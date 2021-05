NBA Playoffs - L.A. Clippers trotz 0-2-Rückstand gegen Mavs unbesorgt: "Selbstvertrauen ist immer noch groß"

Die L.A. Clippers haben auch in Spiel 2 der Erstrundenserie gegen die Dallas Mavericks eine Pleite kassiert und liegen damit mit 0-2 zurück. Dennoch gab man sich bei den Clippers nach der Partie betont optimistisch, Sorgen um ein mögliches nächstes Playoff-Debakel macht sich in L.A. keiner.

"Wir sind nicht besorgt", sagte Paul George nach der 121:127-Niederlage gegen die Mavs. "Wir müssen nun an der Situation wachsen. Fakt ist, wenn wir das nicht tun, dann sind wir erledigt. Aber wir machen uns keine Sorgen."

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Head Coach Tyronn Lue. "Ich bin nicht besorgt, man muss vier Spiele gewinnen. Wir müssen einfach unsere Fehler ausbessern. Wir müssen einen besseren Job machen, sie zu stoppen, vor allem im Eins-gegen-Eins."

Die Fehler in der Defense seien "entscheidend" gewesen, erklärte auch PG-13. Dallas traf insgesamt 58,5 Prozent aus dem Feld und 52,9 Prozent aus der Distanz, vor allem gegen Luka Doncic (39 Punkte, 16/29 FG) fanden die Clippers keine Antwort. "Man muss sie auch loben, sie treffen ihre Würfe", so George weiter. "Sie haben gezeigt, wenn wir unsere Coverages nicht ordentlich spielen, wenn wir defensiv keinen besseren Job machen, dann müssen wir dafür bezahlen."

"Das war eine harte Niederlage für uns, aber jeder in der Kabine hat seinen Kopf oben", sagte Reggie Jackson. Er gab allerdings auch zu, dass die Clippers auch frustriert seien, zu viele unnötige Fehler begangen und die ersten beiden Spiele der Serie abgegeben zu haben.

L.A. Clippers: "Selbstvertrauen immer noch hoch"

In der Franchise-Historie haben die Clips noch nie einen 0-2-Rückstand in einer Serie drehen können, zudem fielen die Clippers auch in der Postseason 2020 nach einer 3-1-Führung gegen die Nuggets auseinander. L.A. hat nun saisonübergreifend fünf Playoff-Spiele in Folge verloren.

Kawhi Leonard, dessen 41 Punkte nicht zum Sieg reichten, betonte: "Wir müssen Defense spielen. Wir müssen herausfinden, wie wir sie stoppen. Wir müssen fokussiert bleiben und die Augen auf dem großen Preis gerichtet lassen. Du verlierst vielleicht zwei Spiele und startest dann aber eine Siegesserie."

"Mein Level an Selbstvertrauen ist immer noch groß", gab sich Coach Lue betont gelassen. "Ich war in meinem Leben ständig im Hintertreffen und war dennoch erfolgreich, also mache ich mir keine Sorgen. Man muss vier Spiele gewinnen. Das ist alles. Sie haben zwei Spiele in unserer Arena gewonnen und jetzt müssen wir das ihnen gleichtun."

Spiel 3 der Serie zwischen den Clippers und Mavs findet in der Nacht von Freitag auf Samstag in Dallas statt. Tip-Off der Partie ist um 3.30 Uhr deutscher Zeit.

L.A. Clippers vs. Dallas Mavericks: Die Serie im Überblick