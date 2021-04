NBA: James Harden könnte den Brooklyn Nets für den Rest der Regular Season fehlen

James Harden wird den Brooklyn Nets weiter fehlen. Der Guard erlitt bei der Reha des lädierten Oberschenkels einen Rückschlag und könnte noch länger ausfallen.

Laut Angaben der Nets brach die alte Oberschenkelverletzung bei Reha-Übrungen auf, danach bekam Harden sofort ein MRT. Jedoch hielten sich die Nets bedeckt, wie schwer die Verletzung von Harden wirklich ist. "Wir sind zurück am Anfang", sagte Coach Steve Nash vor der Partie bei den New Orleans Pelicans. "Er wird wieder spielen, wenn er bereit ist. Vielleicht ist das erst in den Playoffs, vielleicht ist es aber auch früher."

Harden hatte schon die vergangenen sechs Spiele mit einer Oberschenkelverletzung verpasst, nun werden wohl noch einmal mehrere Partien dazu kommen. Es dürfte die längste Verletzungspause in der Karriere des 31-Jährigen werden, der in der Saison 2017/18 in Houston mal sieben Spiele aussetzen musste. Ansonsten war der MVP von 2018 der Eisenmann der NBA, insgesamt verpasste Harden seit 2010 gerade einmal 50 Partien.

Neben Harden müssen die Nets auch auf Kevin Durant verzichten, der in Miami nach vier Minuten bereits wieder die Partie mit einer Prellung am Bein verlassen musste. Bei KD gab sich Nash aber optimistischer und erklärte, dass er mit einer baldigen Rückkehr von Durant rechnen würde.

Somit könnte die Big Three um Kyrie Irving, Harden und Durant bis zu den Playoffs kein einziges Mal mehr miteinander spielen, insgesamt waren es bislang nur sieben Spiele bzw. 186 Minuten zusammen auf dem Feld.