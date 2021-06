NBA News, Philadelphia 76ers: GM Daryl Morey hat kein Verständnis für die Kritik

Daryl Morey, General Manager der Philadelphia 76ers, hat kein Verständnis für große Teile der Kritik, die nach dem Ausscheiden der Sixers in den Conference Semifinals gegen die Atlanta Hawks (2-4) auf die Franchise eingeprasselt ist. "Eine Menge von dem, was ich lese, verstehe ich ehrlich gesagt nicht", sagte Morey beim Conference-Call zum Ende der Saison.

Dass Philly, welches die Reguläre Saison auf Platz eins im Osten beendet hatte und in der Serie gegen die Hawks mehrfach eine hohe Führung verspielte, in einer schlechten Situation sei, entspreche nicht den Tatsachen: "Ich wäre nicht hierher gekommen, wenn dies eine schlechte Situation wäre." Das Gleiche gelte für Head Coach Doc Rivers.

"25 bis 26 Teams würden es lieben, in unserer Situation zu sein mit einem Top-Spieler von MVP-Kaliber, einem Fast-All-Star, großartigen jungen Spielern, die langfristig unter Vertrag stehen, und guten Veteranen." Demnach gebe es zwar eine hervorragende Grundlage, dennoch stellte Morey klar: "Wir müssen es besser machen, ich muss es besser machen, jeder muss es besser machen."

Fragen nach der Zukunft von Ben Simmons, der in den entscheidenden Phasen vor allem offensiv völlig abtauchte und in den finalen drei Spielen gerade einmal 19 Punkte auflegte, ging Morey aus dem Weg. Der Glaube an die Gruppe sei groß, die Zukunft könne allerdings niemand voraussagen. "Wir lieben Ben. Wir werden tun, was das Beste für die 76ers ist, um uns eine bestmögliche Chance auf die Meisterschaft zu geben."

