NBA-News: Erste Gespräche um Vertragsverlängerung zwischen Golden State Warriors und Stephen Curry - Fortsetzung in der Offseason

Die Golden State Warriors haben bereits in der vergangenen Offseason erste Gespräche mit Superstar Stephen Curry über eine mögliche vorzeitige Vertragsverlängerung geführt. Das bestätigte Warriors-GM Bob Myers. Eine Einigung gab es bisher aber nicht, die Gespräche sollen im Sommer 2021 wieder aufgenommen werden.

Vor dem Start der aktuellen Spielzeit war Curry berechtigt, eine vorzeitige Verlängerung seines bis 2022 laufenden Vertrags auszuhandeln, allerdings maximal für weitere drei Jahre und 156 Millionen Dollar. In der kommenden Offseason darf der 33-Jährige eine Max-Verlängerung über vier zusätzliche Jahre und 217 Millionen Dollar unterschreiben.

"Wir haben einfach mal drüber gesprochen", sagte Dubs-GM Myers gegenüber The Athletic über die Verhandlungen mit Curry in der vergangenen Offseason. "Es war so eine gehetzte Saison und Vorbereitung und mit all dem, was los war, und mit Klay [Thompsons Verletzung] ... Da haben wir gesagt, lasst uns nächste Saison darüber reden."

"Für ihn ist die Länge des Vertrags natürlich wichtig. Das war keine strittige Sache. Niemand war verärgert", führte Myers über die ersten Verhandlungen, die nicht zum gewünschten Ziel führten, weiter aus. "Es war ein: 'Lasst uns einfach am Ende der nächsten Saison nochmal sprechen.' Ich denke, jeder fühlt sich gut in der Situation. Niemand hat sich schlecht gefühlt."

Myers bezeichnete Curry, der seit 2009 im Warriors-Trikot aufläuft und dreimal den Titel in die Bay Area holte, als "Partner" in den Verhandlungen: "Wir wollen, dass es sich nach einer Partnerschaft für die Zukunft anfühlt. Jemand wie er hat sich diesen Respekt auf jeden Fall verdient."

Ein neuer Maximalvertrag würde Curry bis einschließlich 2025/26 an die Warriors binden, damit würde der Point Guard insgesamt 17 Spielzeiten für Golden State erreichen. In der aktuellen Saison verdient der Chefkoch 43 Millionen Dollar. In seinem letzten Vertragsjahr 2021/22 steht er mit 45,8 Mio. Dollar in den Büchern.

Nachdem Curry weite Teile der vergangenen Spielzeit verletzungsbedingt verpasst hatte, legt er nun im Schnitt 29,1 Punkte und 6,2 Assists bei 47,5 Prozent aus dem Feld und 40,9 Prozent von Downtown auf. Dennoch stehen die Warriors nur bei einer Bilanz von 23-25 und auf dem zehnten Platz im Westen, der zur Teilnahme am Play-In-Turnier berechtigen würde.