NBA News: Dallas Mavericks und Miami Heat wohl hinter Kawhi Leonard her

Nach dem Playoff-Aus der L.A. Clippers in den West-Finals gegen die Suns wechselt der Fokus der Franchise auf die Offseason. Die wichtigste Personalie ist Kawhi Leonard, der Unrestricted Free Agent werden kann. Offenbar sind auch die Dallas Mavericks und Miami Heat an der Klaue interessiert.

Das berichtet Kevin O'Connor von The Ringer. Seinen Quellen zufolge planen die Mavs und Heat, Kawhi im Sommer heftig zu umwerben. Zudem gehören wohl auch die New York Knicks zu den Interessenten, sollte der 30-Jährige auf den Markt kommen.

Leonard besitzt eine Spieleroption in Höhe von 36 Millionen Dollar für die kommende Saison. Es gilt aber als sehr wahrscheinlich, dass er diese nicht ziehen und damit Unrestricted Free Agent wird. Die Clippers werden aller Voraussicht nach alles geben, um Kawhi von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen. Erst im März hat er sich Berichten zufolge ein Anwesen in der Nähe von L.A. zugelegt.

Dem Bericht zufolge werden die Mavs in Liga-Kreisen als größte Gefahr für die Clippers angesehen, Kawhi abzuwerben. Das soll einerseits an Luka Doncic liegen, der sich in seinen drei Jahren in der NBA bereits als Superstar etabliert hat. Zudem wird Leonard eine gute Beziehung zum neuen Mavs-GM Nico Harrison nachgesagt. Der war lange Zeit ein hochrangiger Executive bei Nike, auch als Kawhi beim Sportausrüster unter Vertrag stand.

Dallas könnte im Sommer genügend Cap Space schaffen, um Kawhi unter Vertrag zu nehmen. Für die Heat könnte dieses Unterfangen schwieriger werden, für Miami wäre wohl ein Sign-and-Trade die realistischste Option. Angeblich habe Kawhi vor seinem Wechsel zu den Clippers Jimmy Butler rekrutiert, ihn nach L.A. zu begleiten, bevor die Clippers für Paul George tradeten. Miami könnte ihm nun am South Beach die Möglichkeit anbieten, mit Butler zusammenzuspielen.

In der abgelaufenen Saison legte die Klaue in der regulären Saison im Schnitt 24,8 Punkte, 6,5 Rebounds und 5,2 Assists auf, in den Playoffs steigerte er diese Ausbeute auf 30,4 Zähler, 7,7 Rebounds und 4,4 Assists bei 57,3 Prozent aus dem Feld. Aufgrund einer Knieverletzung verpasste er jedoch die letzten beiden Spiele der zweiten Runde gegen die Jazz und die kompletten West-Finals.