Baldige Rückkehr? LeBron James "warnt" die restliche NBA mit kryptischem Instagram-Post

LeBron James fehlt den Los Angeles Lakers seit dem 20. März aufgrund einer Knöchelverletzung. Nachdem der amtierende Champion in der Tabelle zuletzt etwas durchgereicht wurde, sprach der 36-Jährige nun via Instagram eine Warnung aus.

Ohne James sowie seinen Superstar-Kollegen Anthony Davis, der schon seit Mitte Februar aufgrund von Achillessehnenproblemen fehlt, haben die Lakers zuletzt einige Niederlagen kassiert und belegen mit einer 32-19-Bilanz aktuell nur noch Rang fünf in der Western Conference. Portland und Dallas könnten die Kalifornier unter Umständen ebenfalls noch überholen.

Davis steht nun offenbar vor einer baldigen Rückkehr, bei James war ursprünglich von "vier bis sechs Wochen" Pause die Rede, was für eine Rückkehr zwischen dem 17. und 31. April sprechen würde. Einen genaueren Zeitplan gibt es für beide Superstars aber nicht, wie Head Coach Frank Vogel am Donnerstag betonte.

"Bei beiden gibt es jeden Tag Fortschritte. Aber es gibt kein Update des Zeitplans", sagte Vogel vor dem Finals-Rematch gegen die Miami Heat. James selbst wiederum meldete sich via Instagram mit einer kryptischen Botschaft zu Wort.

"Der Wetter-Experte kündigt eine baldige Wetterveränderung an und sagt ein Unwetter voraus", schrieb James zu einem Bild von ihm und Davis. "Leute, bereitet euch vor und nehmt die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen vor."

In zwei gemeinsamen Jahren haben die beiden Superstars in der Regular Season bisher 62 von 84 Spielen gewonnen. Auch zu Beginn dieser Saison wirkten die Lakers schwer zu schlagen, bevor sich die Verletzungen breit machten. Zuletzt standen beide am 14. Februar zusammen auf dem Court, damals stand L.A. bei einer 21-7-Bilanz.

Wenn beide zurück sind, soll die Mission Titelverteidigung von neuem beginnen. Wie das Team bekanntgab, soll zudem nun am 12. Mai, also unmittelbar vor dem Start der Playoffs, das Championship-Banner im Staples Center enthüllt werden. Das geschieht erst so spät, weil dann Fans mit in der Halle sein können.

Die Statistiken von LeBron James und Anthony Davis