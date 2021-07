NBA Finals: Das müssen die Milwaukee Bucks in Spiel 2 gegen die Phoenix Suns besser machen

Die Bucks haben zum dritten Mal in Folge Spiel 1 einer Playoff-Serie abgegeben, große Sorgen macht man sich in der Bierstadt nach dem 105:118 zum Auftakt der Finals gegen die Suns aber noch nicht. Die Serie ist noch lang, die Bucks haben verschiedene Optionen. Drei Punkte, die Milwaukee in Spiel 2 besser machen muss.

Bucks: Welche Antwort hat Milwaukee auf Chris Paul?

Der Point God machte in seinem ersten Finals-Auftritt seinem Spitznamen alle Ehre. Chris Paul sezierte die Bucks-Defense teilweise nach Belieben und stellte die zuvor beste Defense der Playoffs bloß: 32 Punkte bei 12/19 aus dem Feld standen am Ende auf seinem Konto. Die Bucks brauchen in Spiel 2 dringend eine Antwort auf CP3.

Ein switchlastiges Konzept, in dem alle Spieler von Eins bis Fünf alle Pick'n'Roll-Situationen switchen, ist es nicht, das hat die Auftaktpartie eindrucksvoll gezeigt. Als die Suns im dritten Viertel die Kontrolle übernahmen, erzielte Paul 11 seiner 16 Zähler in Isolations nach einem Switch. Häufig sah das dann so aus, den Bucks-Bigs Brook Lopez und Bobby Portis wurden bei der undankbaren Aufgabe, Paul oder auch Devin Booker im Eins-gegen-Eins zu verteidigen, schnell ihre Grenzen aufgezeigt.

Im Laufe der Partie stellte Milwaukee auf die aus den vorigen Serien bekannte Drop Coverage um, was ebenfalls von Paul gnadenlos aus der Mitteldistanz ausgenutzt wurde. Coach Mike Budenholzer kündigte bereits an, CP3 in Zukunft nicht mehr so leicht zu dessen Lieblingspots kommen zu lassen, doch wie soll das gelingen?

"Wir haben gemerkt, dass es nicht funktioniert, wenn man Paul und Booker immer die gleiche Defense präsentiert", gab Jrue Holiday am Mittwoch zu, der zusätzlich die Transition-Defense als verbesserungswürdig bezeichnete. Im Halbfeld dagegen "müssen wir variieren und versuchen, es ihnen ungemütlich zu machen - nicht immer nur beständig das Gleiche zeigen".

Milwaukee könnte in Spiel 2 beispielsweise in Form von Blitzes, Traps oder Hedges versuchen, die gegnerischen Ballhandler aus ihrem Rhythmus zu bringen beziehungsweise mehr Druck auf sie auszuüben. Eine andere Möglichkeit wäre, Holiday sich um die Screens kämpfen zu lassen und als Kettenhund für CP3 einzusetzen, um nicht jeden Switch so leicht zu ermöglichen wie in Spiel 1.

Coach Bud versuchte im Auftaktmatch im Schlussabschnitt mit Small-Ball dagegenzuhalten, Lopez und Portis kamen abgesehen von 24 Sekunden gar nicht mehr zum Einsatz. Mit Giannis auf der Fünf schien das Spiel der Bucks zunächst besser zu funktionieren, doch eine defensive Antwort stellt der Small-Ball langfristig ebenfalls nicht dar. Statt Lopez oder Portis pickte sich CP3 letztlich Bryn Forbes oder Pat Connaughton als Schwachstellen in der Bucks-Defense heraus und attackierte eben sie.

Der dünne Kader sorgt ohnehin dafür, dass Budenholzer nicht über weite Strecken einer Partie auf seine beiden Bigs verzichten kann. Lopez könnte zudem offensiv noch mehr eingebunden werden und auf der anderen Seite des Courts seine Drop Coverage anpassen.

Soll heißen: Nicht ganz so tief in die Zone abfallen, sondern den gegnerischen Guard schon auf Höhe der Freiwurflinie erwarten. Ein ähnliches Adjustment hatte auch in den Ost-Finals gegen Trae Young teilweise gefruchtet. Generell sollte das Mantra für Milwaukee sein: Variabilität ist Trumpf.

Jrue Holiday: Zeig' der Welt, dass du besser bist als Bledsoe

Nach der Verpflichtung von Holiday in der vergangenen Offseason war im Bucks-Fanlager ein kollektives Aufatmen zu spüren. Nicht nur wegen Neuzugang Holiday an sich, sondern weil damit einherging, dass Eric Bledsoe künftig nicht mehr das Bucks-Trikot tragen würde. In den Playoffs tauchte der Point Guard zum Frust der Basketball-affinen Menschen in Wisconsin regelmäßig ab, Holiday versprach ein immenses Upgrade.

