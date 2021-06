NBA Playoff Preview - Milwaukee Bucks vs. Atlanta Hawks in den Conference Finals: Das Ende des Stolperns?

In den Eastern Conference Finals kommt es zu einem Duell, das so wohl nur die wenigsten erahnt hätten: Die Milwaukee Bucks wollen erstmals mit Giannis Antetokounmpo in die Finals und stehen mächtig unter Druck. Die Atlanta Hawks hingegen sind schon weiter, als es ihnen zugetraut wurde - aber zufrieden sind sie damit noch nicht.

Milwaukee Bucks vs. Atlanta Hawks: Die Ausgangslage

Es werden nicht allzu oft siebte Spiele vom Auswärtsteam gewonnen, die beiden in dieser Serie beteiligten Teams haben jeweils gerade einen solchen Sieg und eine solche lange Serie in den Knochen. Dennoch könnte die Ausgangslage kaum unterschiedlicher sein, denn während den Hawks gegen Top-Seed Philadelphia wenig zugetraut wurde, waren die Bucks gegen Brooklyn am Ende in einer Position, in der sie gewinnen mussten.

Zu Beginn sah dies freilich ganz anders aus. Obwohl James Harden zunächst keine volle Minute spielen konnte, waren die Bucks in zwei Spielen komplett chancenlos, bevor die Serie nach und nach kippte und sich dann auch noch Kyrie Irving verletzte. Mit Kevin Durant hatte Milwaukee dennoch alle Hände voll zu tun, über die letzten fünf Spiele verkam die Serie mehr und mehr zu einer Schlacht.

Am Ende reichte es in der Overtime von Spiel 7 haarscharf, nachhaltig überzeugt haben die Bucks jedoch nur bedingt, zu schwierig machten sie es sich immer wieder selbst in der Offensive. Über sieben Spiele erzielten die Nets sogar mehr Punkte als Milwaukee, hätte Durant geringfügig kleinere Füße, wären die Bucks nun im Urlaub.

Das Gute: Das ist nun nicht mehr wichtig. Die Bucks haben in Miami den Vorjahresfinalisten und in Brooklyn den Topfavoriten der Eastern Conference besiegt und beide vor allem defensiv weit unter den vermeintlichen Möglichkeiten gehalten. Es war nicht immer schön, aber jetzt scheint der Weg in die Finals mehr oder weniger vorgezeichnet.

Milwaukee hat zwar bereits in der ersten Runde Donte DiVincenzo verloren, geht ansonsten jedoch vollzählig in die dritte Runde und unterscheidet sich damit unter anderem vom jetzigen Gegner, wo mit Cam Reddish und vor allem De'Andre Hunter zwei essenzielle Forwards fehlen. Vor einer Woche wurde noch spekuliert, dass Mike Budenholzer seinen Job bald verliert, nun besteht stattdessen die Chance, erstmals seit 1974 die Finals zu erreichen.

Darauf warten die Hawks noch länger, in der jetzigen Version stand Atlanta sogar noch nie in den Finals (zuletzt als St. Louis Hawks in 1961). Die Conference Finals erreichte die Franchise zuletzt 2015, wo es einen Sweep durch LeBron James' Cavaliers setzte. Anders als das Bucks-Team, das 2019 zuletzt so weit kam, haben diese Hawks mit der damaligen Version aber nichts mehr gemein.

Bucks vs. Hawks: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts 1 24. Juni 2.30 Uhr Bucks Hawks 2 26. Juni 2.30 Uhr Bucks Hawks 3 28. Juni 2.30 Uhr Hawks Bucks 4 30. Juni 2.30 Uhr Hawks Bucks 5* 2. Juli 2.30 Uhr Bucks Hawks 6* 4 Juli 2.30 Uhr Hawks Bucks 7* 6. Juli 2.30 Uhr Bucks Hawks

Das liegt vor allem am Anführer. Trae Young gehört zu den Breakout-Stars dieser Playoffs und hat sein Team nicht nur erstmals seit seiner Ankunft in die Playoffs geführt, er fühlt sich auch pudelwohl auf dieser großen Bühne. Die chancenlosen Knicks verabschiedete der kleine Point Guard in Runde eins, nun folgte mit Philadelphia das beste Ost-Team der Regular Season.

