NBA Finals - Chris Paul nimmt Suns-Niederlage auf seine Kappe

Die Phoenix Suns haben eine goldene Chance verpasst, in den Finals mit 3-1 in Führung zu gehen. Das Team von Coach Monty Williams brachte den Vorsprung jedoch nicht über die Zeit, vor allem aufgrund von Ballverlusten, und verlor die Partie mit 103:109. Chris Paul übernahm im Anschluss die Verantwortung.

Mit bis zu 9 Punkten führten die Suns im vierten Viertel, am Ende verloren die Gäste aus Phoenix das Schlussviertel jedoch mit 33:21. Ein Faktor waren dabei fünf Ballverluste, welche die Bucks in 9 Zähler ummünzten. Zwei davon gingen auf das Konto von Chris Paul, der sein bisher schwächstes Spiel der Serie absolvierte.

"Das geht auf meine Kappe, ich alleine hatte 5", sagte Paul, als er auf die 17 Turnover der Suns angesprochen wurde. "Ich habe schlechte Entscheidungen getroffen. Als wir mit 2 hinten lagen, bin ich beim Crossover ausgerutscht, dazu hatte ich einige schlechte Pässe in der ersten Halbzeit", ärgerte sich der 36-Jährige.

Milwaukee leistete sich auf der Gegenseite nur 5 eigene Ballverluste, schnappte sich 17 Offensiv-Rebounds (PHX: 5) und nahm zehn Freiwürfe mehr als die Gäste. Das hatte zur Folge, dass die Bucks 19 Würfe mehr als die Suns nahmen und es sich so leisten konnten, über 10 Prozent schlechter aus dem Feld zu treffen.

Suns-Coach Monty Williams stellte sich dagegen hinter seinen Spielmacher und wischte Fragen vom Tisch, ob CP3 womöglich nicht in guter körperlicher Verfassung war. "Ihm geht es gut", versicherte Williams. "Großartige Spieler haben solche Spiele. Wir gehen davon aus, dass er in Spiel 5 wieder besser spielt. Wir haben aber auch nicht wegen Chris verloren."

Devin Booker nur durch Foulprobleme zu stoppen

In 36 Minuten legte Paul gerade einmal 10 Punkte (5/13 FG) und 7 Assists auf, hinzu kamen vier Fouls und eben fünf Ballverluste. Dass die Suns dennoch gute Chancen hatten, das Spiel zu gewinnen, lag vor allem an Devin Booker, der in 38 Minuten 42 Punkte (17/28 FG) erzielte und sein schwaches Spiel 3 vergessen machte.

Der Shooting Guard stand schon nach drei Vierteln bei 38 Punkten, verlor aber durch ein schnelles fünftes Foul seinen Rhythmus, als er auf die Bank musste. Williams ließ seinen Star bis knapp sechs Minuten vor dem Ende schmoren, die Führung der Suns betrug da nur noch 3 Zähler.

"Es war hart, weil er heute 50 hätte machen können", sagte Williams im Anschluss. "Ich wollte ihn eigentlich schon eine Minute früher bringen, aber es war keine ideale Situation." Danach erzielte Booker nur noch 4 Zähler bei 6 Würfen, die Suns verloren noch mit 109:103.

Die Serie ist nun nach vier Spielen ausgeglichen, Spiel 5 findet in der Nacht auf Sonntag (ab 3 Uhr live auf DAZN) wieder in Phoenix statt.

NBA Finals: Die Serie im Überblick - Stand: 2-2

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Resultat/TV 1 7. Juli 3 Uhr Suns Bucks 118:105 2 9. Juli 3 Uhr Suns Bucks 118:108 3 12. Juli 2 Uhr Bucks Suns 120:100 4 15. Juli 3 Uhr Bucks Suns 109:103 5 18. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN 6 21. Juli 3 Uhr Bucks Suns DAZN 7* 23. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN

*falls erforderlich