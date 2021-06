NBA Playoffs: Trae Young verletzt sich in Spiel 3 gegen Milwaukee am Knöchel und ist fraglich

Die Atlanta Hawks unterlagen aufgrund einer Explosion von Khris Middleton den Milwaukee Bucks in Spiel 3. Superstar Trae Young verletzte sich zum Ende des dritten Viertels am Knöchel, kehrte aber noch einmal zurück. Sein Einsatz in zwei Tagen ist dennoch fraglich.

Young erzielte bei der Niederlage zwar erneut starke 35 Punkte (12/23 FG, 6/14 Dreier), im vierten Viertel war der Spielmacher aber sichtlich gehandicapt und traf nur noch einen seiner drei Versuche für 3 Punkte.

Kurz vor Ende des dritten Viertels war Young unglücklich auf den Fuß eines Referees gestiegen, der in dessen Rücken stand. Der Hawks-Star verdrehte sich dabei den Knöchel und musste kurzzeitig in der Kabine behandelt werden. Danach spielte er noch die restlichen acht Minuten der Partie, ohne aber noch groß Einfluss auf das Spiel zu nehmen.

Stattdessen war es Khris Middleton, der mit 20 Punkten im vierten Viertel dafür sorgte, dass aus einem 88:95-Rückstand aus Sicht der Bucks 7:32 Minuten vor dem Ende ein ungefährdeter 113:102-Erfolg wurde.

Trae Young will Einsatz in Spiel 4 nicht garantieren

"Der Knöchel schmerzt im Moment, das ist frustrierend", sagte Young nach der Partie. "Ich konnte mich nicht so schnell bewegen wie ich es gerne getan hätte. Das ist ärgerlich, weil meine Fähigkeit, an Gegenspielern vorbeizuziehen, so wichtig für mein Spiel ist." Bemerkenswert war auch, dass Young nicht garantieren wollte, dass er zu Spiel 4 wieder einsatzbereit ist. In der Vergangenheit stellte der Guard meist sofort klar, dass er im kommenden Spiel wieder dabei sein würde.

Zunächst einmal wird sich Young am Montag in der Früh einer MRT-Untersuchung unterziehen, danach folgen die nächsten Schritte. "Ich werde mich so oft und viel es geht behandeln lassen, das ist für den Moment der Plan", gab der einmalige All-Star weiter an.

Young war in der Postseason der Garant für den überraschenden Einzug der Hawks in die Conference Finals. Der Guard legte in diesen Playoffs bisher 29,8 Punkte und 9,5 Assists im Schnitt auf, aus dem Feld trifft er 42,7 Prozent und von der Dreierlinie 32,6 Prozent.

Bucks vs. Hawks: Die Serie im Überblick - Stand: 2-1