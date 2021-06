NBA - Verletzungsupdate bei Giannis Antetokounmpo: Erste Entwarnung - "Bänder nicht beschädigt"

Die Verletzung von Bucks-Star Giannis Antetokounmpo ist nach Auswertung erster MRT-Untersuchungen offenbar nicht so schwer wie erwartet. Das berichteten die beiden ESPN-Insider Adrian Wojnarowski und Zach Lowe am Mittwochabend.

"Das linke Knie von Giannis Antetokounmpo hat keinen strukturellen Schaden nach seiner verunglückten Landung gestern Abend genommen", schrieb Wojnarowski auf Twitter.

Der Greek Freak war am Dienstag in Spiel vier der Eastern Conference Finals gegen die Atlanta Hawks bei einem Landeversuch mit seinem linken Knie übel nach hinten weggeknickt. Bilder legten nahe, dass sich der 26-Jährige womöglich eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte.

Nach einigen Momenten auf dem Boden humpelte Giannis in Richtung Kabine. Der zweimalige MVP kehrte zwar noch einmal auf die Bank, wurde kurz darauf aber offiziell von den Bucks aus dem Spiel genommen. Die Bänder im Knie seien jedoch trotz der heftigen Überstreckung "nicht beschädigt". Wann und ob Antetokounmpo in der Serie gegen die Hawks oder gar in den Finals noch einmal zurückkehren kann, sei aber trotz der ersten Entwarnung unklar.

Die Milwaukee Bucks treten in der Nacht auf Freitag (2.30 Uhr live auf DAZN) im fünften Spiel gegen die Hawks an, derzeit ist die Serie beim Stand von 2:2 ausgeglichen. Giannis legte in den ersten drei Spielen gegen Atlanta im Schnitt 24 Punkte, elf Rebounds und fünf Assists auf und hatte großen Anteil an den zwei Siegen gegen die Hawks in Spiel zwei und drei.