NBA - Russell Westbrook neuer Triple-Double-König: Magic Johnson und Co. gratulieren

Russell Westbrook hat mit seinem 182. Triple-Double im Spiel gegen die Atlanta Hawks einen neuen NBA-Rekord aufgestellt. Der Wizards-Star zeigt sich emotional, zahlreiche andere NBA-Legenden gratulieren.

8:30 Minuten vor dem Ende war es soweit. Ein Rebound bescherte Westbrook unter dem Applaus der Zuschauer in Atlanta Triple-Double Nr. 182 seiner Karriere, wodurch er den Hall of Famer Oscar Robertson endgültig aus den Geschichtsbüchern verdrängte. Der Wizards-Guard legte 28 Punkte, 21 Assists und 13 Boards auf, für den Sieg reichte es knapp nicht (124:125), auch weil Westbrook den möglichen Gamewinner liegenließ.

Das interessierte nach dem Spiel aber nur die Wenigsten, vielmehr war der neue Rekord das vorherrschende Thema. "Es ist ein Segen", sagte Westbrook zu seinem Meilenstein. "Du steckst so viel Arbeit, so viel Zeit da rein und opferst so viel, um mit Jungs wie Oscar (Robertson), Magic (Johnson) und Jason Kidd in einem Atemzug genannt zu werden. Davon habe ich als kleiner Junge aus L.A. nicht zu träumen gewagt."

Westbrook räumte auch ein, dass er nie wirklich darüber nachgedacht habe, diesen Rekord aufzustellen. "Ich gehe einfach Tag für Tag auf das Feld und versuche Sachen zu machen, von denen die Leute sagen, dass sie nicht möglich sind."

All-Time Triple-Doubles der NBA: Oscar Robertson, Russell Westbrook, Larry Bird & Co. © getty 1/27 Nach 47 Jahren mit Oscar Robertson auf dem Thron gibt es einen neuen Triple-Double-König! Russell Westbrook hat sich mit 28 Punkten, 21 Assists und 13 Rebounds gegen die Hawks an die Spitze des All-Time-Leaderboards gesetzt. SPOX zeigt das Ranking. © getty 2/27 Platz 23: Chris Webber - 21 Triple-Doubles in 831 Spielen - Warriors, Bullets/Wizards, Kings, 76ers, Pistons © getty 3/27 Platz 23: Kareem Abdul-Jabbar - 21 Triple-Doubles in 1.560 Spielen - Bucks, Lakers © getty 4/27 Platz 23: Kobe Bryant - 21 Triple Doubles in 1.346 Spielen - Lakers © getty 5/27 Platz 23: Michael Ray Richardson - 21 Triple-Doubles in 556 Spielen - Knicks, Warriors, Nets © getty 6/27 Platz 22: Walt Frazier - 23 Triple-Doubles in 825 Spielen - Knicks, Cavaliers © getty 7/27 Platz 20: Giannis Antetokounmpo - 25 Triple-Doubles in 585 Spielen (Stand: 11. Mai 2021) - Bucks © getty 8/27 Platz 20: Clyde Drexler - 25 Triple-Doubles in 1.086 Spielen - Trail Blazers, Rockets © getty 9/27 Platz 19: Elgin Baylor - 26 Triple-Doubles in 846 Spielen - Lakers © getty 10/27 Platz 18: Michael Jordan - 28 Triple-Doubles in 1.072 Spielen - Bulls, Wizards © getty 11/27 Platz 16: Grant Hill - 29 Triple-Doubles in 1.026 Spielen - Pistons, Magic, Suns, Clippers © getty 12/27 Platz 16: Draymond Green - 29 Triple-Doubles in 636 Spielen (Stand: 11. Mai 2021) - Warriors © getty 13/27 Platz 15: John Havlicek - 31 Triple-Doubles in 1.270 Spielen - Celtics © getty 14/27 Platz 13: Rajon Rondo - 32 Triple-Doubles in 915 Spielen (Stand: 11. Mai 2021) - Celtics, Mavericks, Kings, Bulls, Pelicans, Lakers, Hawks, Clippers © getty 15/27 Platz 13: Ben Simmons - 32 Triple-Doubles in 272 Spielen (Stand: 11. Mai 2021) - Sixers. © getty 16/27 Platz 12: Bob Cousy - 33 Triple-Doubles in 924 Spielen - Celtics, Kings © getty 17/27 Platz 11: Luka Doncic - 35 Triple-Doubles in 195 Spielen (Stand: 11. Mai 2021) - Mavericks © getty 18/27 Platz 10: Fat Lever - 43 Triple-Doubles in 752 Spielen - Trail Blazers, Nuggets, Mavericks © getty 19/27 Platz 9: Nikola Jokic - 56 Triple-Doubles in 449 Spielen (Stand: 11. Mai 2021) - Nuggets © getty 20/27 Platz 8: James Harden - 58 Triple-Doubles in 875 Spielen (Stand: 11. Mai 2021) - Thunder, Rockets, Nets © getty 21/27 Platz 7: Larry Bird - 59 Triple-Doubles in 897 Spielen - Celtics © getty 22/27 Platz 6: Wilt Chamberlain - 78 Triple-Doubles in 1.045 Spielen - Warriors, 76ers, Lakers © getty 23/27 Platz 5: LeBron James - 99 Triple-Doubles in 1.308 Spielen (Stand: 11. Mai 2021) - Cavaliers, Heat, Lakers © getty 24/27 Platz 4: Jason Kidd - 107 Triple-Doubles in 1.391 Spielen - Mavericks, Suns, Nets, Knicks © getty 25/27 Platz 3: Magic Johnson - 138 Triple-Doubles in 906 Spielen - Lakers © getty 26/27 Platz 2: Oscar Robertson - 181 Triple-Doubles in 1.040 Spielen - Royals, Bucks © getty 27/27 Platz 1: Russell Westbrook - 182 Triple-Doubles in 940 Spielen (Stand: 11. Mai 2021) - Thunder, Rockets, Wizards

Westbrook: Magic, Kidd und Robertson gratulieren

Die Wizards würdigten ihren Star mit einem Video, in denen auch Robertson, Johnson, Kidd und auch Commissioner Adam Silver zu Wort kamen und Westbrook entsprechend ehrten." Was für eine Leistung, das ist unglaublich. Du wirst als Mr. Triple-Double in die Geschichte eingehen", sagte unter anderem Kidd, der mit 107 Triple-Doubles auf Platz vier in der Bestenliste steht.

Einen Platz davor rangiert Magic Johnson, der ebenfalls ein Loblied auf Westbrook sang: "Ich weiß, wie schwer es ist, ein Triple-Double zu erzielen. Nicht einmal ich konnte Oscar Robertson überholen, aber du hast es getan und deswegen bin ich sehr stolz auf dich."