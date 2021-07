NBA Finals - Kommentar zum Block von Giannis Antetokounmpo: Der Greek Freak hat jetzt seinen Signature-Moment

Die Milwaukee Bucks haben die NBA Finals ausgeglichen. In einer engen Serie und einer dramatischen vierten Partie macht bis dato Giannis Antetokounmpo den Unterschied - und der Greek Freak hakte dabei einen weiteren Punkt auf der Checkliste für den Klub der größten Legenden ab.

Große Spieler brauchen große Momente, das ist eine Art Gesetz, nicht nur in der NBA. Momente, die überdauern, die Basketball-Fans mit so wenigen Buchstaben wie möglich identifizieren können. Birds Steal, Jordans "The Shot", LeBrons "The Block", ShaKobes Alley-Oop, Magics Junior Sky-Hook, Kawhis 4 Bounce-Miracle - diese Kategorie.

Giannis Antetokounmpo hat seit Spiel 4 der Finals ebenfalls einen solchen Signature-Moment. Nachdem er die beiden vorigen Partien durch sein Scoring am Korb dominierte, war es nun ausgerechnet eine defensive Aktion, die von jetzt an als erste genannt werden sollte, wenn jemand über den Greek Freak spricht.

"Freak" - das trifft es ziemlich gut, wie diese Aktion wieder einmal bewiesen hat.

Giannis-Block: "Der beste Block aller Zeiten"

Giannis half im Pick'n'Roll gegen Devin Booker aus, sein rechter Fuß berührte noch die Freiwurflinie, als Booker einen Lob-Pass über Giannis auf die Reise schickte. Das Ziel war Deandre Ayton, der den Ball fing und reindrücken sollte. Es wäre 1:14 Minuten vor dem Ende der Ausgleich gewesen. Doch es war nicht der Ausgleich.

Antetokounmpo zeigte eine Recovery, die so nur er zeigen kann. Er drehte sich blitzschnell, er stieß sich vom linken Knie ab, an dem er sich erst vor zwei Wochen verletzt hatte, streckte jeden seiner (offiziell) 211 Zentimeter Körperlänge und 221 Zentimeter Armspannweite. Er vermied ein Foul und räumte Ayton sauber ab - und selbst seine Teamkollegen konnten nur staunen.

"Es war definitiv ein 'Oh Shit'-Moment'", sagte Bucks-Topscorer Khris Middleton, der selbst einige davon lieferte. "Es war in meinen Augen der beste Block aller Zeiten", ergänzte Pat Connaughton, der im nächsten Satz noch eingestand, dass er womöglich voreingenommen sei und dass LeBrons berühmter Block aus Spiel 7 der 2016er Finals mit in die Konversation gehöre.

Giannis gehört auf den Mount Blockmore

Aufgrund der Umstände wird Giannis' Block dieses "Duell" in den Augen der Allermeisten kaum gewinnen können, aber das spielt auch keine Rolle: Es gibt in der Geschichte der Liga wohl nur eine Handvoll Spieler, für die diese Aktion überhaupt denkbar gewesen wäre. Wird eines Tages ein Mount Blockmore errichtet, hat Giannis seinen Platz sicher.

Es war eine potenziell Karriere-definierende Aktion - und diese diente auch als Sinnbild der bisherigen Serie. Nach vier Spielen hat Milwaukee bisher genau 3 Punkte mehr gesammelt als Phoenix. Obwohl drei von vier Spielen nicht knapp waren, lässt sich mittlerweile festhalten: Beide Teams sind qualitativ sehr nah beieinander.

Über die beiden Heimspiele haben die Bucks durch ihre überragende Defense, die Phoenix aus dem Rhythmus gebracht und reihenweise Turnover fabriziert hat, und ihre physischen Vorteile den Spieß umgedreht. Sie nutzen ihr Tempo und ihre Athletik, in Spiel 4 etwa entschieden sie das Duell bei den Fastbreak-Punkten mit 15:0 für sich.

