NBA, Clippers vs. Mavs: Tyronn Lue fordert Reaktion seines Teams - Verpasst Maxi Kleber Spiel 3?

Vor Spiel 3 der Erstrundenserie zwischen den L.A. Clippers und den Dallas Mavericks hat Clips-Coach Tyronn Lue eine Reaktion von seinem Team gefordert. Ein Big Man könnte ausfallen, genau wie Maxi Kleber auf der Gegenseite.

Die Mavericks freuen sich auf ihr erstes "echtes" Heimspiel seit über einem Jahr. Spiel 3 findet in der Nacht auf Samstag um 3.30 Uhr statt und ist in Deutschland exklusiv auf dem NBA League Pass zu sehen.

Tyronn Lue: Clippers müssen ihr wahres Gewicht zeigen

Nach zwei Heimniederlagen zum Auftakt der Serie stehen die Clippers in Spiel 3 in Dallas mit dem Rücken zur Wand. Dies hat auch der Head Coach erkannt, der diese Situation allerdings auch als Chance für sein Team begreifen will. "Wenn du mit 0-2 hinten liegst und in einer fremden Arena ranmusst, dann zeigt das, woraus du gemacht bist", sagte Lue am Donnerstag.

"Unsere Härte über das gesamte Jahr, das Vertrauen, der Zusammenhalt, das wird uns morgen zeigen, wer wir sind und was wir sind. Ich freue mich darauf", fuhr Lue fort. Ängstlich sei er trotz der misslichen Lage nicht. "Dringlichkeit ist das richtige Wort. Druck oder Panik, an so etwas glaube ich nicht. Wir empfinden Dringlichkeit und wir sind bereit."

Lue erwähnte zudem einige Änderungen, die er vornehmen wolle, und betonte vor allem, dass sein Team von nun das physischere sein müsse. "Wir müssen schwingen", sagte der Meister-Coach von 2016 (Cavaliers). "Man kann nicht zurückschlagen, wenn man nicht schwingt. Wir müssen das physischere Team sein und können uns nicht von Anfang an in eine Ecke drängen lassen."

Clippers: Serge Ibaka fehlt womöglich in Spiel 3

Nicht zur Verfügung steht den Clippers dabei womöglich Serge Ibaka, wie Lue am Donnerstag sagte. Der Spanier hatte schon in Spiel 2 lediglich sechs Minuten absolviert und plagt sich weiter mit Rückenproblemen herum, die ihn schon in der Regular Season lange pausieren ließen.

Ibaka sei Donnerstagmorgen mit "ziemlich starken Schmerzen" aufgewacht, sagte der Coach. Ob Ibaka spielen könne, werde demnach wohl erst unmittelbar vor Spielbeginn entschieden. An seiner Statt dürften ansonsten weiter Ivica Zubac und Marcus Morris die meisten Minuten auf der Center-Position absolvieren.

Mavericks: Maxi Kleber fraglich für Spiel 3 gegen L.A.

Auch bei den Mavericks gibt es womöglich einen signifikanten Ausfall. Während J.J. Redick mit Achillessehnenproblemen ohnehin ausfällt, wurde auf dem Injury Report am Donnerstag auch Maxi Kleber mit Problemen an der rechten Achillessehne als "fraglich" gelistet.

Der Deutsche spielt für Dallas bisher eine starke Serie: Über die ersten beiden Partien legte er 9,5 Punkte und 6,5 Rebounds bei 75 Prozent von der Dreierlinie auf. Vor allem aber ist er die erste Wahl von Head Coach Rick Carlisle, um Clippers-Superstar Kawhi Leonard zu verteidigen.

Für Spiel 3: Mavs lassen über 15.000 Fans in die Halle

Für das erste Heimspiel in der Serie werden die Mavs ihre größte Zuschauerzahl seit Beginn der Corona-Pandemie in der Halle begrüßen. Über 15.000 Fans dürfen das American Airlines Center für das Spiel besuchen, wie das Team bekanntgab.

Dass es dabei wie zuletzt in New York und Philadelphia zu Zwischenfällen kommen könnte, beunruhigte Besitzer Mark Cuban nicht. Seine Botschaft an die Fans: "Seid, wie wir immer sind", sagte Cuban. "Wild, stolz und respektvoll. Ich erwarte überhaupt keine Probleme."

Auch Dorian Finney-Smith freute sich auf die Kulisse: "Ich denke, es wird eine große Energie dort sein. Die Stadt freut sich, wir freuen uns - ich wusste gar nicht, wie aufregend das sein würde, bevor meine Tochter kam und sagte: 'Ich kann dieses Spiel kaum erwarten.'"

