NBA: Kyrie Irving führt Brooklyn Nets mit starker Crunchtime zum Sieg - New York Knicks gewinnen weiter

Kyrie Irving hat den Brooklyn Nets mit einer starken Schlussphase den Sieg in New Orleans gesichert (hier geht's zu den Highlights der Partie!). Auch der Rivale New York Knicks feiert einen Erfolg, mittlerweile der siebte am Stück. Paul George entscheidet die Partie in Portland.

Atlanta und New York marschieren im Gleichschritt im Kampf um den Heimvorteil in der Eastern Conference.

Atlanta Hawks (32-26) - Orlando Magic (18-40) 112:96 (BOXSCORE)

Zeitweise war es etwas holprig, am Ende stand für Atlanta dann aber doch ein souveräner Sieg, der Platz vier im Osten weiter zementierte. Zwar trafen die Hawks nur 41 Prozent aus dem Feld, doch die Dominanz unter dem Korb machte gegen Orlando den Unterschied aus. Die Hawks schnappten sich 65 Rebounds, davon gleich 18 am offensiven Brett.

Verantwortlich dafür waren John Collins (11, 15 Rebounds) und einmal mehr Clint Capela (14, 19 Boards). Vor allem Trae Young (25, 7/16 FG, 8 Assists) war lange auf der Suche nach seinem Rhythmus, vermutlich musste er sich aber auch erst an seine Brille gewöhnen, die er erstmals trug. Es war eine Vorsichtsmaßnahme, nachdem der Guard im Spiel gegen Indiana einen Finger ins Gesicht bekam und das Auge daraufhin anschwoll.

Trotzdem führte Atlanta zur Pause bereits mit 17 Punkten, um dann komplett den Faden zu verlieren. Es dauerte über vier Minuten in Halbzeit zwei, bevor die Hawks wieder scorten, die Gäste aus Orlando kamen auf bis zu 6 Zähler heran. Atlanta fing sich aber zum Ende des Viertels und spielte es schließlich souverän herunter.

Wichtig war dabei auch Lou Williams (22), der nach seinem schwachen Auftritt gegen Indiana wieder überzeugen konnte. Für Orlando waren Wendell Carter Jr. und Cole Anthony (je 17) die besten Scorer, Gary Harris erzielte 14 Punkte.

New York Knicks (32-27) - Charlotte Hornets (28-29) 109:97 (BOXSCORE)