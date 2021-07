NBA Finals - Milwaukee Bucks gleichen aus: Das waren die großen Probleme der Phoenix Suns in Spiel 4

Phoenix hat eine exzellente Chance liegen gelassen, die Finals unter ihre Kontrolle zu bringen. Am Ende verschenkten die Suns einen überragenden Auftritt von Devin Booker. Die Gründe dafür sind vielschichtig, nicht zuletzt trifft aber auch Chris Paul ein Teil der Schuld - und das auf eine für ihn eigentlich äußerst untypische Weise.

Nach dem 109:103-Erfolg der Bucks in Spiel 4 war in ganz Milwaukee die Rede vom epischen Block von Giannis Antetokounmpo. In der Crunchtime hatte der Greek Freak den in den Augen von Pat Connaughton "besten Block aller Zeiten" herausgeholt, seinen eigenen, ganz persönlichen Signature-Moment in den Finals. Wobei ganz Milwaukee so wohl nicht ganz richtig ist. In der Kabine der Phoenix Suns sorgte wahrscheinlich eine ganz andere Szene für Kopfzerbrechen.

Denn trotz des Monsterblocks des Griechen hatte Phoenix weiterhin die Chance, den Sieg aus der Bierstadt zu stehlen - bis etwa 30 Sekunden vor dem Ende die Suns sich selbst ins Bein schossen. Schon wieder, musste man an diesem Abend fast sagen.

Nachdem die Bucks den Giannis-Block nicht in eigene Punkte ummünzen konnten, hatten die Gäste bei 2 Punkten Rückstand in der finalen Minute den Ball in den Händen von Chris Paul. Der setzte gegen seinen persönlichen Kettenhund Jrue Holiday zu einem Behind-the-Back-Move an, nur um sofort Antetokounmpo vor sich zu finden. Mit einem weiteren Crossover wollte er auch ihn abschütteln, doch Paul rutschte weg, verlor die Kontrolle über den Ball und das Unheil nahm seinen Lauf.

Im anschließenden Fastbreak erhöhte Milwaukee auf +4, anschließend ließen sich die Hausherren den Sieg nicht mehr nehmen. "Ich habe schlechte Entscheidungen getroffen", sagte Paul angesprochen auf dieses Play und seinen gesamten Auftritt. Es war nur einer von mehreren Fehlern, die Phoenix den Sieg kosteten.

© nba.com/stats

Suns vs. Bucks: Untypisches Fehlerfestival von CP3

Fehler, die der Point God in den bisherigen Playoffs eigentlich vermied. Paul übernahm im Anschluss an die Partie die Verantwortung für die Pleite, in erster Linie aufgrund seiner 5 Ballverluste. Normalerweise zeichnet sich der 36-Jährige dadurch aus, dass er das Spiel komplett unter Kontrolle behält, seine Offense nahezu fehlerfrei orchestriert.

So tat er es in den ersten drei Playoff-Runden. In der kompletten Erstrundenserie gegen die Lakers leistete er sich kumuliert 9 Turnover (in sechs Spielen), beim Sweep gegen die Nuggets 5 und in den West-Finals 8 (in vier Spielen). In den Finals steht Paul nun schon bei 17 Ballverlusten.

Zugegeben, der Veteran hatte es in den vergangenen Runden auch nicht mit einem Verteidiger eines Holiday-Kalibers zu tun. Der Bucks-Guard stand Paul in Spiel 4 immer auf den Füßen, ließ sein Gegenüber nie zur Entfaltung kommen (10 Punkte, 5/13 FG) und zwang ihn zu eben diesen Fehlern. Wie untypisch diese waren, zeigt die Statistik: CP3 hat nun in drei Spielen in Folge mindestens viermal den Ball verloren, das passierte ihm seit 2018 erst zum zweiten Mal.

