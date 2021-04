NBA-News: New Yorks Knicks wohl an Dennis Schröder von den Los Angeles Lakers interessiert

Die New York Knicks sind offenbar an einer Verpflichtung von Dennis Schröder interessiert, wenn der Point Guard der Los Angeles Lakers im Sommer Free Agent wird. Das berichtet SportsNet New York.

Dem Bericht zufolge ist Schröder einer von mehreren Spielern, die die Knicks in der kommenden Free Agency im Auge haben werden.

Der Deutsche wird nach der Saison Unrestricted Free Agent und kann daher bei jedem Team unterschreiben. Laut ESPN hatte Schröder zuletzt ein Angebot zur Vertragsverlängerung von den Lakers über vier Jahre und 84 Millionen Dollar abgelehnt.

Spekulationen zufolge strebt er einen Vertrag im Bereich von vier Jahren und 100 Mio. Dollar an, da der Free-Ageny-Marky 2021 ohnehin sehr dünn ist.

New York hat im Sommer genügend Cap Space (mindestens 50 Mio. Dollar), um Schröder ein vergleichbares oder sogar höheres Angebot als die Lakers vorzulegen.

Auf der Point-Guard-Position wollen die Knicks im Sommer zwingend investieren, da die Verträge von Elfrid Payton, Derrick Rose und Frank Ntilikina allesamt nach der Spielzeit auslaufen.

