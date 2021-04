NBA: Draft-Prospect Terrence Clarke stirbt mit 19 Jahren bei Autounfall

Die Basketball-Welt trauert um Terrence Clarke. Der frühere Guard der Kentucky Wildcats verstarb am Donnerstag bei einem Autounfall. Der 19-Jährige hatte sich bereits im März für den NBA Draft angemeldet.

Laut dem Los Angeles Police Department soll Clarke mit überhöhter Geschwindigkeit, ohne ordnungsgemäß angeschnallt gewesen zu sein, im Großraum Los Angeles über eine rote Ampel gefahren sein und dabei ein anderes Auto gerammt haben, welches gerade abbog. Clarkes Auto rammte dann einen Masten und krachte in eine Wand.

Der 19-Jährige wurde umgehend in ein Krankenhaus, erlag dort jedoch seinen Verletzungen. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs blieb unverletzt.

"Ich bin schockiert und es macht mich krank", sagte Clarkes früherer Coach bei Kentucky John Calipari in einem Statement. "Terrences Mitspieler haben ihn geliebt und sie sind absolut am Boden zerstört. (..) Möge er in Frieden ruhen."

Clarke hatte bereits im März angekündigt, dass er sich für den NBA Draft anmelden würde, dafür unterschrieb er bei Klutch Sports. Der Guard galt vor der Spielzeit als potenzieller Lottery Pick, konnte bei Kentucky mit durchschnittlich 9,6 Zählern nur bedingt überzeugen. Aktuelle Mock Drafts sahen Clarke nur noch am Ende der zweiten Runde.