Die Sixers waren dabei zu einem großen Teil mit sich selbst beschäftigt, allerdings auch mit Young. Trotz der Defense von zwei All-Defensive-Teamern in Ben Simmons und Matisse Thybulle dominierte Young über sieben Spiele mit durchschnittlich 29 Punkten und 10,9 Assists. Die größte Stärke der Hawks indes war die Tatsache, dass sie nicht ausschließlich aus ihm bestanden.

Danilo Gallinari hatte immer wieder starke Momente, Clint Capela rieb sich gegen Joel Embiid auf, John Collins sorgte für zusätzlichen offensiven Punch, im siebten Spiel war es dann Kevin Huerter, der für einen ineffizient scorenden Young als Topscorer übernahm. Die Hawks mussten gegen zwei exzellente Defensiv-Teams spielen, konnten bisher aber jede Coverage ausreichend entschlüsseln.

Vor den Conference Finals steht nun ein Fragezeichen hinter dem nach Young wohl besten Offensiv-Spieler, der auch eine Verbindung zu den Bucks hat: Vor der Saison sollte Bogdan Bogdanovic eigentlich per Sign-and-Trade nach Milwaukee wechseln, diese gaben den Deal jedoch zu früh bekannt, wurden des Tamperings bezichtigt und verloren sowohl einen Zweitrundenpick als auch die Chance auf Bogdanovic.

Den Hawks war es ganz recht, denn diese bekamen am Ende den Zuschlag und im Lauf der Saison hat sich der Serbe zu einem exzellenten Konterpart zu Young als weiterer Playmaker und exzellenter Schütze entwickelt. In Spiel 7 gegen Philly war er mit Knieproblemen nun sichtlich gehandicapt, er soll den Hawks aber gegen Milwaukee wieder vollständig zur Verfügung stehen.

Milwaukee Bucks vs. Atlanta Hawks: Zahlen und Fakten

Bucks Hawks Bilanz Regular Season 46-26 41-31 Offensiv-Rating (Platz) 116,5 (5) 114,3 (9) Defensiv-Rating (Platz) 110,7 (9) 112,1 (18) Net-Rating (Platz) +5,8 (4) +2,2 (11) Direkter Vergleich 2-1 1-2

NBA Playoffs 2021: So gewinnen die Bucks die Serie

Defensiv haben sich die Bucks wenig zu Schulden kommen lassen, offensiv hingegen gingen sie die Serie gegen Brooklyn phasenweise sehr merkwürdig an und ließen sich zu einem Iso-Basketball verleiten, der ihnen nicht wirklich lag. Davon sollten sie wegkommen, was gegen die Hawks jedoch möglich sein dürfte, da diese gerade auf dem Flügel ohne Hunter kein gutes Defensiv-Team sind.

Giannis Antetokounmpo wird in jedem Angriff ein Mismatch haben, gerade das Pick'n'Roll mit ihm und Jrue Holiday oder Khris Middleton dürfte für Atlanta weit schwerer zu stoppen sein als für die Nets. Vor allem muss es den Bucks aber gelingen, auch um seine Stars herum für Bewegung zu sorgen und die Hawks so in Rotationen zu bringen.

Eine Möglichkeit dafür wäre, Bryn Forbes für P.J. Tucker in die Starting Five zu nehmen. Findet der Guard seinen Wurf wieder, ist er ein wertvoller Floor-Spacer und vor allem würde er Young die Chance nehmen, sich bei einem offensiven Minus-Spieler "verstecken" zu lassen. Holiday ist zu kräftig für Young, muss er Forbes jedoch permanent um Blöcke jagen, wird ihm auch Energie für das andere Ende des Courts geraubt. Die Knicks und Sixers ließen Young defensiv viel zu wenig arbeiten, das kann und muss Milwaukee besser hinbekommen.

