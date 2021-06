NBA News: Dallas Mavericks machen Verpflichtung von Jason Kidd und Nico Harrison offiziell

Die Dallas Mavericks haben die Verpflichtungen von Head Coach Jason Kidd und President of Basketball Operations Nico Harrison offiziell gemacht. Der Meisterspieler von 2011 ist der zehnte Head Coach der Franchise-Geschichte und folgt auf Rick Carlisle, Details zu den Vertragsinhalten wurden keine bekanntgegeben.

"Wir sind aufgeregt, J-Kidd und seine Familie zurück in Dallas zu begrüßen", erklärte Besitzer Mark Cuban. "Er besitzt eine Gewinner-Mentalität, die ihn durch seine Hall-of-Fame-Karriere als Spieler getragen hat und ihm beim erfolgreichen Übergang in seine Zeit als Coach geholfen hat. Wir freuen uns darauf, wenn er an die Arbeit geht und unsere Franchise und die jungen Spieler in die Zukunft führt."

Kidd, der bisher als Head Coach für die Milwaukee Bucks (139-152) und Brooklyn Nets (44-38) arbeitete und zuletzt Frank Vogel bei den Los Angeles Lakers assistierte, schwärmte ebenfalls von der neuen Aufgabe bei einem "hungrigen und unglaublich talentierten Team" an alter Wirkungsstätte: "Dallas hat mir so viel bedeutet als Spieler und ich will Mark Cuban für die Möglichkeit danken, als Head Coach zurückkehren zu können."

Kidd wurde 1994 von den Mavericks an vierter Stelle gedraftet, gemeinsam mit Grant Hill wurde er zum Rookie des Jahres gewählt, nach 2,5 Saisons wurde er nach Phoenix getradet. Nach seiner Rückkehr 2008 gewann der zehnmalige All-Star an der Seite von Dirk Nowitzki den ersten und einzigen Titel der Franchise-Geschichte, seine 12.091 Assists und 2.684 Steals sind die zweitmeisten in der NBA-Geschichte hinter John Stockton.

Mavs: GM Harrison will Team auf nächstes Level bringen

Harrison, der das Erbe von GM Donnie Nelson antritt, hat keine Erfahrung in einem NBA-Front-Office, stattdessen arbeitete er fast 20 Jahre bei Nike, zuletzt seit 2016 als Vice President of North America Basketball Operations. "Nick bringt eine Fülle an Basketball-Wissen mit sowie Fähigkeiten als Führungskraft. Er hat bewiesen, dass er ein einzigartiges Auge für Talent auf und neben dem Feld hat", erklärte Cuban.

Harrison, der sich unter anderem um die Marketing-Interessen von Kobe Bryant kümmerte, wird bei den Mavs eng mit Michael Finley zusammenarbeiten, der der Franchise als Vice President of Basketball Operations erhalten bleibt. "Es ist eine große Ehre, bei einer solch ikonischen Franchise mit einer reichen Geschichte über die NBA hinaus zu sein", sagte Harrison, der "das Team auf das nächste Level bringen" will.