NBA Free Agency 2021 - Die Top 10 der verfügbaren Spieler: Wer bleibt nach dem Holiday-Deal übrig? © getty 1/24 Ursprünglich galt die Free Agency 2021 mal als extrem hochkarätig. Doch mittlerweile haben etliche Stars ihre Verträge vorzeitig verlängert - darunter Giannis, LeBron und kürzlich auch Jrue Holiday. © getty 2/24 Wer bleibt jetzt noch übrig? Ein ganz dicker Fisch ist auf jeden Fall noch dabei, dazu sind vor allem Point Guards auf dem Markt. Wir stellen die Top 10 vor. © getty 3/24 Aufgeführt sind hier sowohl Unrestricted (UFA) als auch Restricted Free Agents (RFA). Restricted bedeutet, dass das derzeitige Team mit jedem fremden Angebot gleichziehen kann, UFAs können frei wechseln. © imago images 4/24 Bevor es losgeht: Aus Verletzungsgründen schaffen es mit Spencer Dinwiddie (Brooklyn Nets) und Victor Oladipo (Miami Heat) zwei recht große Namen nicht über den Status "Honorable Mentions" hinaus. © getty 5/24 Platz 10: DENNIS SCHRÖDER | Team: Los Angeles Lakers | Alter: 27 | Status: Unrestricted Free Agent| Gehalt 20/21: 15,5 Mio.| Stats 20/21: 15,2 Punkte, 3,5 Rebounds, 5,2 Assists, 43,1 Prozent FG (47 Spiele). © getty 6/24 Schröder lehnt reihenweise Angebote der Lakers ab, obwohl seine Saison nicht überragend ist. Aber: Der Braunschweiger ist in Los Angeles in einer verdammt starken Position und wird seine Wünsche daher vermutlich erfüllt bekommen. © getty 7/24 Platz 9: NORMAN POWELL | Team: Portland Trail Blazers | Alter: 27 | Status: Spieler-Option (11,6 Mio.)| Gehalt 20/21: 10,9 Mio.| Stats 20/21: 19,4 Punkte, 3 Rebounds, 49,3 Prozent FG (48 Spiele). © imago images 8/24 Powell kam erst vor kurzem per Trade nach Portland und macht dort als dynamischer Scorer genauso weiter wie vorher. Mittlerweile ein elitärer Shooter, der das Team neben Lillard und McCollum noch gefährlicher macht. © getty 9/24 Platz 8: DEMAR DEROZAN | Team: San Antonio Spurs | Alter: 31 | Status: Unrestricted Free Agent| Gehalt 20/21: 27,7 Mio.| Stats 20/21: 20,9 Punkte, 4,4 Rebounds, 7 Assists, 49,1 Prozent FG (42 Spiele). © getty 10/24 DeRozans Name ist nicht mehr so klangvoll wie vor einigen Jahren, sein Oldschool-Stil ist aus der Zeit gefallen. Aber: Mittlerweile hat er sich als Crunchtime-Spezialist und Playmaker neu erfunden. Er will die Free Agency "weit offen" angehen. © getty 11/24 Platz 7: KYLE LOWRY | Team: Toronto Raptors | Alter: 35 | Status: Unrestricted Free Agent| Gehalt 20/21: 30,5 Mio.| Stats 20/21: 17 Punkte, 5,4 Rebounds, 7,3 Assists, 43,6 Prozent FG (39 Spiele). © getty 12/24 Das Alter und aktuelle Verletzungssorgen lassen Lowry etwas tiefer fallen. Ist er fit, gehört er höher auf dieser Liste – aber ist diese Zeit womöglich vorbei? Hohe Gehaltsforderungen verhinderten wohl einen Trade vor der Deadline. © getty 13/24 Platz 6: LONZO BALL | Team: New Orleans Pelicans | Alter: 23 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt 20/21: 11 Mio.| Stats 20/21: 14,5 Punkte, 4,2 Rebounds, 5,7 Assists, 42,4 Prozent FG (41 Spiele). © getty 14/24 Zu Saisonbeginn tauchte Ball in Trade-Gerüchten auf, dann riss er sich jedoch am Riemen und spielt mittlerweile eine sehr gute Saison. Dazu passt er sehr gut zu Zion – weshalb ihn NOLA vermutlich halten wird. Chicago gilt als interessiert. © getty 15/24 Platz 5: JARRETT ALLEN | Team: Cleveland Cavaliers | Alter: 22 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt 20/21: 3,9 Mio.| Stats 20/21: 13,1 Punkte, 9,9 Rebounds, 1,7 Blocks, 63,3 Prozent FG (44 Spiele). © getty 16/24 Mobile Center, die auch auf dem Flügel verteidigen können, sind sehr gefragt – und Allen ist in dieser Hinsicht der beste Spieler dieses Jahrgangs. Für die Cavs oder sonstwen wird er dadurch ziemlich teuer werden. © getty 17/24 Platz 4: MIKE CONLEY | Team: Utah Jazz | Alter: 33 | Status: Unrestricted Free Agent| Gehalt 20/21: 34,5 Mio.| Stats 20/21: 16,5 Punkte, 5,5 Assists, 45,4 Prozent FG (41 Spiele). © getty 18/24 Auch Conley ist nicht mehr der Jüngste, steht aber voll im Saft: Tatsächlich wurde der Point Guard in dieser Saison erstmals All-Star. Es spricht allerdings fast alles dafür, dass er bei den Jazz bleibt. © getty 19/24 Platz 3: JOHN COLLINS | Team: Atlanta Hawks | Alter: 23 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt 20/21: 4,1 Mio.| Stats 20/21: 18,2 Punkte, 7,8 Rebounds, 54,5 Prozent FG (47 Spiele). © getty 20/24 Collins hat mehrere lukrative Angebote der Hawks abgelehnt und tauchte folglich in Trade-Gerüchten auf. Für das aktuelle Hawks-Team ist der wurfstarke Big Man eigentlich essenziell – aber ist er einen Maximalvertrag wert? © getty 21/24 Platz 2: CHRIS PAUL | Team: Phoenix Suns | Alter: 35 | Status: Spieler-Option (44,2 Mio.)| Gehalt 20/21: 38,5 Mio.| Stats 20/21: 16,3 Punkte, 4,7 Rebounds, 8,8 Assists, 49,3 Prozent FG (49 Spiele). © getty 22/24 Zieht Paul seine Option oder versucht er, stattdessen einen letzten langfristigen Vertrag zu unterschreiben? Je nachdem: Das Team, das ihn bekommt, hat nach wie vor einen der besten Point Guards der NBA. © getty 23/24 Platz 1: KAWHI LEONARD | Team: L.A. Clippers | Alter: 29 | Status: Spieler-Option (36 Mio.)| Gehalt 20/21: 34,4 Mio.| Stats 20/21: 25,8 Punkte, 6,7 Rebounds, 5 Assists, 51,5 Prozent FG (43 Spiele). © getty 24/24 Eigentlich rechnet niemand damit, dass Kawhi die Clippers wirklich verlassen wird. Dass er nicht wie Paul George vor der Saison vorzeitig verlängert hat, ist dennoch auffällig. Natürlich würde ihn nach wie vor jedes Team mit Kusshand nehmen.

New York Knicks: Auch Lonzo Ball im Visier?

Neben Schröder nennt der Bericht auch den Namen Lonzo Ball, der bereits des Öfteren mit den Knicks in Verbindung gebracht wurde und im Sommer Restricted Free Agent wird.

Schröder, der in der vergangenen Offseason per Trade aus Oklahoma nach Hollywood kam, legt in dieser Spielzeit 15,3 Punkte, 5,3 Assists und 1,2 Steals bei einer Feldwurfquote von 43,2 Prozent und einer Dreierquote von 33,8 Prozent auf.

Die Knicks sind derweil eines der Überraschungsteams der Saison und sind mit einer Bilanz von 28-27 und Platz acht im Osten voll auf Playoff-Kurs.