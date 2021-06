NBA News: Zeitplan für die Saison 2021/22 steht - Saisonstart im Oktober geplant

Zur Saison 2021/22 plant die NBA offenbar wieder die Rückkehr zum alten Zeitplan mit einem Saisonstart im Oktober und den Finals im Juni des darauffolgenden Jahres. Die Coronavirus-Pandemie hatte die vergangenen beiden Spielzeiten kräftig durcheinandergewirbelt.

Wie Shams Charania (The Athletic) berichtet, wurden die 30 NBA-Teams am Donnerstag über den Zeitplan für die kommende Saison informiert. Demnach soll die reguläre Saison 2021/22 am 19. Oktober 2021 beginnen. Drei Wochen zuvor ist der Start für das Training Camp angesetzt (28. September).

Mitte April 2022 sollen dann wie aus der Vergangenheit gewohnt die Playoffs beginnen, als Termin wurde dem Bericht zufolge der 16. April festgelegt. Vom 2. Juni bis spätestens 19. Juni wird dann in den NBA Finals der neue Champion ausgespielt, bevor am 23. Juni der NBA Draft 2022 stattfinden soll.

Die Coronavirus-Pandemie hatte in der vergangenen sowie in der aktuellen Spielzeit für weitreichende Veränderungen am Spielplan gesorgt. 2019/20 wurde die Regular Season für mehrere Monate unterbrochen, bevor die Saison in der Bubble in Disney World zu Ende gespielt wurde.

Anschließend startete die Saison 2020/21 nach nur einer kurzen Offseason bereits an Weihnachten 2020. Ziel war schon damals, sich möglichst wieder an den alten Zeitplan anzupassen. Aktuell laufen die Playoffs in der NBA, spätestens am 22. Juli soll der neue Champion feststehen.