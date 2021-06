NBA Playoffs: Kevin Durant ärgert sich über seinen "verdammt riesigen Fuß" bei möglichem Gamewinner in Spiel 7

Kevin Durant hatte die große Chance, die Brooklyn Nets in die Conference Finals zu schießen, am Ende war es aufgrund seiner großen Füße eine Sache von Millimetern. Durant zollte im Anschluss aber auch dem Gegner jede Menge Respekt.

Sieg und Niederlage lagen in diesem Spiel 7 so dicht beieinander. Die Fußspitze von Kevin Durant berührte eine Sekunde vor dem Ende die Dreierlinie, sodass der mögliche Gamewinner von KD als langer Zweier gewertet wurde. Die Partie ging in die Verlängerung, dort setzten sich die Bucks knapp mit 115:111 durch.

"Mein verdammter riesiger Fuß war auf der Linie", ärgerte sich Durant im Anschluss. "Ich habe gerade gesehen, wie knapp das war. Ich hätte beinahe ihre Saison beendet, nun ist sie für uns vorbei." Durant trägt Schuhgröße 53 im Alltag, auf dem Basketballfeld wählt er aber zumeist eine 55, das wurde ihm in Spiel 7 zum Verhängnis.

Gleichzeitig zollte der zweifache Finals-MVP auch dem Gegner seinen Respekt und räumte den Bucks gute Chancen ein, den Titel zu gewinnen. "Wir sollten die Milwaukee Bucks loben, sie sind die Story. Sie haben die komplette Serie und auch die Saison über fantastisch gespielt", sagte Durant, der aber auch angab, dass Brooklyn in der Verlängerung viele gute Möglichkeiten liegen ließ. In den fünf Bonus-Minuten trafen die Nets nur einen ihren zwölf Versuche und blieben die letzten 4:38 Minuten ohne Punkte.

Kevin Durant will keine Ausreden gelten lassen

Auch Durant konnte den Bock nicht mehr umstoßen, er blieb in der Verlängerung ohne Zähler und vergab alle seine sechs Würfe. Der Forward war sichtbar müde, spielte er doch die kompletten 53 Minuten durch, vermutlich auch weil mit Kyrie Irving der dritte Star der Nets verletzungsbedingt fehlte.

Als Ausrede wollte Durant dies aber nicht durchgehen lassen: "Jedes Team musste in dieser Saison mit widrigen Umständen kämpfen", merkte Durant an. Neben Irving fehlte auch James Harden in den ersten vier Spielen mit der Ausnahme von knapp einer Minute von Spiel 1.

Der MVP von 2018 gab nach dem Aus an, dass er mit einem Muskelfaserriss zweiten Grades spielte. "Ich habe im Prinzip auf einem Bein gespielt. Ich konnte es auch gar nicht testen, ich habe das während der Spiel gemacht", verriet Harden.

Nets vs. Bucks: Die Serie im Überblick