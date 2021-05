NBA-News: Russell Westbrook mit Popcorn beworfen - auch LeBron James reagiert

Bei der klaren Niederlage der Washington Wizards in Philadelphia in Spiel 2 der ersten Playoff-Runde geriet in der Schlussphase das Sportliche in den Hintergrund. Als der verletzte Russell Westbrook die Halle zu Beginn des Schlussviertels, gestützt von Betreuern, verlassen musste, bewarf ihn ein Zuschauer mit Popcorn. Nur mit Mühe konnte Westbrook davon abgehalten werden, wieder in die Halle zu stürmen.

"Auf der Straße würde er nicht zu mir kommen, um Popcorn auf meinen Kopf zu schütten, weil ich wüsste, was dann passieren würde", sagte Westbrook nach der 95:120-Pleite, bei der er nur auf 10 Punkte (2/11 FG) kam. "Die Spieler in diesen Arenen müssen endlich geschützt werden. Schauen wir mal, was die NBA unternimmt."

Besonders auf ihn hätten es die Zuschauer abgesehen: "Diese Sch*** gerät außer Kontrolle, vor allem gegenüber mir. Das Maß an Respektlosigkeit, die Zahl an Fans, die machen, was sie wollen. Es kennt keine Grenzen mehr."

Kurz nach dem Zwischenfall wurde ein Besucher, der in der Nähe saß, von der Security aus der Halle geleitet, auch LeBron James hatte umgehend Konsequenzen gefordert: "Überall sind Kameras, es gibt keine Ausreden", schrieb er bei Twitter. Dabei verwies er darauf, dass auch die Spieler für Fehlverhalten büßen müssten.

Valerie Camillo, Präsident des Wells Fargo Center, bezeichnete den Vorfall als "nicht akzeptabel", ein solches Verhalten habe "keinen Platz in der Arena". Wizards-Coach Scott Brooks forderte eine Hallensperre für den Verursacher, Bradley Beal nannte die Szene "widerwärtig".

Westbrook musste die Partie bereits im dritten Viertels aufgrund eines Problems am rechten Bein kurzfristig verlassen, gut zehn Minuten vor Schluss trat er auf den Fuß von Furkan Korkmaz und knickte um. Über seinen Zustand für Spiel 3 konnte er noch keine Auskunft geben: "Wir müssen abwarten."