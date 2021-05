NBA Playoffs: Mavs-Star Luka Doncic spielt Nackenverletzung nach Spiel 4 herunter - "Habe schrecklich gespielt"

Nach der deutlichen 81:106-Pleite der Dallas Mavericks gegen die L.A. Clippers hat Luka Doncic zwar bestätigt, dass er an Nackenproblemen leidet, diese allerdings heruntergespielt. Sein Auftritt in Spiel 4 sei einfach nur "schrecklich" gewesen.

"Ich habe Schmerzen im Nacken und dann runter an den Nerven", beschrieb der 22-Jährige die Verletzung, mit der er sich seit Spiel 3 herumplagt. "Ich weiß nicht so recht, wie ich es erklären soll. Es hat sich heute Morgen aber viel besser angefühlt als gestern. Ich werde mich weiterhin massieren lassen, Eis drauf tun und dann werde ich am Mittwoch bereit sein."

Doncic war in Spiel 4 sichtlich eingeschränkt, mehrfach war zu beobachten, wie er mit schmerzverzerrtem Gesicht eine Grimasse zog. Vor Spiel 4 wurde er als fraglich gelistete, Doncic meldete sich aber rechtzeitig fit. Am Ende legte er nur 19 Punkte bei 9/24 aus dem Feld auf. In den drei Spielen zuvor gegen die Clippers kam der Mavs-Star im Schnitt auf 38 Zähler bei 51,9 Prozent Feldwurfquote.

"Er hat Schmerzen", bestätigte auch Head Coach Rick Carlisle. "Für mich sah es so aus, als ob er sich nicht nach links drehen könnte. Er konnte seinen Nacken nicht nach links bewegen und das macht es für jemanden wie ihn, der auf sein peripheres Sehen angewiesen ist, schwierig."

"Wir müssen hoffen, dass er sich in den nächsten Tagen besser fühlt, hoffentlich deutlich besser", führte Carlisle weiter aus. "Wir haben zwei Tage Pause, das ist in diesem Fall etwas Positives." Die Mavs reisen nun zurück nach Los Angeles, wo in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Spiel 5 ansteht.

Doncic wollte seine Verletzung derweil nicht als Ausrede für seinen schwachen Auftritt gelten lassen: "Ich glaube nicht, dass das aktuell eine Rolle spielt. Wir haben verloren. Verletzungen sind ein Teil vom Basketball, aber ich war bei 100 Prozent. Ich habe schrecklich gespielt, wir müssen einfach weitermachen."

Mavericks vs. Clippers: Die Serie im Überblick