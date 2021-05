NBA Playoffs heute live: Los Angeles Lakers vs. Phoenix Suns und Atlanta Hawks vs. New York Knicks im TV und Livestream sehen

Die Los Angeles Lakers empfangen in den Playoffs die Phoenix Suns zu Spiel 4 im Staples Center, dazu sind die New York Knicks bei den Atlanta Hawks zu Gast. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Playoff-Spiele im Livestream verfolgen könnt.

NBA Playoffs: Lakers wollen dritten Sieg gegen Phoenix

Die Serie zwischen den Lakers und Suns war mit Spannung erwartet worden, schließlich gingen die Lakers nur als 7-Seed in die Playoffs und erwischten so bereits in Runde eins mit den Suns einen echten Brocken. Phoenix gewann auch den ersten Vergleich, doch Superstar Chris Paul verletzte sich dabei an der Schulter. Der 36-Jährige ist seitdem eingeschränkt, prompt gewannen die Lakers zwei Partien am Stück.

1-2 hinten liegen auch die Knicks, die wie Phoenix bereits ihren Heimvorteil abgegeben haben. Ein Sieg ist in Atlanta ab 19 Uhr eigentlich bereits Pflicht. Ähnlich steht es um die L.A. Clippers, welche die ersten beiden Heimspiele gegen die Dallas Mavericks abgaben, in Dallas aber zuletzt eine Reaktion zeigten. Gelingt das in der Nacht auf Montag erneut?

Abgerundet wird der Spieltag vom vierten Spiel zwischen Boston und Brooklyn. Die Nets sind der haushohe Favorit, mussten aber zuletzt in Boston ein Spiel abgeben, weil Jayson Tatum mit 50 Punkten einen neuen persönlichen Bestwert aufstellte.

Wer sind über alle Serien der Playoffs informieren möchte, kann das an dieser Stelle tun.

© getty LeBron James und die Los Angeles Lakers gehen als Favorit in die Serie gegen die Suns.

NBA Playoffs: Die heutigen Spiele im Überblick

Heim Auswärts Uhrzeit Übertragung Atlanta Hawks New York Knicks 19 Uhr DAZN Los Angeles Lakers Phoenix Suns 21.30 Uhr DAZN Boston Celtics Brooklyn Nets 1 Uhr League Pass Dallas Mavericks L.A. Clippers 3.30 Uhr League Pass

NBA Playoffs: Die Lakers mit LeBron James und Dennis Schröder im Livestream

Zwei Partien finden also in Deutschland zur besten Sendezeit statt und die deutschen Fans haben auch die Möglichkeit zu sehen, ob Dennis Schröder, LeBron James und Co. gegen Phoenix den dritten Sieg in Folge einfahren werden.

DAZN überträgt sowohl das Spiel der Lakers gegen Phoneix (21.30 Uhr) als auch das Duell zwischen den Atlanta Hawks und den New York Knicks (19 Uhr) live und in voller Länge, begleitet von jeweils einem deutschen Kommentatoren-Duo:

Hawks vs. Knicks: Flo Pertsch (Kommentator) und Seb Dumitru (Experte)

Flo Pertsch (Kommentator) und Seb Dumitru (Experte) Lakers vs. Suns: Freddy Harder (KommentatorI und Andre Voigt (Experte)

Die restlichen Spiele des Tages sind für deutsche Nutzer dagegen lediglich über den NBA-League-Pass zu sehen. Dieser ist im Moment für 25 Euro zu haben und gilt für die kompletten Playoffs.

DAZN ist hier aber eine gute Alternative, der Streaming-Dienst überträgt jede Nacht mindestens ein Playoff-Spiel (hier geht es zur Livestream-Übersicht) und hat auch die kompletten Conference Finals und NBA Finals im Portfolio. Dazu kommt jede Menge internationaler Spitzenfußball mit der Champions League, La Liga, der Serie A und einigen Partien der Bundesliga.

Das "Netflix des Sports" ist für 11,99 Euro monatlich zu haben, für das komplette Jahr kostet der Service 119,99 Euro. Der erste Monat ist für Neukunden gratis und kann jederzeit gekündigt werden.

NBA Playoffs: Die Serien im Überblick

Eastern Conference Western Conference Team 1 Team 2 Platz Team (1) Philadelphia 76ers (8) Washington Wizards (1) Utah Jazz (8) Memphis Grizzlies (2) Brooklyn Nets (7) Boston Celtics (2) Phoenix Suns (7) Los Angeles Lakers (3) Milwaukee Bucks* (6) Miami Heat (3) Denver Nuggets (6) Portland Trail Blazers (4) New York Knicks (5) Atlanta Hawks (4) L.A. Clippers (5) Dallas Mavericks

* bereits für die nächste Runde qualifiziert