NBA - Warriors-Coach Kerr nach Pleite gegen Dallas selbstkritisch: "Nicht dafür gesorgt, dass die Spieler bereit sind"

Groß war die Hoffnung vor dem Spiel, Druck auf die Dallas Mavericks ausüben zu können. Nach dem 103:133-Debakel ist Ernüchterung bei den Golden State Warriors eingetreten. Head Coach Steve Kerr übte sich im Anschluss in Selbstkritik und nahm die Schuld für die Niederlage im "größten Spiel des Jahres" auf sich.

"Ich bin der Head Coach. Ich habe nicht dafür gesorgt, dass die Spieler bereit sind, eindeutig. Es war das größte Spiel des Jahres und es war schon vorbei, bevor es richtig angefangen hatte. Das ist sehr enttäuschend", sagte Kerr nach dem Spiel, das für Golden State nach einem 28:0-Lauf der Mavericks im ersten und zweiten Viertel schon sehr früh gelaufen war.

Zwischenzeitlich blieben die Warriors 9 Minuten und 38 Sekunden ohne Punkte. Dies ist laut Elias Sports der längste Zeitraum in einem NBA-Spiel seit dem 6. Dezember 2009, als die Milwaukee Bucks gegen Cleveland über 11 Minuten auf einen einzigen Zähler warten mussten. Kerr betonte allerdings, er sorge sich nicht um die Offensive, sondern um ein "angemessenes Maß an Intensität und Defensive". Dies habe vollkommen gefehlt.

Während Dallas nach der Niederlage in Sacramento die Partie wie ein Playoff-Spiel angegangen sei, hätten seine Spieler es als besseres Testspiel gesehen. Zwar erklärte Kerr, dass derzeit nur drei Spieler im Kader stünden, die über Postseason-Erfahrung verfügen, dies wolle er jedoch nicht als Ausrede gelten lassen.

Curry: Kein Lebenszeichen gezeigt"

"Es stinkt uns, einen Blowout zu kassieren. Wir wissen, in welcher Phase der Saison wir uns befinden", sagte Stephen Curry, mit 29 Punkten mit Abstand bester Warrior. "Im ersten Viertel haben wir keinerlei Lebenszeichen gezeigt. Wir wollten besser spielen und auf Augenhöhe agieren. Das haben wir nicht geschafft."

In der Tat hielt Golden State gerade einmal ein paar Minuten bis zum Stand von 12:12 mit, ehe alle Dämme brachen. 12:36 lautete das Resultat nach einem Viertel, 29:62 zur Halbzeit. Mit bis zu 43 Punkten lagen die Warriors zurück, ehe die meisten Starter um den überragenden Luka Doncic (39 Punkte, 15/23 FG) vor dem Schlussviertel Feierabend hatten.

Statt nach vorne muss der Blick der Warriors nun auch in den Rückspielgel gehen. Auf Platz 10 der Western Conference stehend, beträgt der Vorsprung auf die New Orleans Pelicans nur 3,5 Spiele. Diese belegen den ersten Platz, der nicht zur Teilnahmen am Play-In-Turnier berechtigt. Im weiteren Saisonverlauf treffen die beiden Teams noch dreimal aufeinander, zweimal in einem Back-to-Back in Louisiana.

Die Hoffnungen auf einen erfolgreichen Ausgang der Saison hat Curry, der sich wieder einmal nicht auf die Unterstützung seiner Co-Stars (Draymond Green: 0 Punkte, 0/1 FG; Andrew Wiggins: 15 Punkte, 3/11 FG, Kelly Oubre: 10 Punkte, 2/10 FG) verlassen konnte, dennoch nicht aufgeben: "Es ist alles gut, wir kommen zurück. Es ist klar, dass es jeder in der Liga auf uns abgesehen hat, nachdem wir sie fünf Jahre lang gequält haben."