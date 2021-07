NBA Finals, Milwaukee Bucks - Co-Stars Holiday und Middleton liefern endlich Unterstützung: Der Mikrokosmos des Helfer-Problems

Die Milwaukee Bucks entgehen mit dem 120:100-Blowout einem 0-3-Loch in den Finals. Neben Giannis Antetokounmpo lieferten dabei auch seine Co-Stars ab - endlich, muss man fast sagen. Was Jrue Holiday und Khris Middleton nur noch fehlt, ist die Konstanz. Das könnte zum Problem werden.

Es brauchte gerade einmal 50 Sekunden, bis das Fiserv Forum in Spiel 3 der NBA Finals erstmals explodierte. Nach einem Fehlwurf von Jae Crowder schalteten die Hausherren blitzschnell um, Giannis Antetokounmpo bediente Jrue Holiday in der linken Ecke, der früh in der Shotclock abdrückte. Drin!

Einige Bucks-Fans riss es dabei sogar direkt von ihren Sitzen. Mehr als die simple Freude über einen erfolgreichen Dreipunktewurf dürfte die Reaktion der meisten insbesondere durch einen riesigen Stein zu erklären sein, der ihnen vom Herzen fiel: Holiday kann doch noch treffen.

Der Point Guard der Bucks war eines der Sorgenkinder in den beiden Auftaktspielen der Finals. Im Wüstenstaat drückte er in zwei Spielen ganze 35-mal ab - nur elfmal landete der Spalding im Korb (31,4 Prozent). Die Katastrophen-Quoten im Allgemeinen wie auch zahlreiche vergebene Layups oder eben überhastete Abschlüsse früh in der Shotclock im Speziellen ließen bei manchem Bucks-Fan fast schon böse Erinnerungen an alte Eric-Bledsoe-Zeiten aufkommen.

Entsprechend gut tat der erste erfolgreiche Triple des Abends so früh im Spiel, nicht nur für die Fans, sicherlich auch für Holiday. Direkt im nächsten Ballbesitz der Suns legte er mit beeindruckender Lockdown-Defense gegen Devin Booker nach, der zu einem Jumper auf die Oberseite des Backboards gezwungen wurde. Und doch dauerte es weitere gut 30 Minuten, bis sich der 31-Jährige endgültig seine Sorgen von der Seele ballerte.

Milwaukee Bucks: Giannis-Unterstützung ein Knackpunkt

Zunächst sah es nicht unbedingt nach Besserung im Vergleich zu den ersten beiden Finals-Spielen aus. Holidays nächster Jumper war zu kurz, es folgte ein Layup aus dem Dunker Spot und sonst? Zwei weitere vergebene Dreier früh in der Shotclock, dann noch ein Triple an den Ring.

Holiday nahm in der Serie bisher knapp ein Viertel seiner Würfe laut nba.com/stats "sehr früh", also mit noch 18 bis 22 Sekunden auf der Wurfuhr, traf davon aber nur schwache 25 Prozent. Zur Halbzeitpause stand er bei 7 Punkten und 1/5 von draußen.

Zu Holidays Glück sprach zu diesem Zeitpunkt keiner über den Guard. Der Fokus lag vielmehr auf Giannis Antetokounmpo, der sein Team mit purer Zonendominanz zu einem 35:17-Viertel getrieben hatte. Allerdings hatte Spiel 2 der Serie gezeigt, dass auch ein Freak nicht immer im Alleingang gewinnen kann, insbesondere nicht gegen einen so starken Gegner. Die fehlende Unterstützung der Co-Stars Khris Middleton und Holiday war einer der großen Knackpunkte der bisherigen Finals aus Bucks-Sicht.