Noten: Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde © getty 1/17 Die Milwaukee Bucks haben die Finals ausgeglichen. Beim 109:103-Erfolg gegen die Suns in Spiel 4 überragt in erster Linie ein Star-Duo. Der Point God ist dagegen nah dran am Totalausfall. Die Noten zum Spiel. © getty 2/17 BUCKS - JRUE HOLIDAY (Starting Point Guard): Es hatte etwas von Dr. Jekyll und Mr. Hyde: Defensiv über jeden Zweifel erhaben, nahm CP3 aus dem Spiel. Dafür war auf der anderen Seite sein Wurf mal wieder nicht existent (13, 4/20 FG) - Note: 3 © getty 3/17 KHRIS MIDDLETON (Starting Shooting Guard): Er hielt im dritten Viertel gegen Booker dagegen, dann im Schlussabschnitt mit 14 seiner 40 Punkte. Genau in dieser Form brauchen die Bucks ihren Co-Star. Benötigte allerdings auch 33 Würfe - Note: 1,5 © getty 4/17 P.J. TUCKER (Starting Small Forward): Rieb sich defensiv gegen Booker auf, der aber trotzdem immer weiter traf. Leistete sich mehrere Fouls bei Sprungwürfen, die teils aber auch umstritten waren. Ansonsten nur mit 3 Offensiv-Rebounds auffällig - Note: 4 © getty 5/17 GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Starting Power Forward): Lange Zeit kaum in die Offense involviert, doch am Ende effiziente 26 Punkte. Und er war auch sonst überall zu finden. Mit dem epischen Block gegen Ayton lieferte er das Highlight des Spiels - Note: 1,5 © getty 6/17 BROOK LOPEZ (Starting Center): 14 Zähler klingen an sich nicht schlecht, allerdings vergab er alle seine 5 Dreier. Hatte das schlechteste Plus/Minus aller Bucks-Akteure, Milwaukee agierte mit Giannis auf der Fünf deutlich besser - Note: 3,5 © getty 7/17 PAT CONNAUGHTON (Backup Forward): Drei versenkte Dreier, darunter ein enorm wichtiger in der Crunchtime (11 PKT). Ließ sich auch defensiv nur selten abkochen, bestes Plus/Minus in seinem Team. Mehr kann man von ihm kaum erwarten - Note: 1,5 © getty 8/17 BOBBY PORTIS (Backup Center): Fiel in erster Linie mit Einsatz auf, offensiv ansonsten aber recht unglücklich. Traf nur 1/6 aus dem Feld, dafür setzte er aber wie viele seiner Kollegen die Suns an den offensiven Brettern unter Druck - Note: 3 © getty 9/17 JEFF TEAGUE (Backup Guard): Die meisten seiner 11 Minuten sah er in der ersten Halbzeit, nach dem Seitenwechsel verzichtete Budenholzer weitestgehend auf ihn und setzte nur noch sieben Spieler ein. Viel beigetragen hatte Teague zuvor eh nicht - Note: 3,5 © getty 10/17 SUNS - CHRIS PAUL (Starting Point Guard): Der Point God sah gegen Holidays Defense kaum Land. Sein Scoring war nicht vorhanden (10, 5/13 FG), dazu 5 Ballverluste - auch ein entscheidender Turnover in der Schlussminute - Note: 5 © getty 11/17 DEVIN BOOKER (Starting Shooting Guard): Lange Zeit sah es ganz nach dem Booker Game aus. Er machte sein schwaches Spiel 3 ganz schnell vergessen, sein Shotmaking war auch gegen gute Defense überragend. Einziger Kritikpunkt: die Foulprobleme - Note: 1 © getty 12/17 MIKAL BRIDGES (Starting Small Forward): Ähnlich wie in der vorigen Partie offensiv kein Faktor, dazu fand er am eigenen Ende des Courts kaum ein Mittel gegen Middleton. In der Crunchtime zeitweise von Johnson ersetzt - Note: 4 © getty 13/17 JAE CROWDER (Starting Power Forward): Einer der wenigen Suns-Akteure, der offensiv gute Unterstützung für Booker lieferte. Mit 15 Punkten zweitbester Scorer der Gäste, dazu defensiv mit je 3 Steals und Blocks - Note: 2 © getty 14/17 DEANDRE AYTON (Starting Center): Auch dank Ayton dominierten die Bucks die Zone nicht so extrem wie noch in Spiel 3, setzte einige Male gut seinen Körper gegen Giannis ein, gute Arbeit an den Brettern. Dafür fand er offensiv gar nicht statt - Note: 3 © getty 15/17 CAMERON PAYNE (Backup Guard): Konnte offensiv nur selten für Entlastung sorgen, leistete sich aber auch kaum Fehler. Insgesamt eine unauffällige Partie - Note: 3,5 © getty 16/17 CAMERON JOHNSON (Backup Forward): In der Defense zeigte er einige gute Aktionen, unter anderem ein Highlight-Block gegen Holiday. Dazu versenkte er seine Jumper und nutzte den Freiraum, den Milwaukee ihm gab, gut aus (10, 4/6 FG) - Note: 2 © getty 17/17 TORREY CRAIG (Backup Forward): Einziger Suns-Spieler mit positivem Plus/Minus, allerdings nur in limitierten Minuten. Machte seine Sache defensiv sehr ordentlich, steuerte ansonsten 4 Punkte und 3 Rebounds bei - Note: 3,5

Giannis Antetokounmpo reißt die NBA Finals an sich

Und sie haben die bisher prägende Figur dieser Finals auf ihrer Seite. Giannis legte zweimal nacheinander über 40 Punkte auf, in Spiel 4 hielten die Suns ihn besser vom Korb weg, dafür verteilte er 8 Assists und ließ in der Schlussphase den brandheißen Middleton kochen. Zudem konzentrierte er sich auf seine defensiven Aufgaben und hatte einen großen Anteil an den Offensiv-Problemen der Suns in der Schlussphase.

All das machte ihn weder zu Batman noch zu Robin, auch wenn Kendrick Perkins das womöglich anders sah. Er ist sein eigener Typ Spieler, passt in keine Kategorie. Und das galt am Ende auch für das größte Play seiner bisherigen Karriere. Der Block ist zwar noch (lange) nicht durch den Titel validiert, allerdings hat Allen Iverson mit seinem Stepover 2001 bewiesen, dass das nicht in jedem Fall ein K.o.-Kriterium sein muss.

Antetokounmpo wird sicherlich trotzdem auf Nummer sicher gehen wollen und alles dafür tun, auch noch zwei weitere Siege gegen die Suns einzutüten. Dennoch: Die Worte "Giannis" und "Block" werden von nun an ausreichen, um eine ganz bestimmte Aktion zu identifizieren.

NBA Finals: Die Serie im Überblick - Stand: 2-2

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Resultat/TV 1 7. Juli 3 Uhr Suns Bucks 118:105 2 9. Juli 3 Uhr Suns Bucks 118:108 3 12. Juli 2 Uhr Bucks Suns 120:100 4 15. Juli 3 Uhr Bucks Suns 109:103 5 18. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN 6 21. Juli 3 Uhr Bucks Suns DAZN 7* 23. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN

*falls erforderlich