NBA News: Kader von Team USA für Olympia 2021 nimmt langsam Form an

Team USA wird bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio auf zahlreiche NBA-Stars zurückgreifen können. Zwei Hochkaräter haben ihre Teilnahme an Olympia mittlerweile offenbar fest zugesagt.

Wie Shams Charania und Joe Vardon von The Athletic vermelden, sollen Damian Lillard von den Portland Trail Blazers sowie Draymond Green von den Golden State Warriors ihre Zusage an Team USA für eine Teilnahme an den Spielen in Tokio gegeben haben.

Für Lillard wären es die ersten Olympischen Spielen seiner Karriere, in der vergangenen Saison legte er im Schnitt 28,8 Punkte, 7,5 Assists und 4,2 Rebounds auf und wurde ins All-NBA Second Team gewählt. Green gewann bereits 2016 eine olympische Goldmedaille. Nachdem die Warriors im Play-In-Turnier die Qualifikation für die Playoffs verpassten, hat der 31-Jährige Zeit für Team USA.

Ob sein Teamkollege Stephen Curry ebenfalls in Japan mit am Start ist, ist weiterhin offen. Zuletzt hieß es, der Splash Brother sei noch unentschieden, ob er für Team USA auflaufen möchte oder nicht. Dafür herrsche bei Team USA laut Adrian Wojnarowski (ESPN) Optimismus, dass Bradley Beal (Washington Wizards) und Jayson Tatum (Boston Celtics) Teil des Olympia-Kaders sein werden.

Die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele, die vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 stattfinden werden, startet für die US-Amerikaner am 6. Juli in Las Vegas. Ende Juni soll der finale Kader bekanntgegeben werden. Definitiv nicht mit dabei sein wird Lakers-Superstar LeBron James.