Zudem wird Budenholzer schauen müssen, wie er seine Bank wiederbelebt. Abgesehen von Pat Connaughton und mit Abstrichen Forbes ließ er gegen Brooklyn am Ende keinen Bankspieler mehr Minuten sehen, mit nur sieben Spielern sind zwei weitere Runden aber wohl nicht zu gewinnen. Bobby Portis sollte der erste Kandidat sein, zumal er mit seinem guten Wurf auch das Feld für Giannis breitmacht.

Der Kader der Milwaukee Bucks

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Jrue Holiday Pat Connaughton Khris Middleton Giannis Antetokounmpo Brook Lopez Jeff Teague Bryn Forbes Thanasis Antetokounmpo P.J. Tucker Bobby Portis (Donte DiVincenzo) Sam Merrill Jordan Nwora Mamadi Diakite

Kadervergleich Bucks vs. Hawks: Trae Young sucht sein nächstes Opfer © getty 1/46 Die Eastern Conference Finals lauten Milwaukee gegen Atlanta! Die Bucks gehen als Favorit in die Serie, doch die Hawks setzten sich bereits gegen Philly als Underdog durch. Können Young und Co. erneut überraschen? Wir machen den Check! © getty 2/46 Für die Bucks zählt derweil nur der Titel. In Runde eins schlugen sie Miami per Sweep, jene Heat, welche die Bucks in der Bubble bloß stellten und eine ganze Franchise in Schockzustand versetzten. Diese Scharte wurde nun ausgewetzt. © getty 3/46 Aufgabe zwei war nicht weniger anspruchsvoll. Mit den Nets wartete das neueste Superteam der NBA, allerdings konnte Brooklyn nie alle drei Stars gleichzeitig aufbieten. Ein Spiel 7 auswärts muss man aber auch erst einmal gewinnen. © getty 4/46 MILWAUKEE BUCKS - POINT GUARD: JRUE HOLIDAY - Playoff-Stats 20/21: 15,2 Punkte, 5,9 Rebounds, 7,5 Assists und 1,4 Steals bei 39,8 Prozent FG und 24,6 Prozent Dreier in 38,5 Minuten (11 Spiele) © getty 5/46 Ist er das fehlende Teil im Championship-Puzzle der Bucks? Gegen Miami sah das so aus, gegen die Nets wackelte Holiday. Vieles erinnerte an Bledsoe, doch im vierten Viertel von Spiel 7 war er voll da. Nun wartet das heiße Duell mit Trae Young. © getty 6/46 JEFF TEAGUE - Playoff-Stats 20/21: 1,3 Punkte und 0,8 Assists bei 12,5 Prozent FG und 25,0 Prozent Dreier in 5,2 Minuten (4 Spiele) © getty 7/46 Durch den DiVincenzo-Ausfall besteht Guard-Mangel, womöglich wird Teague in dieser Serie die eine oder andere Chance bekommen. Der frühere All-Star kann hier und da Offense generieren, hinten trägt er aber eine Zielscheibe auf dem Rücken. © getty 8/46 SHOOTING GUARD: PAT CONNAUGHTON - Playoff-Stats 20/21: 5,5 Punkte und 3,6 Rebounds bei 42,9 Prozent FG und 35,0 Prozent Dreier in 19,5 Minuten (11 Spiele) © getty 9/46 Für DiVincenzo startete Connaughton, der solide ist, mehr aber auch nicht. Aus der Distanz ist er streaky, in der Defense womöglich etwas zu klein, dafür aber immer (über)motiviert. © getty 10/46 BRYN FORBES - Playoff-Stats 20/21: 8,4 Punkte und 1,6 Rebounds bei 45,1 Prozent FG und 40,0 Prozent Dreier in 16,5 Minuten (11 Spiele) © getty 11/46 Gegen Miami war er eine Scoringmaschine und lieferte das, was im Vorjahr fehlte. Gegen Brooklyn dagegen bei seiner Größe kaum spielbar. Gegen Atlanta könnte Budenholzer wieder mehr auf den Edelschützen setzen. © getty 12/46 SMALL FORWARD: KHRIS MIDDLETON - Playoff-Stats 20/21: 23,3 Punkte, 8,0 Rebounds und 4,3 Assists bei 43,2 Prozent FG und 38,0 Prozent Dreier in 39,5 Minuten (11 Spiele) © getty 13/46 Sein Gamewinner in Spiel 1 gegen Miami war der Dosenöffner