Und selbst in Spiel 3 schien es trotz der nächsten Giannis-Gala nochmal eng zu werden. Im dritten Viertel kämpfte sich Phoenix zurück, von einem 15-Punkte-Vorsprung waren auf einmal nur noch 4 Zähler übrig. Auftritt Holiday: Stepback-Dreier, kurz darauf ein Triple vom Flügel und schließlich ein weiterer Pullup vom Parkplatz. Die Bucks zogen wieder davon, ein 16:0-Lauf zum Ende des Viertels brachte die Entscheidung. Geht doch, wird sich Holiday gedacht haben.

Bucks-Guard Holiday: "Muss einfach weiter werfen"

Das Verrückte war: Holiday schickte quasi die gleichen Würfe auf die Reise, die er bereits in der ersten Halbzeit probiert hatte. Der Unterschied war nur, dass sie nun durch die Reuse flutschten. "Die Jungs haben mir gesagt, dass ich weiter aggressiv sein soll, denn das ist das Beste für das Team", ließ Holiday nach der Partie ähnliche Worte wie auch schon nach Spiel 1 und 2 widerhallen.

"Ich bin mir ziemlich sicher, dass jemand wie Khris das bestätigen kann: Ein Schütze, der eine Schwächephase durchmacht, muss einfach weiter werfen. Das habe ich getan", so Holiday, der seine Leistung auch auf den Vorteil der gewohnten Umgebung eines Heimspiels zurückführte.

Am Ende war er mit 21 Zählern (8/14 FG, 5/10 Dreier) sogar zweitbester Scorer seines Teams hinter Giannis. Der angesprochene Middleton kam nach zuletzt ebenfalls überschaubaren Auftritten immerhin auf 18 Zähler. Zwar blieb er in Halbzeit zwei größtenteils unauffällig, dafür war er vor dem Seitenwechsel, als Holiday schwächelte, mit wichtigen Treffern zur Stelle.

Milwaukee kramte also endlich eins der in den vergangenen Tagen selten gewordenen Spiele aus der Schublade, in dem die eigentliche Big Three tatsächlich allesamt gute Produktion ablieferte. "Jrue war ein wichtiger Faktor, dass wir uns wieder beruhigt haben und zurück in eine komfortable Situation gekommen sind", lobte Head Coach Mike Budenholzer. "Genau das haben wir gebraucht."