"Das ist nicht die Norm für uns", betonte auch Coach Monty Williams, der zwar die gute Defense der Bucks mit ihren schnellen Händen, vielen Switches und dadurch kleineren Passing Lanes hervorhob, gleichzeitig aber auch viele selbstverschuldete Fehler seines Teams sah. "In meinen Augen ist das nur ein kleiner schwarzer Fleck auf dem großen Ganzen. In Sachen Turnover haben wir das ganze Jahr über nicht so schlecht gespielt. Und wenn doch, dann haben wir im nächsten Spiel meist gut reagiert und effizienter agiert."

Noten: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde © getty 1/17 Die Milwaukee Bucks haben die Finals ausgeglichen. Beim 109:103-Erfolg gegen die Suns in Spiel 4 überragt in erster Linie ein Star-Duo. Der Point God ist dagegen nah dran am Totalausfall. Die Noten zum Spiel. © getty 2/17 BUCKS - JRUE HOLIDAY (Starting Point Guard): Es hatte etwas von Dr. Jekyll und Mr. Hyde: Defensiv über jeden Zweifel erhaben, nahm CP3 aus dem Spiel. Dafür war auf der anderen Seite sein Wurf mal wieder nicht existent (13, 4/20 FG) - Note: 3 © getty 3/17 KHRIS MIDDLETON (Starting Shooting Guard): Er hielt im dritten Viertel gegen Booker dagegen, dann im Schlussabschnitt mit 14 seiner 40 Punkte. Genau in dieser Form brauchen die Bucks ihren Co-Star. Benötigte allerdings auch 33 Würfe - Note: 1,5 © getty 4/17 P.J. TUCKER (Starting Small Forward): Rieb sich defensiv gegen Booker auf, der aber trotzdem immer weiter traf. Leistete sich mehrere Fouls bei Sprungwürfen, die teils aber auch umstritten waren. Ansonsten nur mit 3 Offensiv-Rebounds auffällig - Note: 4 © getty 5/17 GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Starting Power Forward): Lange Zeit kaum in die Offense involviert, doch am Ende effiziente 26 Punkte. Und er war auch sonst überall zu finden. Mit dem epischen Block gegen Ayton lieferte er das Highlight des Spiels - Note: 1,5 © getty 6/17 BROOK LOPEZ (Starting Center): 14 Zähler klingen an sich nicht schlecht, allerdings vergab er alle seine 5 Dreier. Hatte das schlechteste Plus/Minus aller Bucks-Akteure, Milwaukee agierte mit Giannis auf der Fünf deutlich besser - Note: 3,5 © getty 7/17 PAT CONNAUGHTON (Backup Forward): Drei versenkte Dreier, darunter ein enorm wichtiger in der Crunchtime (11 PKT). Ließ sich auch defensiv nur selten abkochen, bestes Plus/Minus in seinem Team. Mehr kann man von ihm kaum erwarten - Note: 1,5 © getty 8/17 BOBBY PORTIS (Backup Center): Fiel in erster Linie mit Einsatz auf, offensiv ansonsten aber recht unglücklich. Traf nur 1/6 aus dem Feld, dafür setzte er aber wie viele seiner Kollegen die Suns an den offensiven Brettern unter Druck - Note: 3 © getty 9/17 JEFF TEAGUE (Backup Guard): Die meisten seiner 11 Minuten sah er in der ersten Halbzeit, nach dem Seitenwechsel verzichtete Budenholzer weitestgehend auf ihn und setzte nur noch sieben Spieler ein. Viel beigetragen hatte Teague zuvor eh nicht - Note: 3,5 © getty 10/17 SUNS - CHRIS PAUL (Starting Point Guard): Der Point God sah gegen Holidays Defense kaum Land. Sein Scoring war nicht vorhanden (10, 5/13 FG), dazu 5 Ballverluste - auch ein entscheidender Turnover in der Schlussminute - Note: 5 © getty 11/17 DEVIN BOOKER (Starting Shooting Guard): Lange Zeit sah es ganz nach dem Booker Game aus. Er machte sein schwaches Spiel 3 ganz schnell vergessen, sein Shotmaking war auch gegen gute Defense überragend. Einziger Kritikpunkt: die Foulprobleme - Note: 1 © getty 12/17 MIKAL BRIDGES (Starting Small Forward): Ähnlich wie in der vorigen Partie offensiv kein Faktor, dazu fand er am eigenen Ende des Courts kaum ein Mittel gegen Middleton. In der Crunchtime zeitweise von Johnson ersetzt - Note: 4 © getty 13/17 JAE CROWDER (Starting Power Forward): Einer der wenigen Suns-Akteure, der offensiv gute Unterstützung für Booker lieferte. Mit 15 Punkten zweitbester Scorer der Gäste, dazu defensiv mit je 3 Steals und Blocks - Note: 2 © getty 14/17 DEANDRE AYTON (Starting Center): Auch dank Ayton dominierten die Bucks die Zone nicht so extrem wie noch in Spiel 3, setzte einige Male gut seinen Körper gegen Giannis ein, gute Arbeit an den Brettern. Dafür fand er offensiv gar nicht statt - Note: 3 © getty 15/17 CAMERON PAYNE (Backup Guard): Konnte offensiv nur selten für Entlastung sorgen, leistete sich aber auch kaum Fehler. Insgesamt eine unauffällige Partie - Note: 3,5 © getty 16/17 CAMERON JOHNSON (Backup Forward): In der Defense zeigte er einige gute Aktionen, unter anderem ein Highlight-Block gegen Holiday. Dazu versenkte er seine Jumper und nutzte den Freiraum, den Milwaukee ihm gab, gut aus (10, 4/6 FG) - Note: 2 © getty 17/17 TORREY CRAIG (Backup Forward): Einziger Suns-Spieler mit positivem Plus/Minus, allerdings nur in limitierten Minuten. Machte seine Sache defensiv sehr ordentlich, steuerte ansonsten 4 Punkte und 3 Rebounds bei - Note: 3,5

