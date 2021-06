NBA Playoffs: Suns-Star Chris Paul steht wohl vor Comeback - Clippers weiter ohne Kawhi Leonard

Die Phoenix Suns reisen mit einer 2-0-Führung in den West-Finals im Rücken nach L.A. und werden in Spiel 3 wohl wieder auf Chris Paul zurückgreifen können. Die L.A. Clippers werden dagegen weiterhin ohne Kawhi Leonard auskommen müssen.

Wie die Clippers in der Nacht auf Donnerstag offiziell vermeldeten, wird Leonard auch in Spiel 3 der Western Conference Finals verletzungsbedingt ausfallen. Der 29-Jährige laboriert weiterhin an einer Knieverletzung, laut Adrian Wojnarowski (ESPN) soll die Franchise nicht gerade optimistisch sein, dass die Klaue im Laufe der Serie gegen die Suns nochmal wird eingreifen können.

Phoenix dagegen darf sich berechtigte Hoffnungen auf ein Comeback von Chris Paul in Spiel 3 in der Nacht auf Freitag (ab 3 Uhr live auf DAZN) machen. Im offiziellen Injury Report des Teams wird der Point Guard als "wahrscheinlich" gelistet, bereits kurz nach dem 104:103-Sieg in Spiel 2 kursierten Spekulationen, dass der 36-Jährige schon bald aus dem Corona-Protokoll zurückkehren könnte.

Dies bestätigte auch Chris Haynes von Yahoo Sports. Seinen Quellen zufolge wird der Point God wieder auflaufen, sollte er keinen unvorhergesehenen Rückschlag erleiden. Demnach habe Paul am Mittwoch einen Kardio-Test absolviert und bestanden, dies sei der letzte Schritt, um aus dem Corona-Protokoll der Liga freigegeben zu werden.

Der Suns-Star wurde vergangene Woche positiv auf das Coronavirus getestet und musste in Quarantäne, obwohl er übereinstimmenden Medienberichten zufolge geimpft ist. Paul verpasste die ersten beiden Spiele der Serie, dank eines überragenden Devin Booker in Spiel 1 und eines irren Gamewinners von Deandre Ayton in Spiel 2 schnappte sich Phoenix trotzdem die 2-0-Führung in der Serie gegen die Clippers.

Suns vs. Clippers: Die Serie im Überblick - Stand: 2-0