Trade-Szenarien für Simmons: Eine Lösung würde für alle Seiten Sinn ergeben © getty 1/21 Was passiert mit Ben Simmons? Das ist die große Frage der Offseason in Philadelphia. Hat der Guard noch eine Zukunft in Philly und wie könnte ein Trade überhaupt aussehen? Wir haben die Trade-Maschine angeschmissen und gehen Szenarien durch. © getty 2/21 Beginnen wir doch einmal mit den Basics. Simmons unterschrieb 2019 eine vorzeitige maximale Rookie Extension über 5 Jahre und 177,2 Millionen Dollar. Der Vertrag läuft noch bis 2025 (keine Option), im kommenden Jahr kassiert Simmons 33 Millionen. © getty 3/21 Das macht es nicht einfach, ihn zu traden - erst recht nach dieser schwachen Postseason. Zur Erinnerung: Es braucht ein Team mit Interesse und dieses Team muss etwas haben, das für Philadelphia interessant sind. Alles nicht so einfach … © getty 4/21 Was brauchen die Sixers, um sich zu verbessern? In erster Linie sollte es ein dynamischer Guard sein, der für sich selbst kreieren kann und einen guten Wurf besitzt, um Embiid Platz in der Zone zu schaffen. Kurz gesagt: Ein besserer Seth Curry. © getty 5/21 Gleichzeitig passt Simmons mit seiner Wurfallergie auch nicht in jedes Team. Im Idealfall hat ein Abnehmer für den 24-Jährigen bereits einen wurfstarken Center im Kader. Als Beispiele können hier Nikola Vucevic oder Brook Lopez herhalten. © getty 6/21 Simmons’ Wert ist durch diese Postseason sicherlich nicht gestiegen, aber durch sein großes Gehalt ist ein Star-Trade möglich. Ebenfalls wichtig: Die Sixers halten mit Ausnahme von 2025 alle ihre Erstrundenpicks, das erleichtert Trades. © getty 7/21 Ein logischer Trade-Partner wären die Blazers, die wie Philly ebenfalls eine enttäuschende Postseason spielten. Der Backcourt aus Damian Lillard und C.J. McCollum hat womöglich ein Ablaufdatum, auch wenn Lillard vermutlich nicht zu haben ist. © getty 8/21 Würde Philly McCollum reichen? Der Shooting Guard ging knapp 100 Kilometer westlich von Philadelphia aufs College und wäre mit Sicherheit ein guter Fit, auch wenn er noch nie in seiner Karriere All-Star war. © getty 9/21 Da McCollum selbst rund 30 Millionen kassiert, wäre der Trade leicht durchführbar, sein Vertrag endet auch ein Jahr früher. Und die Blazers? Sie würden die löchrige Defense stabilisieren, offensiv wäre es mit Simmons und Jusuf Nurkic eher schwierig. © getty 10/21 Ein größerer Name, der schon seit Jahren durch Philly wabert, ist der von Bradley Beal. Bislang war der 27-Jährige loyal gegenüber den Wizards, aber in diesem Sommer steht eine wichtige Entscheidung an. © getty 11/21 Beal hat zwar noch Vertrag bis 2023, besitzt für die letzte Saison aber eine Spieler-Option. Bis Mitte Oktober kann der All-Star vorzeitig verlängern, maximal 181 Millionen über vier Jahre. Noch ist unklar, ob Beal dies tun möchte. © getty 12/21 Es gibt nämlich auch Plan B. 2022 ist er für die Veterans Extension qualifiziert, welche Beal über fünf Jahre 235 Mio. bescheren könnte. Aber will er wirklich bleiben? Die Sixers wären ein exzellenter Fit, die Wizards könnten einen Rebuild starten.. © getty 13/21 Dieser läuft in Minnesota gefühlt seit Jahren. In D’Angelo Russell holte GM Gersson Rosas 2020 den Wunsch-Guard, voll überzeugen konnte D-Lo aber nicht. Der Guard ist ein guter Freund von Franchise-Star Karl-Anthony Towns. © getty 14/21 Deswegen ist ein Trade wohl eher unwahrscheinlich, gleichzeitig reicht Russell auch nicht den Ansprüchen der Sixers. Embiid ist kein Pick’n’Roll-Center, dieses Play bevorzugt aber Russell. © getty 15/21 Auch dieser Trade ginge Eins-zu-Eins, aus Wolves-Sicht ist er wohl vorteilhafter, da sie in Towns den besten Werfer auf der Fünf haben. Ein Kern aus Simmons, Anthony Edwards und Towns könnte Minnesota mal wieder in die Playoffs spülen. © getty 16/21 Russell wäre die jüngere Variante, aber es gibt auch erfahrene Spielmacher, die zu haben sind. Kyle Lowry (schon im März im Gespräch) oder auch Mike Conley werden Free Agents, sie könnten via Sign-and-Trade angelockt werden. © getty 17/21 Utah dürfte eher kein Interesse an Simmons haben, es sei denn, man denkt über einen Trade von Rudy Gobert nach. Toronto könnte interessanter sein, vielleicht würde es ja Coach Nick Nurse gelingen, aus Simmons mehr herauszukitzeln. © getty 18/21 Eine andere Idee wäre es, mal in Chicago anzuklopfen. Dort tickt die Uhr wegen Zach LaVine. Der All-Star hat noch Vertrag bis 2022, eine Verlängerung ergibt in diesem Sommer aus finanzieller Sicht aber keinen Sinn. © getty 19/21 Der Vucevic-Trade war bislang ein Desaster, die Playoffs wurden sogar verpasst. Reichen LaVine und Vucevic langfristig? Diese Frage werden sich die Bulls stellen müssen. © getty 20/21 Mit Simmons wäre womöglich das Potenzial größer, auch weil er gut zu Vucevic passen würde. Dazu könnte Coby White ein wichtigere Rolle übernehmen. Und die Sixers? Die könnten sogar einen All-Star in diesem Trade bekommen. © getty 21/21 Einige Möglichkeiten gibt es also - man muss jedoch dazu sagen: Vor wenigen Monaten galt Simmons noch als zentraler Baustein eines möglichen Harden-Trades. Dieses Ansehen hat er in der NBA Stand heute nicht mehr.

76ers: Niederlage "unfassbar schmerzhaft"

Indirekte Kritik am Australier, der in den Playoffs die zweitschlechteste Freiwurfquote aller Zeiten (bei mindestens 50 Versuchen) auflegte (34,2 Prozent), übte Morey dennoch: "Ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, was bestimmte Spieler verbessern müssen." Die Niederlage gegen die Hawks sei immer noch "unfassbar schmerzhaft".

Lobende Worte gab es für Franchise-Star Joel Embiid, der trotz eines kleinen Risses im Meniskus eine dominante Serie spielte und auf 30,4 Punkte und 12,7 Rebounds kam. "Wir sind alle extrem beeindruckt, zu was Joel imstande war. Er ist Herz und Seele des Teams. Was er jede Nacht geleistet hat, wird für immer geschätzt werden." Der Big Man werde nun genauestens untersucht, um festzustellen, ob eine Operation notwendig ist oder nicht.