Suns vs. Bucks: Das tat Phoenix besonders weh

Williams betonte aber auch, dass Paul nicht der Alleinschuldige war. 17 Turnover standen am Ende im Suns-Boxscore, 12 mehr als bei den Bucks. In Verbindung mit einem gewaltigen Vorteil an den Brettern mit 17:5 Offensiv-Rebounds gewann Milwaukee das Possession Game mehr als eindeutig. "Die Tunover haben uns umgebracht. Sie haben 19-mal mehr geworfen als wir", monierte Williams.

So machte letztlich die eigentlich starke, eigene Wurfquote auch nicht mehr den Kohl fett. Die Suns trafen über 50 Prozent aus dem Feld - Milwaukee nur 40,2. Solch eine Diskrepanz bei den Wurfquoten gab es in der Geschichte der NBA Finals für ein Verliererteam zuvor noch nie.

Das Offensiv-Rebounding der Bucks schlug sich in einem deutlichen Vorteil bei den Second Chance Points nieder, diese Kategorie entschied Milwaukee mit 19:7 für sich. "Sie gehen mit viel Wucht an das offensive Brett. Wir müssen sie schon außerhalb der Zone auffangen. Wir dürfen nicht darauf warten, dass sie angeschossen kommen, und sie dann versuchen auszuboxen", so Williams.

Während Giannis (5 Offensiv-Rebounds) unter dem Korb wütete, hatten die Suns insbesondere auch die Flügelspieler wie P.J. Tucker (3 Offensiv-Rebounds), Bobby Portis (2) oder Pat Connaughton (3), die wie in dieser Szene aus der Ecke die Boards attackierten, nicht auf dem Schirm.

Suns vs. Bucks: Devin Booker in Foulproblemen

Die Gründe für die Pleite gingen allerdings noch über die beiden Aspekte Turnover und Rebounding hinaus. Zusätzlich muss die fehlende Unterstützung für Devin Booker erwähnt werden. Der 24-Jährige zeigte mit 42 Zählern zwar eine spektakuläre Reaktion auf seinen durchwachsenen Auftritt in Spiel 3, aber sonst?