Noten: Hilfe für Giannis und ein Totalausfall © getty 1/21 Die Milwaukee Bucks sind zurück! Mit dem 120:100-Sieg in Spiel 3 der Finals verkürzen die Bucks auf 1-2 - vor allem dank des erneut überragenden Giannis Antetokounmpo. Der Grieche erinnert an Shaq - ein Suns-Star ist dagegen ein Totalausfall. Die Noten. © getty 2/21 BUCKS - JRUE HOLIDAY (Starting Point Guard): Der Start war vielversprechend, zwischenzeitlich offensiv aber erneut mit Problemen. Im dritten Viertel (4 Dreier) hielt er dann die Suns auf Abstand, defensiv ebenfalls stark - Note: 1,5 © getty 3/21 KHRIS MIDDLETON (Starting Shooting Guard): Nicht nur Holiday, auch Middleton lieferte endlich Unterstützung für Giannis. Streute vor allem in der ersten Halbzeit einige wichtige Buckets bei - Note: 2 © getty 4/21 P.J. TUCKER (Starting Small Forward): Seine Energie half den Bucks im starken zweiten Viertel, in dem er am offensiven Brett ackerte und einen Dreier versenkte. Ansonsten mit 5 Fouls auffällig - Note: 3,5 © getty 5/21 GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Starting Power Forward): Besser geht es kaum! Wer auf Shaqs Spuren wandelt, der kann nicht viel falsch gemacht haben. In direkter Korbnähe versenkte er 13/14 FG, der Greek Freak war einfach nicht zu stoppen - Note: 1 © getty 6/21 BROOK LOPEZ (Starting Center): Der Big Man machte seine Sache wieder einmal ordentlich. Verzeichnete 11 Punkte in 21 Minuten, wurde zugunsten eines Small-Ball-Lineups zwischenzeitlich rausgenommen - Note: 3 © getty 7/21 JEFF TEAGUE (Backup Guard): Durfte ganze 14 Minuten ran, obwohl er dieses Mal auch offensiv kaum etwas Positives beizutragen wusste. 0/4 aus dem Feld, dazu teils fragwürdige Entscheidungen, als er Giannis mit dem Mismatch ignorierte - Note: 4 © getty 8/21 PAT CONNAUGHTON (Backup Forward): Machte defensiv seine Sache auch gegen CP3 teils ordentlich, bedeutender war aber seine Hilfe auf der anderen Seite. 8 Punkte, 2/4 Dreier und 4 Assists, mehr können die Bucks nicht erwarten - Note: 3 © getty 9/21 BOBBY PORTIS (Backup Center): Abgesehen von Giannis und Holiday markierte der Backup-Big das beste Plus/Minus der Hausherren. Auch seine Arbeit an den Brettern (4 von 8 Rebounds in der Offensive) machte sich für Milwaukee bezahlt - Note: 2,5 © getty 10/21 BRYN FORBES (Backup Guard): Die Bucks benötigen in den wenigen Minuten, die er auf dem Court steht, in erster Linie Shooting - das konnte er in Spiel 3 nicht liefern (0/2 Dreier). Gut, dass er nur 4 Minuten spielte - Note: ohne Bewertung © getty 11/21 THANSIS ANTETOKOUNMPO (Backup Forward): Gegen Ende des ersten Viertels durfte der Bruder von Giannis für wenige Sekunden ran, ansonsten sah er den Court nur noch in der Garbage Time - Note: ohne Bewertung © getty 12/21 SUNS - CHRIS PAUL (Starting Point Guard): Der Point God konnte dem Spiel nicht wie zuletzt seinen Stempel aufdrücken. Nach einem guten Start tauchte er etwas ab, letztlich konnte er die Partie nicht mehr umbiegen - Note: 3 © getty 13/21 DEVIN BOOKER (Starting Shooting Guard): Rabenschwarzer Abend für Booker. Nach seinem 31-Punkte-Auftritt in Spiel 2 suchte er in Milwaukee vergeblich nach seinem Touch (3/14 FG, 1/7 Dreier). Spielte im vierten Viertel gar nicht mehr - Note: 5 © getty 14/21 MIKAL BRIDGES (Starting Small Forward): Abgesehen von einer kurzen Phase im dritten Viertel, als er alle seine 4 Zähler aufs Scoreboard brachte, kam viel zu wenig vom Flügelspieler. Konnte an seine starken Auftritte in Phoenix nicht anknüpfen - Note: 4,5 © getty 15/21 JAE CROWDER (Starting Power Forward): In Sachen Shooting war er der einzige Lichtblick der Gäste. Während die Kollegen kaum ein Scheunentor trafen, versenkte Crowder 6/7 3FG. Dafür hatte er defensiv Giannis nichts entgegenzusetzen - Note: 2,5 © getty 16/21 DEANDRE AYTON (Starting Center): Die dominante Figur der Anfangsminuten, 12 seiner 18 Punkte erzielte er im ersten Viertel. Dann kamen allerdings die Foulprobleme. Ohne ihren Center waren die Suns machtlos - Note: 2,5 © getty 17/21 CAMERON PAYNE (Backup Guard): Es ist definitiv noch nicht die Serie des 26-Jährigen. Er kam nie in einen offensiven Rhythmus (7 Punkte, 3/10 FG), dazu das schlechteste Plus/Minus aller Suns-Akteure (-18) - Note: 4 © getty 18/21 CAMERON JOHNSON (Backup Forward): Sein Monster-Slam über Tucker sowie 10 Zähler allein im dritten Viertel gaben Phoenix neues Leben, generell mit einigen guten Aktionen - Note: 2,5 © getty 19/21 TORREY CRAIG (Backup Forward): Trotz seines lädierten Knies aus Spiel 2 stand er zur Verfügung, weder offensiv noch defensiv konnte er aber wirklich etwas beitragen - Note: 4 © getty 20/21 FRANK KAMINSKY (Backup Center): Durch die Ayton-Foulprobleme und ausgedehnte Garbage Time bekam er so viele Minuten wie noch nie in diesen Playoffs. Einen positiven Effekt hatte er aber nicht - Note: 5 © getty 21/21 ABDEL NADER (Backup Forward): Ein Großteil seiner Minuten kam in der Garbage Time, in den ersten drei Vierteln stand er nur 45 Sekunden auf dem Parkett. Auch im Schlussabschnitt brachte er nichts Zählbares aufs Scoreboard - Note: ohne Bewertung

