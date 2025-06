Am letzten Juni-Wochenende findet das nächste Dart-Turnier statt – und zwar in den USA. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Spiele im TV und Livestream verfolgen könnt.

Das US Darts Masters findet am 28. und 29. Juni 2025 zum siebten Mal im Hulu Theater im Madison Square Garden in New York statt. Am Turnier nehmen insgesamt 16 Spieler teil – darunter auch der aktuelle Ausnahmekönner Luke Littler. Im vergangenen Jahr scheiterte Littler im Halbfinale. Rob Cross krönte sich 2024 durch einen Finalsieg über Gerwyn Price zum Champion.

Wer das Darts-Event live überträgt, erfahrt Ihr hier in diesem Artikel.