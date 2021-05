NBA Playoffs heute live: Los Angeles Lakers gegen die Phoenix Suns und Philadelphia 76ers gegen Wizards im TV und Livestream sehen

Tag zwei der NBA Playoffs steht vor der Tür! Am heutigen Sonntag starten unter anderem LeBron James und die Los Angeles Lakers in ihre Erstrunden-Serie gegen die Phoenix Suns. Wo Ihr die Playoff-Spiele im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

NBA Playoffs: Los Angeles Lakers treffen auf die Suns

Bereits der Samstag hat die ersten hochklassigen Playoff-Schlachten 2021 geliefert, am heutigen Sonntag geht es sicherlich genau so weiter. Mit unter anderem dem Playoff-Auftakt der Los Angeles Lakers um die beiden Superstars LeBron James und Anthony Davis sowie dem deutschen Point Guard Dennis Schröder stehen einige Kracher auf dem Programm.

Die Lakers müssen als Siebtplatzierter bei den Phoenix Suns ran, Spiel 1 läuft sogar zur deutschen Primetime: Um 21.30 Uhr ist Tip-Off der Partie. Zuvor treffen bereits die Philadelphia 76ers auf die Washington Wizards (19 Uhr), in der Nacht auf Montag gibt es zwei weitere Partien.

Um 1 Uhr deutscher Zeit feiern die New York Knicks nach acht Jahren ihr Comeback in den Playoffs, die Traditionsfranchise aus dem Big Apple bestreitet ihre Erstrunden-Serie gegen die Atlanta Hawks. Zum Abschluss des zweiten Playoff-Spieltags haben die Utah Jazz die Memphis Grizzlies zu Gast (3.30 Uhr).

NBA Playoffs: Die heutigen Spiele im Überblick

Heim Auswärts Uhrzeit Übertragung Philadelphia 76ers Washington Wizards 19 Uhr DAZN Phoenix Suns Los Angeles Lakers 21.30 Uhr DAZN New York Knicks Atlanta Hawks 1 Uhr DAZN Utah Jazz Memphis Grizzlies 3.30 Uhr League Pass

© getty LeBron James und die Los Angeles Lakers gehen als Favorit in die Serie gegen die Suns.

NBA Playoffs: Die Lakers mit LeBron James heute live im TV und Livestream

Zwar werden die NBA Playoffs 2021 in Deutschland nicht im Free-TV übertragen, für Basketball-Fans gibt es dennoch eine gute Nachricht: Heute Abend gibt es gleich zwei Partien im Livestream auf DAZN! Sowohl Sixers vs. Wizards (19 Uhr) als auch Suns vs. Lakers (21.30 Uhr) sind auf dem "Netflix des Sports" zu sehen.

Beide Partien werden mit deutschem Kommentar übertragen, folgende DAZN-Duos begleiten Euch durch den Abend:

Sixers vs. Wizards: Flo Pertsch (Kommentator) und Jan Jagla (Experte)

Flo Pertsch (Kommentator) und Jan Jagla (Experte) Suns vs. Lakers: Freddy Harder (Kommentator) und Dre Voigt (Experte)

Auch die Partie der Knicks gegen die Hawks (1 Uhr) gibt es live auf DAZN, im NBA TV Channel könnt Ihr das Spiel sogar im Originalkommentar verfolgen.

Auch in den darauffolgenden Tagen und Wochen seid Ihr bei DAZN in Sachen Playoff-Basketball an der richtigen Adresse. Der Sportstreaming-Dienst zeigt jeden Tag mindestens ein Spiel live (hier geht es zur Livestream-Übersicht), ab den Conference Finals hat DAZN sogar alle Spiele im Angebot.

NBA Playoffs: Können die Lakers ihren Titel verteidigen?

Die Saison 2020/21 verlief für den amtierenden Champion aus L.A. nicht ohne Hürden. LeBron, Davis oder auch Schröder fielen lange Zeit verletzt aus, sodass sich die Lakers erst über das Play-In-Turnier für die Playoffs qualifizieren mussten. Mit einem Erfolg gegen die Golden State Warriors sicherte sich L.A. den 7-Seed.

Im Matchup gegen die zweitplatzierten Suns sprechen vor allem die Größenvorteile für die Lakers, daneben verspricht das Duell LeBron gegen Chris Paul, die seit langer Zeit eng miteinander befreundet sind, einiges an Spannung. Hier geht es zur ausführlichen Vorschau auf die Serie.

Trotz der Tatsache, dass die Lakers als 7-Seed in keiner Playoff-Runde Heimrecht haben, gilt das Team von James als einer der Favoriten auf den Titel. Auch den Brooklyn Nets, L.A. Clippers, Utah Jazz, Philadelphia 76ers oder Milwaukee Bucks werden gute Chancen auf die Championship zugerechnet.