Das ist er auch, nicht falsch verstehen. Defensiv ist er ein bissiger Verteidiger, der regelmäßig in der Konversation um den besten Guard-Verteidiger der Liga mitmischt. Offensiv ist er in der Lage, sich seinen eigenen Wurf zu erarbeiten oder als Playmaker zu kreieren. Allerdings leistete sich der 31-Jährige in der aktuellen Postseason einige Höhen und Tiefen. In letztere Kategorie fiel Spiel 1 der Finals.

Seine 10 Punkte bei 4/14 aus dem Feld waren viel zu wenig, es war bereits sein achtes Spiel in den diesjährigen Playoffs mit 15 Zählern oder weniger, meist bei überschaubaren Quoten. Dabei hat Holiday auch schon gezeigt, dass es auch anders geht. Beispielsweise in Spiel 5 (25 Punkte) und 6 (27) gegen Atlanta präsentierte er sich ohne den verletzten Giannis Antetokounmpo deutlich aggressiver als mit dem Greek Freak an seiner Seite.

"Mit ihm ist es einfach etwas anders auf dem Court, denn wir haben einen weiteren Ballhandler, der in Transition großartig ist und Plays für andere macht", erklärte Holiday die Unterschiede mit Giannis und ohne. "Manchmal kann da der Rhythmus etwas weg sein, aber ich muss einfach weiter aggressiv sein." Denn diesen Holiday brauchen die Bucks auch in den Finals.

Noten: Suns sind mehr als CP3 & Booker - zu viele Bucks-Schwachstellen © getty 1/20 Die Suns haben in beeindruckender Manier Spiel 1 für sich entschieden. Beim 118:105 glänzt der Backcourt - aber auch andere. Antetokounmpo dagegen ist bei seiner Rückkehr zu sehr auf sich allein gestellt. © getty 2/20 SUNS - CHRIS PAUL (Starting Point Guard): Ein Viertel lang unauffällig, dann war es eine reine Point-God-Performance. Traf seine Jumper, auch wieder von Downtown, und "glänzte" wie so oft auch als Störenfried und Playmaker. Note: 1. © getty 3/20 DEVIN BOOKER (Starting Shooting Guard): Gab vor allem zu Beginn mit seiner Aggressivität den Ton an und kaschierte mit 10/10 Freebies, dass der Dreier nicht fallen wollte (1/8). Rundum trotzdem ein exzellentes Finals-Debüt - Note: 1,5. © getty 4/20 MIKAL BRIDGES (Starting Small Forward): Starke Defense gegen Middleton, dazu bewegte er sich auch offensiv gut und riss so immer wieder Lücken. Der Wurf fiel nicht exzellent (5/13), trotzdem war Bridges eindeutig ein positiver Faktor - Note: 2. © getty 5/20 JAE CROWDER (Starting Power Forward): Verteidigte ebenfalls stark, trotzdem klar der schwächste Suns-Starter in dieser Partie. Als einziger Spieler mit Finals-Erfahrung vergab Crowder jeden seiner acht Würfe - Note: 3,5. © getty 6/20 DEANDRE AYTON (Starting Center): Die große Coming-Out-Party des Centers in der Postseason geht weiter! Schrammte um einen Rebound an einem 20-20-Spiel in seinem Finals-Debüt vorbei. Starken Ringschutz gab es dazu - Note: 1. © getty 7/20 CAMERON PAYNE (Backup Guard): Auch Payne setzte gegen die Bucks-Defense einige Nadelstiche und traf dazu seine Dreier. Diesmal fast ausschließlich Vollstrecker, das Playmaking übernahmen Paul oder Booker - Note: 3. © getty 8/20 TORREY CRAIG (Backup Forward): Defensiv machte Craig es ordentlich, auch wenn er in nur zehn Minuten gleich 3 Fouls kassierte. Offensiv abgesehen von einem Putback kein Faktor - Note: 3,5. © getty 9/20 CAMERON JOHNSON (Backup Forward): Teilweise richtig starke Defense, sogar gegen Giannis in Isolation gelang ihm ein Steal. Vorne bleibt er ein elitärer Schütze, vor allem aus der Ecke. Note: 2. © getty 10/20 DARIO SARIC (Backup Center): Bitteres Finals-Debüt für den Kroaten, der sich nach 144 Sekunden im Spiel am rechten Knie verletzte und nach dem ersten Viertel nicht mehr zurückkehren konnte - Note: ohne Bewertung. © getty 11/20 FRANK KAMINSKY (Backup Center): Wurde nach der Saric-Verletzung für vier Minuten "ausprobiert", hatte defensiv jedoch gleich Probleme. Am Ende verzichtete Williams daher auf einen Backup-Center - Note: ohne Bewertung. © getty 12/20 BUCKS - JRUE HOLIDAY (Starting Point Guard): Kein guter Auftritt des Bucks-Spielmachers. Er wollte es zeitweise erzwingen, nahm dabei aber viele schlechte Würfe und ließ einfache Leger liegen. Defensiv war er kaum ein Faktor - Note: 4,5. © getty 13/20 KHRIS MIDDLETON (Starting Shooting Guard): Hielt mit 11 Zählern im dritten Viertel etwas dagegen und war der beste Scorer der Bucks (27 PTS). In Halbzeit eins war die Wurfauswahl dürftig, dennoch eine solide Vorstellung von Middleton - Note: 2,5. © getty 14/20 P.J. TUCKER (Starting Small Forward): Begann gegen CP3, um nach Switches Ayton vom Korb fernzuhalten, das gelang jedoch kaum, weil es dem Ex-Rockets-Spieler an Länge fehlte. Seine Kettenhund-Defense war kaum ein Faktor - Note: 4. © getty 15/20 GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Starting Power Forward): Begann stark, von einem schmerzenden Knie war wenig zu sehen. Zeitweise aus dem Spiel, doch auf der Fünf die beste Bucks-Option. Hatte als einziger Bucks-Starter ein positives Plus-Minus (+1) - Note: 3. © getty 16/20 BROOK LOPEZ (Starting Center): Die defensiven Mängel überdeckten ein wenig, dass er lange die beste Bucks-Option im Angriff war. Hinten gegen CP3 und Booker chancenlos, im vierten Viertel nur auf der Bank - Note: 4. © getty 17/20 JEFF TEAGUE (Starting Guard): Der Veteran kam überraschend schon im ersten Viertel auf den Court und traf seinen einzigen Wurf, einen Dreier. Fiel zumindest nicht großartig negativ auf - Note: 3,5. © getty 18/20 PAT CONNAUGHTON (Backup Forward): Offensiv sah der Swingman durch seine Aktivität und den Dreier gut aus, defensiv wurde er von den Suns zeitweise allerdings mit Erfolg gejagt. 28 Minuten sind wohl etwas viel - Note: 3,5. © getty 19/20 BOBBY PORTIS (Backup Center): Der Held aus der Atlanta-Serie kam diesmal wieder von der Bank und hatte ebenfalls einen schweren Stand gegen die Midrange-Könige der Suns - Note: 4. © getty 20/20 BRYN FORBES (Backup Guard): Wie so oft: Seine Dreier halfen dem Spacing der Bucks, er traf 2/4. Defensiv aber ein enormer Schwachpunkt. Dass Budenholzer ihn kurz gemeinsam mit Teague und Connaughton spielen ließ, grenzte schon an Wahnsinn - Note: 3,5.

