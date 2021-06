NBA News: Stephen Curry denkt offenbar über Olympia-Teilnahme mit Team USA nach

Durch das frühe Saisonaus der Los Angeles Lakers und Golden State Warriors sind einige NBA-Stars bereits im Urlaub - und könnten entsprechend für die Olympischen Spiele in Tokio zur Verfügung stehen. Warriors-Star Stephen Curry denkt offenbar über eine Teilnahme nach, LeBron James und Anthony Davis werden dagegen wohl eher aussetzen.

Nach Informationen von Joe Vardon von The Athletic ist Curry allerdings noch unentschlossen. Laut einer Quelle stehe der 33-Jährige bei "50-50", was eine Teilnahme an den Olympischen Spielen, die vom 23. Juli bis zum 8. August in Tokio stattfinden sollen, betrifft.

Curry hat in seiner Karriere noch nie für Team USA an den Olympischen Spielen teilgenommen, nach zweimal WM-Gold wäre es für ihn also seine erste Chance auf eine olympische Medaille. Da sich die Warriors im Play-In-Turnier nicht für die NBA Playoffs qualifizieren konnten, hat der Guard bereits seit gut zweieinhalb Wochen Urlaub.

In Person von Damian Lillard von den Portland Trail Blazers hat dem Bericht zufolge ein weiterer Hochkaräter "starkes Interesse" an einer Olympia-Teilnahme, allerdings stehe auch bei ihm eine finale Entscheidung noch aus.

Das Star-Duo der Los Angeles Lakers, LeBron James und Anthony Davis, wird dagegen wohl pausieren. Zwar gehören beide dem vorläufigen Kader von Team USA an und die Lakers mussten sich ebenfalls bereits aus den Playoffs verabschieden, doch laut The Athletic gilt es als unwahrscheinlich, dass sie in Tokio dabei sein werden.

Stattdessen will sich das Star-Duo offenbar nach einer von Verletzungssorgen geplagten Saison erholen. LeBron hatte mit Verweis aus seinen neuen Film Space Jam 2 bereits angekündigt, in diesem Sommer für die Tune Squad anstatt Team USA aufzulaufen.

Auf Star-Power wird Team USA aber definitiv nicht verzichten müssen. Neben Curry und Lillard werden unter anderem auch Jayson Tatum, Zion Williamson oder Zach LaVine als aussichtsreiche Kandidaten für eine Olympia-Teilnahme gehandelt. Die Vorbereitung von Team USA startet Anfang Juli in Las Vegas.