Holiday und Middleton: weiterhin Luft nach oben

Mit dem letzten Zusatz dürfte er nicht nur Bucks-Fans, sondern auch Giannis aus der Seele gesprochen haben. "Er muss weiter so spielen", betonte der Grieche. "Wir vertrauen ihm, er ist unser Anführer. Und er ist ein großartiger Basketballspieler." Dies muss Holiday nur auch konstant in den Finals unter Beweis stellen, wenn Milwaukee das in der Garbage Time von den Fans ausgerufene Credo "Bucks in Six" in die Tat umsetzen möchte.

"Wir haben uns von Spiel 1 zu Spiel 2 verbessert und jetzt auch von Spiel 2 zu Spiel 3. Darauf müssen wir weiter aufbauen", forderte Antetokounmpo, der ganz genau weiß, dass sowohl Holiday als auch Middleton weiterhin Luft nach oben haben.

Das Star-Duo aus der zweiten Reihe profitierte in Spiel 3 natürlich auch gewaltig von Antetokounmpo, der eine Menge Aufmerksamkeit der Defense auf sich zieht und damit Platz schafft. "Das macht alles andere so viel einfacher", gab Middleton zu, "man sieht die Lücken und bekommt offene Würfe."

Milwaukee Bucks: Die Suche nach der Konstanz

Er und Holiday müssen dies nur auch konstant ausnutzen. "Darum geht es, um Konstanz", bestätigte Holiday. "Man muss an sich glauben. Ich arbeite an diesen Würfen jeden Tag, ich weiß also, dass ich sie treffen kann. Sie lassen mich frei stehen, also werde ich weiter werfen." Zumindest im dritten Viertel ging dieses Konzept - teils auch gegen eine ohnehin für Dreier anfällige Zonenverteidigung der Suns - auf.

Doch das Thema Konstanz war bislang keine Stärke des Guards in dieser Postseason, selbst Spiel 3 avancierte in dieser Hinsicht zum eigenen Mikrokosmos des Problems: eine Halbzeit pfui, die andere hui - zumindest was die Offensive betrifft. Defensiv machte er gegen Booker und Chris Paul über weite Strecken der Partie einen gewohnt starken Eindruck.

Letztlich bringt der Erfolg allerdings relativ wenig, wenn Holiday und Middleton nicht auch in den kommenden Partien wieder ihre Rollen als Co-Stars ausfüllen können. Das 0-3-Loch haben die Bucks verhindert, doch Spiel 4 vor eigenem Publikum (Donnerstag, 3 Uhr live auf DAZN) bleibt ein Must-Win.

NBA Finals: Die Serie im Überblick - Stand: 2-1

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Resultat/TV 1 7. Juli 3 Uhr Suns Bucks 118:105 2 9. Juli 3 Uhr Suns Bucks 118:108 3 12. Juli 2 Uhr Bucks Suns 120:100 4 15. Juli 3 Uhr Bucks Suns DAZN 5 18. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN 6* 21. Juli 3 Uhr Bucks Suns DAZN 7* 23. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN

*falls erforderlich