Bucks vs. Suns: Keine leichten Fehler mehr

"Frustrierend" sei der Blick in den Boxscore nach Spiel 1 gewesen, erklärte Budenholzer am Mittwoch. Was er damit meinte, war vor allem die Spalte mit den Freiwurfstatistiken: Die Suns gingen 26-mal an die Linie - und waren dort mit 25 Treffern fast perfekt -, Milwaukee stand bei 9/16 an der Charity Stripe.

Fehlende Attacken auf die Zone konnte man den Gästen dabei kaum vorwerfen, die Bucks kamen auf 21 Abschlüsse in der Restricted Area. Gleichzeitig betonte Holiday, dass die Bucks noch "viel öfter" in der Zone sein müssten - und dann den Kontakt besser verkaufen müssten.

In dieser Hinsicht hofft Milwaukee wohl auch auf Giannis, der bei seinem Comeback nach seiner Knieverletzung zwar ordentlich aussah, nach einem weiteren Ruhetag in Spiel 2 aber sicherlich noch fitter agieren und womöglich mehr als 35 Minuten spielen könnte.

Bei den Abschlüssen in direkter Ringnähe fiel in Spiel 1 aber noch etwas Anderes auf. Von den 21 Versuchen landeten gerade einmal 13 im Korb, eine schwache Quote von 61,9 Prozent - in der regulären Saison würde das ligaweit Platz 23 bedeuten.

Milwaukee ließ einige eigentlich machbare Abschlüsse in Korbnähe liegen, beispielsweise vergebene Layups oder Tip-Ins an den Ring. Diese leichten Fehler muss Milwaukee aus dem System bekommen, wenn sie Spiel 2 in Phoenix stehlen wollen.

NBA Finals: Die Serie im Überblick - Stand: 1-0

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Resultat/TV 1 7. Juli 3 Uhr Suns Bucks 118:105 2 9. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN 3 12. Juli 2 Uhr Bucks Suns DAZN 4 15. Juli 3 Uhr Bucks Suns DAZN 5* 18. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN 6* 21. Juli 3 Uhr Bucks Suns DAZN 7* 23. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN

*falls erforderlich