchte: Cade Cunningham "höchstwahrscheinlich" der Nr.1-Pick im Draft

Wenige Wochen vor dem NBA Draft läuft die Gerüchteküche langsam heiß. Cade Cunningham ist offenbar weiterhin der große Favorit, an Position 1 gezogen zu werden. Dahinter wird es aber spannend. Scottie Barnes könnte womöglich die Top 5 sprengen.

NBA Draft: Cunningham "höchstwahrscheinlich" Nr.1-Pick

Cade Cunningham gilt als großer Favorit, im NBA Draft 2021 an erster Stelle ausgewählt zu werden. Laut Kevin O'Connor (The Ringer) sei es "höchstwahrscheinlich", dass die Detroit Pistons ihren Top-Pick behalten und den Spielmacher von Oklahoma State ziehen werden.

Zuletzt kursierten Gerüchte, dass mehrere Teams "Annäherungsversuche" unternommen hätten, um herauszufinden, was es brauchen würde, um die Pistons von einem Trade des Top-Picks zu überzeugen. Detroits General Manager Troy Weaver hatte immer wieder betont, sich alle Optionen offen halten zu wollen.

Die Pistons gewannen in der Draft Lottery erstmals seit 1970 den ersten Pick im NBA Draft. Dieser findet am 29. Juli im Barclays Center in Brooklyn statt.

© getty Cade Cunningham gilt als Favorit, im Draft 2021 an Position eins gezogen zu werden.

NBA Draft: Green, Mobley oder Suggs - wer wird Nr.2-Pick?

Hinter Cunningham könnte es am Draft-Abend allerdings richtig spannend werden. Sowohl Jalen Green als auch Evan Mobley oder Jalen Suggs gelten als aussichtsreiche Kandidaten, von den Houston Rockets ausgewählt zu werden. Nach Informationen von O'Connor präferiere Houston Guard Jalen Green, der in der vergangenen Saison in der G-League auflief.

Der 19-Jährige gilt als vielversprechender Scorer, der sich bei den sich im Wiederaufbau befindenden Rockets in Ruhe entwickeln könnte. Allerdings wird intern offenbar noch eifrig diskutiert, laut Draft-Experte Chad Ford sei sich das Front Office zwischen Green und Big Man Mobley uneinig.

Gleichzeitig sei Houston weiterhin stark an einem Trade für den Nr.1-Pick interessiert, um sich Cunningham zu schnappen. Offenbar plane das Team, per Trades noch mehr Draft-Picks anzuhäufen, beispielsweise für Eric Gordon, um diese dann den Pistons anzubieten.

NBA Draft 2021: Franz Wagner in den Green Room eingeladen

Franz Wagner hat offenbar eine Einladung für den Green Room am Draft-Abend erhalten, das berichtet Jonathan Givony von ESPN. Im Green Room versammeln sich die 15 Top-Talente eines Jahrgangs, die gute Chancen haben, in der Lottery gezogen zu werden. Nachdem ihr Name verkündet wurde, dürfen sie auf die Bühne und Commissioner Adam Silver die Hand schütteln.

Neben dem deutschen Prospect von den Michigan Wolverines erhielten unter anderem auch Cunningham, Green, Mobley, Suggs oder auch Davion Mitchell eine entsprechende Einladung.

NBA Draft: Sprengt Scottie Barnes die Top 5

Neben den vier genannten Top-Prospects wird in den meisten Mock Drafts Jonathan Kuminga (G-League Ignite) als potenzieller Top-5-Pick gehandelt. Allerdings berichten O'Connor und Jonathan Wasserman (Bleacher Report) übereinstimmend, dass die Magic wohl ein Auge auf Scottie Barnes geworfen haben.

Orlando hält den fünften Pick im Draft und soll von dem Forward von Florida State angetan sein. Spätestens die Oklahoma City Thunder würden mit dem sechsten Pick wohl zuschlagen, so Wasserman. Der 19-Jährige gilt als elitärer Verteidiger, der auch Fähigkeiten als Spielmacher auf dem Flügel mitbringt. Vor allem in den Gesprächen mit den Teams soll er einen guten Eindruck hinterlassen haben.

So könnte Kuminga letztlich sogar bis zu den Golden State Warriors (Nr.7-Pick) fallen, allerdings vermeldet O'Connor, dass die Dubs Möglichkeiten ausloten, um komplett aus dem Draft herauszutraden für einen Veteranen, der dem Team sofort helfen könnte. Golden State hat zudem den Nr.14-Pick in der Hinterhand.

NBA Draft 2021: Die Reihenfolge in der ersten Runde