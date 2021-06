NBA-News: Coach Jason Kidd offenbar Kandidat bei den Boston Celtics und Portland Trail Blazers

Jason Kidd könnte im Sommer offenbar eine neue Chance als Head Coach eines NBA-Teams bekommen. Medienberichten zufolge haben sowohl die Boston Celtics als auch die Portland Trail Blazers den 48-Jährigen im Visier.

Das geht aus einem Bericht von Chris Haynes von Yahoo Sports hervor. Demnach geht man in Liga-Kreisen davon aus, dass die Boston Celtics Kidd für ein Interview einladen werden. Vor kurzem übernahm der bisherige Celtics-Coach Brad Stevens die Rolle des President of Basketball Operations im Front Office, Kidd ist einer der Kandidaten auf seine Nachfolge an der Seitenlinie.

In Portland wackelt derweil der Stuhl von Head Coach Terry Stotts nach dem Erstrundenaus gegen die Denver Nuggets. Sollten die Blazers einen neuen Weg an der Seitenlinie einschlagen, gilt Kidd als Top-Kandidat, so Haynes. Dies bestätigt auch Marc Stein von der New York Times.

Kidd verbrachte die vergangenen beiden Spielzeiten als Assistant Coach von Frank Vogel bei den Los Angeles Lakers. In seiner Zeit in L.A. soll er das Front Office mit "innovativen Ideen" und seinen Fähigkeiten als Kommunikator und Motivator beeindruckt haben, so Haynes. Demnach gehen auch die Lakers davon aus, dass der Hall of Fame-Point Guard im Sommer bei mehreren Teams gefragt sein wird.

Vor seiner Zeit als Assistant Coach beim Champion von 2020 war Kidd als Head Coach bei den Brooklyn Nets und den Milwaukee Bucks aktiv. Zusammengenommen kommt er dabei in der Regular Season auf eine Bilanz von 183-190 in viereinhalb Jahren als Hauptverantwortlicher der Nets und Bucks. In den Playoffs steht er bei 9-15, mit den Nets erreichte er 2014 immerhin die zweite Runde.