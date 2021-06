NBA News: Schulter-OP! Raptors-Star Pascal Siakam droht Saisonstart 2021/22 zu verpassen

Die Toronto Raptors werden zum Start der neuen Saison 2021/22 womöglich auf Pascal Siakam verzichten müssen. Der Big Man musste an seiner Schulter operiert werden und wird wohl fünf Monate pausieren müssen. Die neue Spielzeit soll im Oktober starten.

Wie die Franchise offiziell mitteilte, wurde Siakam bereits in der vergangenen Woche an seiner linken Schulter operiert, um eine Verletzung im Schultergelenk zu reparieren. Der 27-Jährige hatte sich die Verletzung Anfang Mai in einem Spiel gegen die Memphis Grizzlies zugezogen und anschließend die restlichen vier Spiele der Regular Season verpasst.

Die veranschlagten fünf Monate zur Regeneration würden eine Rückkehr des Big Man im November bedeuten. Der Start der neuen Saison ist laut Shams Charania (The Athletic) für den 19. Oktober 2021 angesetzt. Siakam könnte den Kanadiern also in den ersten Saisonwochen fehlen.

In der abgelaufenen Spielzeit legte er für Toronto im Schnitt 21,4 Punkte (Team-High), 7,2 Rebounds sowie 4,5 Assists bei 45,5 Prozent aus dem Feld und 29,7 Prozent von der Dreierlinie auf. Die Raptors erlebten im Exil in Tampa allerdings eine Saison zum Vergessen und verpassten mit 27 Siegen und 45 Niederlagen auf Platz zwölf im Osten sogar das Play-In-Turnier.