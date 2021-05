NBA - Ja Morant wandelt auf den Spuren von LeBron James und George Mikan: "Es war nicht genug"

Ja Morant hat mit 47 Punkten in Spiel 2 gegen die Utah Jazz mehrere Rekorde gebrochen und sich nicht nur in den Annalen der Memphis Grizzlies verewigt. Zufrieden war der 21-Jährige im Anschluss dennoch nicht.

Memphis verlor die Partie mit 129:141, hat nach zwei Spielen in Utah aber dennoch immerhin den Heimvorteil geklaut. Nun geht es in Memphis weiter, wo Morant mehr und mehr dabei ist, sich als Franchise-Player der Zukunft zu etablieren. In dieser Partie brach er den Franchise-Rekord für Punkte in einem Playoff-Spiel, den zuvor sein Gegenüber in Utah, Mike Conley, gehalten hatte.

Zudem wurde er zum ersten Spieler, der seit der Fusion von NBL und BAA, aus der 1949 die NBA entstand, in seinen ersten beiden Playoff-Spielen mindestens 71 Punkte erzielte. George Mikan erzielte damals in seinen ersten beiden Spielen 75 Zähler, Morant belegt nun Platz 2.

"Ich muss einfach die ganze Zeit über aggressiv sein", sagte Morant. "Ich setze mich selbst unter Druck, dass wir zurück in ein Spiel kommen müssen. Ich war dazu in der Lage, zu meinen Spots zu kommen und Würfe zu treffen."

Donovan Mitchell: "Höllischen Respekt" vor Ja Morant

Utah hatte zeitweise mit 22 Punkten geführt, angeführt von Morant und dem ebenfalls starken Dillon Brooks kamen die Grizzlies im dritten Viertel aber bis auf 2 Punkte ran. Es sollte dennoch nicht reichen, entsprechend war Morant am Ende auch nicht zufrieden, obwohl er auch noch zum zweitjüngsten Spieler der Geschichte nach LeBron James mit einem 45-Punkte-Spiel in den Playoffs wurde.

NBA: Die jüngsten 45-Punkte-Scorer in den Playoffs

Rang Spieler Team Punkte Gegner (Datum) Alter 1 LeBron James Cavaliers 45 Washington (3.5.2006) 21 Jahre, 124 Tage 2 Ja Morant Grizzlies 47 Utah (26.5.2021) 21 Jahre, 289 Tage 3 LeBron James Cavaliers 48 Detroit (31.5.2007) 22 Jahre, 152 Tage 4 Kobe Bryant Lakers 48 Sacramento (13.5.2001) 22 Jahre, 263 Tage 5 Kobe Bryant Lakers 45 San Antonio (19.5.2001) 22 Jahre, 269 Tage

"Es ist eine Ehre, dass ich dazu in der Lage war. Ich fühle mich gesegnet, in meiner Position zu sein und das Spiel auf dem höchsten Level bestreiten zu können", sagte Morant. "Aber darum geht es gerade überhaupt nicht. Wir haben verloren. Es war offensichtlich nicht genug."

Lob gab es dafür immerhin auch von der Gegenseite. Donovan Mitchell, der mit 25 Punkten selbst Topscorer bei den Jazz war, zeigte sich begeistert von Morant: "Alle Achtung für Ja, er hatte beinahe 50 Punkte. Er ist ein toller Spieler. Ich habe höllischen Respekt vor seinem Spiel", sagte der All-Star bei TNT.

Spiel 3 der bisher ausgeglichenen Serie findet in der Nacht auf Sonntag dann in Memphis statt.