für die Bucks. In Spiel 7 gegen die Nets mit dem entscheidenden Wurf und zweitbester Buck der Serie. Diesen Middleton brauchen die Bucks, wenn es mit dem Titel klappen soll. © getty 14/46 POWER FORWARD: GIANNIS ANTETOKOUNMPO - Playoff-Stats 20/21: 28,8 Punkte, 13,6 Rebounds und 5,1 Assists bei 53,3 Prozent FG und 19,1 Prozent Dreier in 38,7 Minuten (11 Spiele) © getty 15/46 Spiel 7 in Brooklyn war ein Statement! Antetokounmpo war in der Zone nicht zu stoppen, lieferte sich ein packendes Duell mit Durant und ging endlich auch die harten Minuten. Der Grieche hat mit dieser Serie an Respekt gewonnen. © getty 16/46 P.J. TUCKER - Playoff-Stats 20/21: 4,4 Punkte, 4,1 Rebounds und 0,7 Assists bei 36,7 Prozent FG und 30,3 Prozent Dreier in 27,4 Minuten (11 Spiele) © getty 17/46 Tucker gegen Durant - das waren grandiose Duelle. Auch mit 36 Jahren defensiv eine Wand. Gegen Atlanta fehlt ihm ein wenig das Matchup, womöglich wird er in dieser Serie etwas weniger spielen. © getty 18/46 CENTER: BROOK LOPEZ - Playoff-Stats 20/21: 13,0 Punkte, 7,2 Rebounds und 1,7 Blocks bei 53,3 Prozent FG und 34,3 Prozent Dreier in 31,5 Minuten (11 Spiele) © getty 19/46 “Splash Mountain” ackert wieder mehr in der Zone, vor allem gegen die Nets kam er immer wieder leicht an Punkte. Dazu war sein Einfluss auch in der Defensive gegeben. © getty 20/46 BOBBY PORTIS - Playoff-Stats 20/21: 6,9 Punkte, 4,6 Rebounds und 0,5 Steals bei 48,9 Prozent FG und 35,3 Prozent Dreier in 16,1 Minuten (8 Spiele) © getty 21/46 Portis sah gegen Brooklyn dagegen kaum noch Minuten, weil er defensiv zu schwach ist. Seine Sprungwürfe trifft er dagegen herausragend, was sehr wichtig für die Second Unit sein kann. © getty 22/46 Milwaukee genießt Heimrecht, weil Atlanta in Spiel 7 tatsächlich den Top-Seed Philadelphia 76ers aus den Playoffs kegelte. Trae Young war die komplette Serie über überragend, in Spiel 7 sprang ihm vor allem Kevin Huerter zur Seite. © getty 23/46 In Runde eins war Young aber die große Story. Gegen die New York Knicks war der Guard das Feindbild der emotionalen Knicks-Fans, Trae und die Hawks behielten aber einen kühlen Kopf und setzten sich locker mit 4-1 durch. © getty 24/46 ATLANTA HAWKS - POINT GUARD: TRAE YOUNG - Playoff-Stats 20/21: 29,1 Punkte, 10,3 Assists und 1,3 Steals bei 41,3 Prozent FG und 33,0 Prozent Dreier in 38,3 Minuten (12 Spiele) © getty 25/46 Es sind seine ersten Playoffs und schon jetzt ist er Anführer eines Conference-Finalisten! Young war weder All-Star noch im All-NBA-Team, zählt in dieser Postseason aber zu den besten Spielern. Kann er es im Duell mit Holiday bestätigen? © getty 26/46 LOU WILLIAMS - Playoff-Stats 20/21: 7,0 Punkte und 1,7 Assists bei 44,9 Prozent FG und 41,2 Prozent Dreier in 12,7 Minuten (12 Spiele) © getty 27/46 Einen klassischen Ersatz für Young haben die Hawks nicht, am ehesten trifft es noch auf Sweet Lou zu. Der 34-Jährige hat traditionell in den Playoffs Probleme, hin und wieder kann er für Phasen aber auch ein Spiel dominieren. © getty 28/46 SHOOTING GUARD: BOGDAN BOGDANOVIC - Playoff-Stats 20/21: 13,8 Punkte, 5,0 Rebounds und 2,6 Assists bei 39,3 Prozent FG und 30,4 Prozent Dreier in 34,0 Minuten (12 Spiele) © getty 29/46 Der Serbe plagt sich mit Knieproblemen herum, die Spielpause wird ihm gut tun. Kann ebenfalls den Spielvortrag übernehmen und schreckt nicht davor