NBA Playoffs - Los Angeles Lakers droht Ausfall von Anthony Davis in Spiel 5: "Haben genug Selbstvertrauen"

Bei der 92:100-Pleite gegen die Phoenix Suns in Spiel 4 verloren die Los Angeles Lakers nicht nur das Spiel und den Heimvorteil, sondern auch Superstar Anthony Davis. Sein Einsatz in den kommenden Partien steht in den Sternen, Gedanken an ein mögliches Erstrundenaus verschwendet beim Champion dennoch niemand.

Aufgrund einer Schwellung im linken Knie ging Davis bereits angeschlagen in die Partie. Lakers-Head-Coach Frank Vogel erklärte, dass sein Star-Big-Man unbedingt spielen und sich durch die Schmerzen kämpfen wolle. "Er hatte bereits in Halbzeit eins Mühe und sagte, dass sein Knie Schmerzen bereitet", erklärte Vogel.

Nach einem Dunkversuch gegen Crowder in den finalen Minuten des zweiten Viertels landete Davis unsanft und hielt sich umgehend den linken Oberschenkel. Bis zur Halbzeitpause humpelte er nur noch. An seiner Stelle startete Kyle Kuzma in der zweiten Halbzeit, Davis wurde weiter untersucht. Kurze Zeit später wurde bekannt, dass er mit einer Leistenzerrung nicht zurückkehren wird.

Die Ausfallzeit bei einer solchen Zerrung ersten Grades wird in Normalfall mit mindestens einer Woche bemessen, selbst in diesem günstigsten Fall scheint es nicht unwahrscheinlich, dass Davis zumindest die Spiele 5 und 6 verpasst. Weitere Untersuchungen stehen allerdings noch aus. Derzeit wird er als "day-to-day" gelistet.

"Er ist einer der besten Spieler der Welt, also muss man Anpassungen vornehmen. Wir haben versucht, diesen Verlust zu kompensieren, aber augenscheinlich war es nicht genug", beschrieb Vogel den Auftritt seines Teams im dritten Viertel, in dem die Lakers nur 15 Punkte erzielten und lediglich 18,8 Prozent aus dem Feld trafen. Die Suns scorten 12 Zähler mehr und setzten sich vorentscheidend ab.

Eine gewisse Abhängigkeit von LeBron James, der mit 25 Punkten mit großem Abstand Topscorer war, wollte Vogel ohne AD nicht verhehlen ("Vieles muss über LeBron gehen.") und verwies als Positivbeispiel auf seine Zeit als Coach der Indiana Pacers, als James mit den Miami Heat auf der anderen Seite stand: "Als Wade oder Bosh nicht zur Verfügung standen und es mehr Touches für LeBron gab, war das keine gute Sache für uns. Auch jetzt werden sich mehr Möglichkeiten für ihn ergeben."

James über Davis-Aus: "Bereit für die Herausforderung"

Dennoch stellte der Lakers-Coach klar, dass es auch der King nicht im Alleingang richten kann, sollte Davis die kommende Partie in der Nacht auf Mittwoch verpassen. "Andere Spieler müssen jetzt einen Schritt nach vorne machen, nicht einer, sondern alle. Es kommt auf die Gruppe an, jeder muss einen Beitrag leisten."

Für die Davis-Rolle bietet sich neben Andre Drummond, der gegen Deandre Ayton in Spiel 4 einen äußerst schweren Stand hatte, und Montrezl Harrell, der zuletzt nur sporadisch zum Einsatz kam (in Spiel 4 nur 4:41 Minuten), insbesondere Marc Gasol an, der seinen Wert vor allem als Floor Spacer hat (3/5 3FG, 12 Punkte) und aus dem Trio den deutlich besten Eindruck hinterließ.

"Wir müssen den Ball besser bewegen, bessere Blöcke stellen und dem Gegner unser Spiel aufzwingen. Fehlwürfe dürfen unser Spiel und den nächsten Ballbesitz nicht beeinflussen", übte der Spanier Kritik an der gesamten Mannschaft für die gezeigte Leistung. "Wenn du einen Center wie ihn verlierst, verlierst du eine Menge Offense. Aber das war trotzdem nicht genug." Bange für Spiel 5 ist ihm trotzdem nicht: "Wir haben genug Selbstvertrauen, dass wir auch ohne AD Spiele gewinnen können, das ist gar keine Frage."

LeBron, auf den es nun umso mehr ankommen wird, dachte in erster Linie an Davis, der aufgrund seiner häufigen Verletzungssorgen extrem niedergeschlagen ist: "Seine Gesundheit steht an erster Stelle. Wenn er für Spiel 5 nicht bereit ist, ist es ein herber Schlag für unser Team, aber dann muss der nächste Spieler einspringen."

Dass die Lakers ohne AD Probleme bekamen, war für James nachvollziehbar: "Es gibt eine Sache, auf die du nicht reagieren kannst: Wenn einer deiner Starspieler ausfällt." Im Bezug auf Verletzungen sei die gesamte Saison eine Achterbahnfahrt. James habe bisher noch nicht mit Davis gesprochen und könne nichts zu seinem genauen Gesundheitszustand sagen. Sein Plan für die kommenden Stunden: Ein Nickerchen halten und sich im Anschluss den Film der Partie anschauen.

Für James, der in seiner langen Karriere schon die ein oder andere Drucksituation durchleben musste, scheint die Situation wie gemacht: "Diese Schultern sind aus einem guten Grund so gebaut. Wenn es nötig ist, dass ich noch ein wenig mehr Last schultere, dann ist es so. Sieg, Niederlage oder Unentschieden, ich bin für die Herausforderung bereit."

Suns vs. Lakers: Die Spiele der Serie - Stand: 2:2