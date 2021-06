NBA News: Der Dunk der Playoffs? Clippers-Star Kawhi Leonard mit irrem Poster in Spiel 4 gegen die Utah Jazz

Kawhi Leonard hat beim 118:104-Sieg der L.A. Clippers in Spiel 4 gegen die Jazz wahrscheinlich DAS Highlight der bisherigen Playoffs gelandet. Mit einem irren Poster-Dunk über Jazz-Big Derrick Favors versetzte er die Fans im Staples Center und im Internet in Ekstase.

Etwa eineinhalb Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit setzte die Klaue das Ausrufezeichen auf einer dominanten ersten Halbzeit der Clippers. Nach einem Pass von Patrick Beverley zog der 29-Jährige an Royce O'Neale vorbei in die gegnerische Zone, dort versuchte Favors den Abschluss des Clippers-Stars zu erschweren.

Doch Kawhi hob ab und hämmerte einen furiosen einhändigen Dunk im wahrsten Sinne des Wortes über Favors durch die Reuse. TNT-Kommentator Ian Eagle feierte den beeindruckenden Slam mit einem lauten "Ohhh" und erklärte den Dunk zu einem "major KawHighlight".

Auch auf Twitter wurde die Szene gebührend gefeiert. Mehrere NBA-Stars brachten ihre Bewunderung für den Dunk zum Ausdruck und auch Football-Star Allen Robinson postete drei Emojis mit einem erröteten Gesicht und dem Hashtag "klaw". Joel Embiid unterbrach seine Pressekonferenz nach der 100:103-Pleite seiner Sixers gegen die Atlanta Hawks als er die Szene auf einem Bildschirm sah mit den Worten: "Oh mein Gott!"

"Ich sehe die Reaktionen in den Sozialen Medien normalerweise nicht, aber [Ivica Zubac] hat mir den Clip von Embiid gezeigt. Das ist das einzige, was ich mitbekommen habe", sagte Kawhi gewohnt wortkarg nach der Partie zu seinem Dunk und den Reaktionen.

Für Kawhi war es bereits der zweite Monster-Dunk in den diesjährigen Playoffs, nachdem er in der ersten Runde gegen die Dallas Mavericks bereits Maxi Kleber aufs Poster gebracht hatte. In Spiel 4 gegen die Jazz führte er sein Team mit 31 Punkten zum wichtigen 2-2-Ausgleich in den West-Semifinals. Die letzten Minuten der Partie verbrachte er auf der Bank, nachdem er sich nach einem Zusammenprall mit Joe Ingles an seinem rechten Knie verletzt hatte. Grund zur Sorge scheint das aber nicht zu sein. "Ich bin in Ordnung", betonte Kawhi.