Erst nach wenigen Minuten im vierten Viertel knackte ein Teamkollege ebenfalls die Double Digits. Jae Crowder (15) avancierte zum zweitbesten Suns-Scorer, Mikal Bridges und Deandre Ayton fanden offensiv kaum statt und die CP3-Fehlerliste wurde bereits thematisiert.

Zusätzlich half nicht, dass der beste Suns-Akteur im vierten Viertel knapp fünf Minuten auf der Bank saß. Booker kassierte 10:50 Minuten vor dem Ende sein fünftes Foul, Coach Williams ließ ihn erst 5:55 Minuten vor dem Ende wieder aufs Parkett.

"Ich wollte so viele gute Possessions und Stops abwarten, aber das war natürlich keine ideale Situation", sagte Williams, der bereits in Spiel 3 in der Kritik stand, als er Deandre Ayton mit seinen Foulproblemen viel zu lange auf der Bank schmoren ließ. Dieses Mal waren die Auswirkungen nicht ganz so eklatant, Booker verließ das Spiel bei +6 und kam bei immerhin +3 zurück.

© getty Giannis Antetokounmpo ist der lachende Gewinner von Spiel 4, die Suns verschenken Devin Bookers Scoring-Explosion.

Suns in Spiel 5 unter Druck: "Gibt keinen Panikknopf"

Anschließend versenkte er allerdings nur noch 2/6 aus dem Feld, das Comeback der Bucks konnte er auch nicht mehr verhindern. Hätte Williams Booker früher gebracht, wäre er vielleicht noch etwas besser im Rhythmus gewesen. Andererseits war die Gefahr, ihn für das Spiel komplett zu verlieren, äußerst real. Tatsächlich hätte er in den Schlussminuten gar nicht mehr auf dem Feld stehen dürfen.

3:40 Minuten vor dem Ende foulte der Suns-Guard für jeden klar ersichtlich Holiday bei einem Transition-Layup - außer für die Referees. Die Refs gaben nach der Partie die Fehlentscheidung zu, Booker hätte mit seinem sechsten Foul disqualifiziert werden müssen.

Am Ende machte es zum Glück für die Referees keinen Unterschied, Milwaukee holte dennoch den Sieg und sicherte sich den Ausgleich - dank Giannis' Block, der 40-Punkte-Explosion von Khris Middleton, Pauls Turnover und der Fülle an zusätzlichen Possessions. Die Gründe für die Pleite sind aus Suns-Sicht also vielschichtig, am Ende verschenkten die Gäste jedoch das überragende Booker-Spiel und eine exzellente Chance auf eine möglicherweise vorentscheidende 3-1-Führung.

Besonders große Sorgen machte man sich im Lager der Suns deshalb aber nicht. "Wir drücken definitiv nicht auf den Panikknopf. Es gibt keine Panik", zeigte sich Cameron Johnson betont gelassen. Trotz der eigenen, vermeidbaren Fehler war Phoenix in der Crunchtime immerhin dran. Zudem bleibt immer noch der Heimvorteil, für Spiel 5 (Sonntag, 3 Uhr live auf DAZN) geht es wieder nach Phoenix.

"Wir dürfen uns aber nicht nur auf den Heimvorteil verlassen", warnte Paul. "Wir müssen raus gehen, unser Spiel spielen und unsere Arbeit verrichten. Wir neigen dazu, nach einem Rückschlag eine gute Reaktion zu zeigen, und wir wissen, was wir machen müssen: besser sein." Wenn es doch nur immer so einfach wäre.

NBA Finals: Die Serie im Überblick - Stand: 2-2

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Resultat/TV 1 7. Juli 3 Uhr Suns Bucks 118:105 2 9. Juli 3 Uhr Suns Bucks 118:108 3 12. Juli 2 Uhr Bucks Suns 120:100 4 15. Juli 3 Uhr Bucks Suns 109:103 5 18. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN 6 21. Juli 3 Uhr Bucks Suns DAZN 7* 23. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN

*falls erforderlich