zurück, große Würfe zu nehmen. © getty 30/46 SMALL FORWARD: KEVIN HUERTER - Playoff-Stats 20/21: 11,6 Punkte, 4,1 Rebounds und 2,0 Assists bei 48,2 Prozent FG und 40,4 Prozent Dreier in 29,3 Minuten (12 Spiele) © getty 31/46 Gleiches gilt auch für Huerter, dessen Stern in Spiel 7 in Philly mit 27 Punkten so richtig aufging. “Red Velvet” ist für einen Shooting Guard sehr lang (2,01 Meter) und hat einen brandgefährlichen Wurf. Startet für den verletzten Hunter auf der 3. © getty 32/46 TONY SNELL - Playoff-Stats 20/21: 0,4 Punkte und 0,7 Rebounds bei 8,3 Prozent FG und 12,5 Prozent Dreier in 7,7 Minuten (7 Spiele) © getty 33/46 In den Playoffs kam Snell kaum zum Einsatz, in der Regular Season legte er dagegen astronomische 52/57/100- Shooting-Splits auf, allerdings bei nur wenig Versuchen. © getty 34/46 DE’ANDRE HUNTER - Playoff-Stats 20/21: 10,8 Punkte und 4,0 Rebounds bei 40,0 Prozent FG und 37,5 Prozent Dreier in 30,4 Minuten (5 Spiele) © getty 35/46 Hunter wäre ein Kandidat gegen Antetokounmpo gewesen, doch der Youngster zog sich in der Knicks-Serie einen Meniskusriss zu und wird den Rest der Playoffs fehlen. Eine OP wurde bereits durchgeführt. © getty 36/46 POWER FORWARD: JOHN COLLINS - Playoff-Stats 20/21: 13,9 Punkte, 8,3 Rebounds und 0,8 Blocks bei 54,3 Prozent FG und 38,9 Prozent Dreier in 33,1 Minuten (12 Spiele) © getty 37/46 Steht etwas im Schatten von Young, spielt aber ebenfalls eine starke Premieren-Postseason. Überraschend war vor allem, wie er defensiv dagegen hält, im Angriff paart er Athletik mit einem inzwischen sicheren Wurf. © getty 38/46 DANILO GALLINARI - Playoff-Stats 20/21: 12,5 Punkte und 4,2 Rebounds bei 41,1 Prozent FG und 39,0 Prozent Dreier in 25,0 Minuten (12 Spiele) © getty 39/46 Dem Italiener mangelt es dagegen an Dynamik, kaum einer kann aber so gut Fouls ziehen wie er. Gallinari ist immer für 20 Punkte gut, das ist bei seinen defensiven Limitationen oft auch notwendig. © getty 40/46 SOLOMON HILL - Playoff-Stats 20/21: 1,3 Punkte und 1,3 Rebounds bei 23,5 Prozent FG und 23,1 Prozent Dreier in 10,1 Minuten (9 Spiele) © getty 41/46 Im Vorjahr erreichte Hill mit Miami die Finals, nun will er es mit Atlanta wiederholen. Der Forward spielt kaum, ist aber ein anerkannter Veteran und kann hier und da als 3-and-D-Spieler aushelfen. © getty 42/46 CENTER: CLINT CAPELA - Playoff-Stats 20/21: 10,3 Punkte, 11,6 Rebounds und 1,2 Blocks bei 60,9 Prozent FG in 33,4 Minuten (12 Spiele) © getty 43/46 Der Anker der Hawks, der gegen Embiid wenig zu melden hatte, ansonsten aber einer der besten Defensiv-Center der Liga ist. Führte die Liga bei den Rebounds an, vor allem am offensiven Brett ist der Schweizer kaum zu bändigen. © getty 44/46 ONYEKA OKONGWU - Playoff-Stats 20/21: 2,0 Punkte, 2,6 Rebounds und 0,8 Blocks bei 44,4 Prozent FG in 8,2 Minuten (12 Spiele) © getty 45/46 Der Rookie fehlte lange verletzt, arbeitete sich in den vergangenen Monaten aber ins Team. Zeigte gute Ansätze in seinen Minuten und spielte in Spiel 7 in Philly fast genauso viele Minuten wie Capela. Früher oder später gehört Okongwu die Zukunft. © getty 46/46 FAZIT: Milwaukee ist in der Spitze besser besetzt, Atlanta hat dafür von der Bank die besseren Optionen. Am Ende sollte sich aber insbesondere die Klasse von Giannis durchsetzen, der seine ersten Finals ins Visier nimmt. Der Tipp: Bucks in 5.

