NBA-News: Trae Young von den Atlanta Hawks fällt mit Knöchelverstauchung vorerst aus

Die Atlanta Hawks werden einige Partie auf Trae Young verzichten müssen. Beim Point Guard wurde am Donnerstag eine Verstauchung zweiten Grades im linken Knöchel festgestellt. Damit entging der 22-Jährige einer schlimmeren Verletzung.

Young verletzte sich im dritten Viertel der Overtime-Pleite gegen die New York Knicks, als er bei der Landung nach einem Floater übel umknickte. Der Hawks-Guard blieb mit starken Schmerzen auf dem Court liegen, bevor er gestützt von zwei Teamkollegen Richtung Kabine humpelte.

Eine erste Röntgenuntersuchung am Abend ergab kein Ergebnis, nach Informationen von Adrian Wojnarowski von ESPN stellten die Hawks nun nach einer MRT-Untersuchung die Diagnose einer Knöchelverstauchung. Sobald die Schwellung zurückgegangen ist, wird Young wohl aufs Parkett zurückkehren können.

"Ich glaube, es hätte viel schlimmer kommen können ", sagte Young am Donnerstag bei "The Jump" noch vor der MRT-Untersuchung. "Ich habe immer noch Schmerzen, aber es fühlt sich deutlich besser an als in dem Moment der Verletzung." Wie lange Young den Hawks fehlen wird, ist derzeit nicht bekannt

Laut Jeff Stotts von Rotowire beträgt die durchschnittliche Ausfallzeit bei einer Knöchelverstauchung zweiten Grades in der laufenden Saison etwas mehr als zwei Wochen.

Young ist der Leading-Scorer und Leading-Playmaker der Hawks, in der aktuellen Spielzeit legt er im Schnitt 25,3 Punkte und 9,6 Assists auf bei Wurfquoten von 42,9 Prozent aus dem Feld und 35,7 Prozent von Downtown. Die Hawks stehen derzeit mit einer Bilanz von 32 Siegen und 27 Niederlagen auf Platz fünf im Osten und haben damit gute Chancen auf die erste Playoff-Teilnahme seit vier Jahren.