NBA Playoffs 2021: So gewinnen die Hawks die Serie

Immerhin müssen sich die Hawks nicht erst an die Underdog-Rolle gewöhnen. Young hat gezeigt, dass er auch unter Druck ein unheimlich guter Problemlöser ist und dass sowohl sein Playmaking als auch der Floater auf der größten Bühne funktionieren. Er dürfte vor allem Lopez in dessen Drop Coverage zu Beginn einige Male attackieren und die Bucks womöglich früh zu Anpassungen zwingen.

Young wird es aber erneut nicht im Alleingang schaffen. Ein fitter Bogdanovic ist essenziell, dazu muss auch die Bank um insbesondere Gallinari eine Waffe bleiben wie zuletzt gegen Philly. Milwaukee sollte zwar keine gemeinsamen Minuten von Young und Lou Williams ermöglichen wie Philly, aber wer weiß? Nate McMillan hat einen recht tiefen Kader und wird versuchen, das erneut zum Vorteil zu machen.

Wichtig wird dabei auch sein, dass der Dreier wieder konstanter fällt. Nur 33,5 Prozent waren es gegen Philadelphia, das wird gegen ein besseres Offensiv-Team wie Milwaukee kaum reichen. Defensiv wird wohl Capela nach der Herkulesaufgabe Embiid die nächste Herkulesaufgabe namens Giannis bekommen. Je häufiger der Schweizer dies ohne Foul und ohne Hilfe bewältigen kann, desto größer ist die Chance für Atlanta.

Der Kader der Atlanta Hawks

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Trae Young Bogdan Bogdanovic Kevin Huerter John Collins Clint Capela Lou Williams Tony Snell Danilo Gallinari Onyeka Okongwu (Kris Dunn) (Cam Reddish) Solomon Hill Nathan Knight (De'Andre Hunter) Bruno Fernando

Milwaukee Bucks vs. Atlanta Hawks: Wer gewinnt die Serie?

Bei allem Hang zur Selbst-Sabotage: Eigentlich müssen die Bucks diese Serie gewinnen. Sie haben athletisch klare Vorteile, sie sind erfahrener, sie haben die bessere Team-Defense und in Holiday, Middleton und Giannis drei der vier besten Spieler dieser Serie. Giannis war am Ende der Nets-Serie vollkommen ausgelaugt, dürfte sich nach der verhältnismäßig langen Pause nun aber fitter fühlen und sich die Chance auf seine erste Finals-Teilnahme nicht nehmen lassen. Die Hawks werden einen Fight liefern, aber am Ende reicht es nicht. Prognose: Bucks in 5.